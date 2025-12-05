România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” luptă pentru obiectivul rămas în joc

ADVERTISEMENT

România se pregătește de al doilea meci din grupa principală de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. ”Tricolorele” au pierdut în fața Ungariei în primul meci și urmează să se dueleze cu Senegal. Naționala lui Ovidiu Mihăilă speră la obținerea singurului obiectiv rămas în joc, o clasare între primele 10, obiectiv care nu a mai fost atins din 2017.

România – Senegal, al doilea meci din grupa principală pentru „tricolore”

România, locul 2 în grupa preliminară A, și Ungaria, locul 3 în grupa B, se înfruntă în al doilea meci din faza principală. Se joacă vineri, 5 decembrie, de la ora 16:30. Și în această fază a competiției, România își dispută meciurile de la Campionatul Mondial de Handbal 2025 la Rotterdam, în Olanda.

Ambele naționale au disputat câte patru meciuri până acum. Tricolorele au câștigat două și au pierdut tot atâtea, pe când fetele din Senegal au un succes și trei înfrângeri.

Rezultatele României la CM2025 de handbal feminin

România – Croația 33-24

România – Japonia 31-27

– Japonia 31-27



Rezultatele Senegalului la Mondialul 2025

Ungaria – Senegal 26-17

Elveția – Senegal 25-24

Senegal – Iran 30-21

Danemarca – Senegal 40-26

Clasamentul în grupa României

În grupa principală, toate naționalele calificate au intrat cu punctele și golaverajul obținute în grupa preliminară contra celorlalte două formații calificate. Astfel, , iar Senegal nu are niciunul. Nu se iau în calcul meciurile contra Croației, respectiv a Iranului.

Danemarca 6 puncte (golaveraj 115-76) Ungaria 6 puncte (92-71) România 2 puncte (91-100) Elveția 2 puncte (71-83) Japonia 2 puncte (73-88) Senegal 0 puncte (67-91)

Cum urmărești meciul România – Senegal. Cine transmite la tv CM 2025 de Handbal

Toate meciurile de la Campionat Mondial de Handbal Feminin 2025 pot fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Iar România – Senegal va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

De asemenea, Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go retransmit live stream conținutul posturilor amintite, astfel că România – Senegal la handbal feminin poate fi văzut și pe internet.

Programul României la CM 2025. „Tricolorele”, fără șanse la sferturi

După meciul pierdut contra Ungariei, România mai are de jucat alte două partide în grupa principală. Iată programul tricolorelor:

Ungaria – România 34-29

România – Senegal (vineri, 5 decembrie, ora 16:30)

(vineri, 5 decembrie, ora 16:30) România – Elveția (duminică, 7 decembrie, ora 19:00)

Pentru a se califica în sferturile Campionatului Mondial, România trebuia să o învingă pe Ungaria în meciul direct. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, „tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă luptă pentru un moral bun în partidele ce urmează.

Statistici România – Senegal. Rezultate anterioare

Singurul meci direct dintre cele două naționale a avut loc în 2019, tot la Campionatul Mondial. „Tricolorele” reușeau la acel moment să se impună cu scorul de 24-29 și astfel se califica în următoarea fază a competiției.

Cote și ponturi pariuri România – Senegal

Victoria în acest meci se poate dovedi una de moral pentru duelurile ce urmează. Iar la casele de pariuri, România are prima șansă, cu o cotă de 1,12, față de 9,25 cât au primit fetele din Senegal. Remiza e recompensată cu 21,00.

Un alt pariu interesant pentru această partidă este cel al golurilor marcate. Casele de pariuri oferă cota de 1,33 pentru pronosticul „peste 52,5 puncte marcate în meci”.

România – Senegal, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Toate informațiile importante despre România – Senegal sunt pe FANATIK. Nu ratați niciun detaliu, evoluția scorului, clasamentul actualizat și toate reacțiile de la finalul jocului.