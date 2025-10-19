România, show total cu Polonia la Craiova! Atmosferă incendiară în Bănie şi susţinere surpriză din echipa lui Rădoi

ADVERTISEMENT

Naţionala României a avut o evoluţie curajoasă în faţa Norvegiei, meci pierdut cu 27-29 la Larvik, iar trei zile mai târziu Ovidiu Mihăilă a obţinut prima victorie din postura de selecţioner al „tricolorelor”, 34-29 cu Polonia.

Nsimba şi Assad au venit să susţină România: „Ne place şi handbalul!”

Meciul s-a jucat în sala din Craiova, într-o atmosferă superbă. A fost al doilea meci din EHF Cup pentru „tricolore”, care au avut parte de susţinere şi din partea jucătorilor de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Steven Nsimba şi şi Assad Al Hamlawi, oamenii de gol ai lui Mirel Rădoi au venit împreună pentru a le susţine pe „tricolore”, chiar din primul rând: „Am venit împreună Steven să susținem echipa României, normal. Ne place și handbalul! Hai, România”. Fotbaliştii le-au întors favoarea „tricolorelor”, care în urmă cu 24 de ore au fost prezente în tribune la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1.

Victorie entuziasmantă cu Polonia! „Tricolorele” s-au impus cu 34-29

Prima repriză a început cu România la conducere. Alicia Gogîrlă a avut un start excelent de meci, iar diferenţa maximă a fost de trei goluri în favoarea „tricolorelor”, scor 10-7. Polonezele au intrat încet-încet în meci şi au echilibrat tabela până la pauză, scor 15-15, şi datorită porţii.

ADVERTISEMENT

Elena Dache a fost de neoprit în repriza secundă. Naţionala României a început furtunos şi, cu un public gălăgios în spate, „tricolorele” s-au despris rapid pe tabelă, până la un neverosimil 25-17, adică un parţial de 10-2 după pauză.

ADVERTISEMENT

Un joc entuziast, în viteză, nu fără greşeli, dar România a arătat multe lucruri bune la Craiova. Polonezele au mai tăiat din elanul „tricolorelor” şi datorită intervenţiilor extraordinare ale portarului Zima.

România s-a impus cu 34-29 şi devine favorită la calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup, turneul în care cele opt formaţii deja calificate la Campionatul European. „Tricolorele” , Polonia şi Slovacia.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ovidiu Mihăilă după România – Polonia: „Aceste fete merită să fie apreciate”

La finalul meciului, a declarat că este un succes de moral care dă încredere echipei şi spune că handbalistele pot să îşi ridice şi mai mult nivelul la următoarele acţiuni ale naţionalei:

„Aceste fete merită să fie apreciate şi tot ceea ce s-a întâmplat în această seară este respectul pe care fanii l-au acordat echipei. Câteva aspecte ne-au ieşit şi vorbesc de partea de apărare, unde ne-am ridicat nivelul.

Dar, apar probleme în timpul jocului şi este important că fetele au arătat că se pot ridica în momentele dificile. În concluzie, lucrurile s-au derulat bine şi este meritul lor.



Trebuie să rămânem echilibraţi, concentraţi pentru a face lucruri mult mai importante ca în această seară. Sunt două jocuri care ne dau încredere pentru viitor şi că fetele pot să îşi ridice şi mai mult nivelul”, a spus selecţionerul.