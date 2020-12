România se pregătește pentru meciul decisiv cu Polonia: “Nu ne permitem luxul să facem schimbări!”

România a pierdut cu 19-22 meciul de debut de la Euro împotriva Germaniei, însă nu are decât o zi de pauză înaintea meciului decisiv cu Polonia. Sâmbătă, de la ora 17:00, se joacă locul în grupele principale, acolo unde “tricolorele” își propun să ajungă.

Selecționerul Bogdan Burcea și trei jucătoare: Andreea Subțirică, Sonia Seraficeanu, Cristina Laslo au vorbit cu jurnaliștii români în ziua de pauză dinaintea confruntării cu Polonia. Burcea susține că vrea să elimine greșelile, însă nu își permite luxul să facă mari schimbări pentru această confruntare.

Calculele de calificare sunt destul de simple. România se califică în grupele principale dacă se va impune în fața polonezelor. Singurele complicații pot apărea dacă Germania pierde în fața Norvegiei și Poloniei, caz în care se va face un clasament în trei pentru calificare, scenariu în care Germania, Polonia și România ar avea câte 2 puncte.

România, meci decisiv cu Polonia: “Germania era de bătut, indiferent de situație”

Însă, cel mai probabil, o victorie a “tricolorelor” în meciul de sâmbătă ne asigură calificarea și șansa de a ne lupta pentru locurile 1-12, chiar dacă o calificare în Final Four este în acest moment doar un vis frumos, având în vedere că am pierdut cu Germania și luni ne așteaptă o confruntare de foc cu Norvegia, principalul adversar:

“A fost un debut nefericit, dar faptul că am avut puterea să revenim în repriza a doua, mă mulțumește. Eficiența în atac a fost neașteptat de slabă. Au fost multe lucruri care nu au funcționat, dar au fost și lucruri care au funcționat.

Germania era de bătut ieri, indiferent de situație. Nu mă dau înapoi de a recunoaște anumite greșeli ale mele sau ale echipei, cred că puteam învinge Germania. Fetele care au jucat au încercat totul, contrar tuturor problemelor întâmpinate, s-au luptat mult, trebuie să le apreciem atitudinea.

Am avut multe greșeli neforțate, 15, iar lipsa eficienței în atac ne-a pus în postura de a fi învinși. Am avut o apărare nouă, creată într-un singur antrenament. Din momentul în care a ieșit din calcule Crina Pintea, am fost obligați să schimbăm radical totul. Cristina Laslo a jucat foarte bine în apărare, nu de multe ori a jucat postul pe care a evoluat cu Germania.

“Eu am mare încredere în jucătoarele mele, important este să conștientizeze și ele că pot face lucrurile mult mai bine”

Nu ne permitem luxul să facem alte schimbări cu Polonia, axul central al defensivei a mers bine mai ales în repriza a doua cu Germania. Sunt alte lucruri la care trebuie să umblăm, pe lângă factorul mental.

Echipa României arată că poate realiza lucruri bune, dar trebuie să tratăm toate aspectele jocului mai bine. Pentru mine fiecare meci e decisiv și important. Îmi doresc calificarea în grupele principale, unde am avea mai multe jocuri și am putea arăta că avem valore și că putem mult mai mult. Eu am mare încredere în jucătoarele mele, important este să conștientizeze și ele că pot face lucrurile mult mai bine”, a spus Bogdan Burcea.

Laslo: “Îmi doresc ca la jocul cu Polonia să fim mai unite, decisive și să dominăm meciul de la început”

Cristina Laslo promite o mobilizare exemplară pentru confruntarea împotriva Poloniei, pe care îl consideră meci decisiv: “Am primit mesaje pozitive, de încurajare, abia aștept meciul cu Polonia, va fi care pe care… Cu siguranță Polonia se va mobiliza. Îmi doresc ca la jocul cu Polonia să fim mai unite, decisive și să dominăm meciul de la început.

Fiecare trebuie să-și analizeze jocul, știm unde suntem, unde s-a greșit și sper ca la următoarele meciuri să arătăm mult mai bine. Ne responsabilizează faptul că ne lipsesc multe jucătoare titulare, că mulți români sunt cu ochii pe noi, așa că suntem de două ori mai motivate”, a spus Laslo.

Seraficeanu: “Vom trece peste emoții și vom da tot ce avem mai bun. Avem în lot multe jucătoare noi”

Alexandrea Subțirică a avut emoții mari la debutul pentru echipa națională și spune că în meciul cu Polonia vrea să aibă mai mult tupeu: “Sunt dezamăgită de rezultatul cu Germania, dar am încredere și curaj că putem juca mult mai bine.

Fiind la debut, am avut emoții foarte mari, dar am știut cum să le gestionez. Visul carierei mele s-a împlinit, pentru că am ajuns la un turneu final în tricoul naționalei. Sunt foarte fericită și sper să nu dezamăgesc”, a spus Subțirică.

Sonia Seraficeanu a recunoscut că relațiile de joc nu sunt puse la punct și lipsa de pregătire din perioada COVID-19 și-au spus cuvântul: “Simt că este o presiune în plus pe mine, dar știu că toate avem valoare și vrem să demonstrăm că fața României nu este cea din meciul cu Germania. Vom trece peste emoții și vom da tot ce avem mai bun. Avem în lot multe jucătoare noi, iar relațiile de joc nu sunt foarte bine puse la punct”, a spus Seraficeanu.

Cum se califică România în grupele principale?

Victoria împotriva Poloniei este obligatorie pentru a mai spera la grupele principale. România va evolua luni, de la 21:30, în ultimul meci din grupe împotriva Norvegiei, principala favorită la titlu. Însă, dacă “tricolorele” pierd sâmbătă, meciul de luni este doar pentru palmares.

CLASAMENTUL GRUPEI D:

Așadar, primele trei clasate merg în grupele principale. Dacă două sau mai multe echipe termină la egalitate de puncte se iau în calcul următoarele criterii, după cum urmează: victoria în meciul (meciurile) directe, golaverajul din meciurile directe, numărul de goluri marcate în meciurile directe și diferența de goluri la general.

Există scenariul ca România, Germania și Polonia să încheie cu același număr de puncte. Presupunem că Norvegia face maximum de puncte, România bate Polonia, iar nemțoaicele pierd în fața polonezelor. Toate cele trei formații vor avea două puncte și calificatele vor fi stabilite după golaverajul din meciurile directe (fiecare având deja 1 victorie în meci direct).

Însă, dacă se vor respecta calculele hârtiei, o victorie împotriva Poloniei ne va asigura locul în grupele principale. În următoarea fază, se șterg punctele obținute cu echipele de pe ultimul loc. În cazul în care România bate pe 3, pentru a intra cu puncte în următoarea fază trebuie să obțină ceva împotriva Norvegiei.