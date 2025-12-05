România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” luptă pentru obiectivul rămas în joc

România se pregătește de al doilea meci din grupa principală de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. ”Tricolorele” au pierdut în fața Ungariei în primul meci și urmează să se dueleze cu Senegal. Naționala lui Ovidiu Mihăilă speră la obținerea singurului obiectiv rămas în joc, o clasare între primele 10, obiectiv care nu a mai fost atins din 2017.
România, locul 2 în grupa preliminară A, și Ungaria, locul 3 în grupa B, se înfruntă în al doilea meci din faza principală. Se joacă vineri, 5 decembrie, de la ora 16:30. Și în această fază a competiției, România își dispută meciurile de la Campionatul Mondial de Handbal 2025 la Rotterdam, în Olanda.
Ambele naționale au disputat câte patru meciuri până acum. Tricolorele au câștigat două și au pierdut tot atâtea, pe când fetele din Senegal au un succes și trei înfrângeri.
Rezultatele Senegalului la Mondialul 2025
În grupa principală, toate naționalele calificate au intrat cu punctele și golaverajul obținute în grupa preliminară contra celorlalte două formații calificate. Astfel, România are două puncte, iar Senegal nu are niciunul. Nu se iau în calcul meciurile contra Croației, respectiv a Iranului.
Toate meciurile de la Campionat Mondial de Handbal Feminin 2025 pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iar România – Senegal va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
De asemenea, Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go retransmit live stream conținutul posturilor amintite, astfel că România – Senegal la handbal feminin poate fi văzut și pe internet.
După meciul pierdut contra Ungariei, România mai are de jucat alte două partide în grupa principală. Iată programul tricolorelor:
Pentru a se califica în sferturile Campionatului Mondial, România trebuia să o învingă pe Ungaria în meciul direct. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, „tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă luptă pentru un moral bun în partidele ce urmează.
Singurul meci direct dintre cele două naționale a avut loc în 2019, tot la Campionatul Mondial. „Tricolorele” reușeau la acel moment să se impună cu scorul de 24-29 și astfel se califica în următoarea fază a competiției.
Victoria în acest meci se poate dovedi una de moral pentru duelurile ce urmează. Iar la casele de pariuri, România are prima șansă, cu o cotă de 1,12, față de 9,25 cât au primit fetele din Senegal. Remiza e recompensată cu 21,00.
Un alt pariu interesant pentru această partidă este cel al golurilor marcate. Casele de pariuri oferă cota de 1,33 pentru pronosticul „peste 52,5 puncte marcate în meci”.
Toate informațiile importante despre România – Senegal sunt pe FANATIK. Nu ratați niciun detaliu, evoluția scorului, clasamentul actualizat și toate reacțiile de la finalul jocului.