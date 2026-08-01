România se prăbușește în clasamentul UEFA, după eliminarea FCSB! Analiza coeficientului pe 10 ani: dezastrul abia începe

Fotbalul românesc a primit o lovitură extrem de dură după meciurile disputate în această săptămână în preliminariile cupelor europene. FCSB și Universitatea Cluj au fost eliminate, Universitatea Craiova a părăsit UEFA Champions League, iar CFR Cluj a rămas singura echipă care și-a continuat parcursul în competiția în care a început sezonul.
România mai are doar două dintre cele patru reprezentante în cupele europene. CFR Cluj și Universitatea Craiova trebuie să ducă singure lupta pentru coeficient. Eliminarea FCSB este cu atât mai dureroasă cu cât campioana României încheie actuala aventură europeană fără să fi obținut vreun punct pentru coeficientul țării.
Este o premieră negativă pentru roș-albaștri. În precedentele participări europene, indiferent cât de devreme au fost eliminați, bucureștenii reușiseră să obțină cel puțin un rezultat care să conteze pentru România.
|Echipă
|Victorii
|Egaluri
|Înfrângeri
|Puncte brute
|Contribuție la coeficient
|Universitatea Craiova
|2
|1
|1
|2,500
|0,625
|CFR Cluj
|1
|1
|0
|1,500
|0,375
|Universitatea Cluj
|0
|3
|1
|1,500
|0,375
|FCSB
|0
|0
|2
|0
|0
|Total România
|3
|5
|4
|5,500
|1,375
Coeficientul anual al unei asociații este calculat prin adunarea punctelor obținute de toate echipele sale în Champions League, Europa League și Conference League. Totalul este apoi împărțit la numărul formațiilor înscrise la începutul sezonului. România a început actuala ediție cu patru cluburi. Din acest motiv, fiecare victorie obținută în preliminarii valorează 0,250 puncte în clasamentul țării, iar fiecare remiză valorează 0,125 puncte.
În calificări și în play-off, o victorie valorează un punct pentru club, iar o remiză valorează 0,5 puncte. În faza principală, valorile se dublează: două puncte pentru victorie și un punct pentru egal. Punctele bonus acordate pentru calificări, pozițiile din faza ligii și accesul în rundele eliminatorii pot modifica substanțial clasamentul. Din acest motiv, calificarea unei echipe în faza principală a unei competiții este mult mai importantă decât câteva victorii obținute în primele tururi preliminare.
|Sezon
|Coeficientul României
|Pondere în total
|2022-2023
|6,250
|25,64%
|2023-2024
|3,250
|13,33%
|2024-2025
|7,750
|31,79%
|2025-2026
|5,750
|23,59%
|2026-2027
|1,375
|5,64%
|Total
|24,375
|100%
După meciurile disputate până la finalul lunii iulie, România a strâns 5,5 puncte. Împărțite la cele patru cluburi participante, acestea produc un coeficient anual de 1,375. Universitatea Craiova a adus 2,5 puncte, CFR Cluj a contribuit cu 1,5 puncte, iar Universitatea Cluj a obținut tot 1,5 puncte. FCSB a încheiat campania cu zero victorii, zero remize și două înfrângeri, astfel că nu a adus nici măcar 0,125 puncte în clasamentul țării.
O singură victorie a roș-albaștrilor ar fi ridicat coeficientul României de la 1,375 la 1,625. Două victorii ar fi dus țara noastră la 1,875. Diferențele par mici la începutul sezonului, dar pot deveni decisive în lupta strânsă dintre țările aflate între locurile 15 și 25.
FCSB a fost mult timp principalul motor al coeficientului românesc. Chiar și în campaniile în care nu a ajuns în fazele principale, formația bucureșteană a obținut victorii sau remize în preliminarii. În actuala ediție, situația s-a schimbat radical. FCSB a pierdut ambele meciuri din dubla cu Auda și a fost eliminată fără să aducă vreun punct pentru România.
Contrastul cu sezonul 2024-2025 este uriaș. Atunci, FCSB a acumulat 14,500 puncte la coeficientul individual și a avut un parcurs european care a tras România în sus. În sezonul 2025-2026 a obținut 5,000 puncte. Acum, aventura europeană s-a încheiat cu zero barat!
Universitatea Cluj a înregistrat trei remize și o înfrângere. Cele trei rezultate de egalitate au însemnat 1,5 puncte brute, adică 0,375 puncte pentru coeficientul României. „Șepcile roșii” nu mai pot produce puncte în următoarele tururi, iar coeficientul României va continua să fie împărțit la patru până la finalul sezonului.
Practic, o victorie obținută de CFR Cluj sau Universitatea Craiova va valora în continuare doar 0,250 puncte în clasamentul țării. Cele două formații rămase trebuie să compenseze atât eliminarea Universității Cluj, cât și dezastrul european al FCSB.
Clasamentul UEFA relevant pentru distribuirea locurilor europene este realizat pe baza ultimelor cinci sezoane. În acest moment, România are un total de 24,375 puncte și ocupă poziția a 21-a. Țara noastră se află în spatele Scoției și Austriei, dar înaintea Ucrainei, Croației, Sloveniei și Israelului. Clasamentul este însă extrem de strâns. Mai puțin de un punct desparte mai multe țări din această zonă.
|Loc
|Țara
|Coeficient total
|Diferență față de România
|19
|Suedia
|25,500
|+1,125
|20
|Scoția
|24,750
|+0,375
|21
|România
|24,375
|—
|22
|Croația
|23,781
|-0,594
|23
|Slovenia
|22,469
|-1,906
|24
|Ucraina
|22,338
|-2,037
|25
|Israel
|22,125
|-2,250
|26
|Azerbaidjan
|21,188
|-3,187
Poziția României este mult mai fragilă decât pare. Austria și Scoția au toate echipele în competiție, iar Croația mai are trei reprezentante. Israelul, deși se află la peste două puncte în spate, are încă toate cele patru echipe active. România mai are doar două echipe care pot aduce puncte. De aceea, există un risc real ca țara noastră să fie depășită de Ucraina și Croația în următoarele săptămâni.
Marea miză a coeficientului este apropierea de primele 15 asociații. O clasare între locurile 16 și 22 păstrează, în linii mari, patru reprezentante în cupele europene și un traseu relativ asemănător celui actual. Intrarea în top 15 schimbă însă substanțial statutul unei țări. O asociație clasată pe locul 15 poate trimite cinci echipe în Europa, dintre care două în preliminariile Champions League.
România este însă departe de această bornă. Cipru, ocupanta locului 15, are 32,818 puncte. Diferența față de România este de 8,443 puncte, una uriașă în actualul sistem. Pentru a recupera un asemenea deficit, România ar avea nevoie de cel puțin două sezoane excepționale, cu mai multe echipe calificate în fazele principale.
|Sezon
|Coeficient
|2017-2018
|2,900
|2018-2019
|2,375
|2019-2020
|5,875
|2020-2021
|3,750
|2021-2022
|2,250
|2022-2023
|6,250
|2023-2024
|3,250
|2024-2025
|7,750
|2025-2026
|5,750
|2026-2027
|1,375
|Total
|41,525
|Media
|4,153
În clasamentul live din actuala ediție, România beneficiază încă de cele 6,250 puncte obținute în sezonul 2022-2023. Acea campanie va dispărea din calcul în vara anului 2027. În acel moment, România va pierde dintr-o singură actualizare 6,250 puncte. Pentru a începe următorul ciclu de la același nivel, cluburile românești ar trebui să obțină în actuala ediție cel puțin 6,250 puncte.
După primele tururi, România are doar 1,375 puncte. Diferența până la pragul de înlocuire este de 4,875 puncte. Cum coeficientul este împărțit la patru, CFR Cluj și Universitatea Craiova trebuie să mai adune împreună 19,5 puncte pentru ca România să egaleze performanța din sezonul 2022-2023. Este foarte greu de crezut că vom avea parte de o asemenea surpriză.
În ultimii zece ani, FCSB și CFR Cluj au fost cele mai importante echipe pentru coeficientul României. FCSB a acumulat 46,500 puncte în clasamentul individual pe zece ani până la finalul sezonului 2025-2026. Campania din 2024-2025, în care a adunat 14,500 puncte, a fost de departe cea mai bună a clubului în actualul ciclu și una dintre cele mai importante pentru coeficientul României.
|Loc
|Echipa
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|24/25
|25/26
|26/27
|Total
|1
|FCSB
|9,00
|2,50
|2,50
|2,00
|1,50
|2,50
|2,00
|14,50
|5,00
|1,50
|43,00
|2
|CFR Cluj
|—
|2,50
|10,00
|4,00
|3,00
|8,00
|1,50
|2,50
|2,50
|2,00
|36,00
|3
|Universitatea Craiova
|1,00
|2,00
|2,00
|1,00
|1,50
|2,50
|—
|1,50
|5,00
|2,50
|19,00
|4
|Farul Constanța
|1,50
|1,50
|1,50
|—
|—
|—
|2,50
|—
|—
|—
|7,00
|5
|Sepsi OSK
|—
|—
|—
|—
|1,50
|2,00
|2,50
|—
|—
|—
|6,00
|6
|Universitatea Cluj
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1,50
|1,50
|3,00
|7
|Corvinul Hunedoara
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2,00
|—
|—
|2,00
|8
|FC Botoșani
|—
|—
|—
|1,50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1,50
|9
|Astra Giurgiu
|1,00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1,00
|10
|Dinamo București
|1,00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1,00
|Total cluburi românești
|Punctaj individual cumulat în perioada 2017-2018 – 2026-2027
|118,50
CFR Cluj a avut, la rândul său, mai multe calificări în fazele principale și a compensat o parte dintre campaniile slabe ale celorlalte formații. În special în perioada 2019-2023, ardelenii au reprezentat principala sursă de puncte pentru România, reușind să mențină țara noastră competitivă în clasamentul UEFA chiar și în sezoanele în care celelalte reprezentante au fost eliminate prematur.
Cu un CFR Cluj calificat, dar cu uriaşe probleme financiare, singura speranţă reală e dată în acest sezon de Universitatea Craiova, care are un culoare favorabil pentru a atinge faza grupelor Europa League sau Conference League. Campioana României a adunat deja 2,5 puncte de coeficient în acest sezon, jumătate din cel realizat sezonul precedent. Cu un parcurs bun în faza grupelor, oltenii pot ridica un pic punctajul României după ruşinea dată de eliminarea FCSB.