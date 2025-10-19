Sport

România, show total cu Polonia la Craiova! Atmosferă incendiară în Bănie şi susţinere surpriză din echipa lui Rădoi

România a obţinut o victorie spectaculoasă împotriva Poloniei în EHF Cup, scor 34-29. "Tricolorele" au avut parte de o atmosferă incendiară la Craiova, acolo unde au fost susţinute şi de jucătorii lui Mirel Rădoi.
Marian Popovici, Tibi Cocora
19.10.2025 | 21:22
Romania show total cu Polonia la Craiova Atmosfera incendiara in Banie si sustinere surpriza din echipa lui Radoi
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
România, show total cu Polonia la Craiova! Atmosferă incendiară în Bănie şi susţinere surpriză din echipa lui Rădoi, Sursa foto: Fanatik
Naţionala României a avut o evoluţie curajoasă în faţa Norvegiei, meci pierdut cu 27-29 la Larvik, iar trei zile mai târziu Ovidiu Mihăilă a obţinut prima victorie din postura de selecţioner al „tricolorelor”, 34-29 cu Polonia.

Nsimba şi Assad au venit să susţină România: „Ne place şi handbalul!”

Meciul s-a jucat în sala din Craiova, într-o atmosferă superbă. A fost al doilea meci din EHF Cup pentru „tricolore”, care au avut parte de susţinere şi din partea jucătorilor de la Universitatea Craiova.

Steven Nsimba şi şi Assad Al Hamlawi, oamenii de gol ai lui Mirel Rădoi au venit împreună pentru a le susţine pe „tricolore”, chiar din primul rând: „Am venit împreună Steven să susținem echipa României, normal. Ne place și handbalul! Hai, România”. Fotbaliştii le-au întors favoarea „tricolorelor”, care în urmă cu 24 de ore au fost prezente în tribune la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1.

Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi, la meciul de handbal
Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi, la meciul de handbal. Sursa: Fanatik

Victorie entuziasmantă cu Polonia! „Tricolorele” s-au impus cu 34-29

Prima repriză a început cu România la conducere. Alicia Gogîrlă a avut un start excelent de meci, iar diferenţa maximă a fost de trei goluri în favoarea „tricolorelor”, scor 10-7. Polonezele au intrat încet-încet în meci şi au echilibrat tabela până la pauză, scor 15-15, şi datorită porţii.

Elena Dache a fost de neoprit în repriza secundă. Naţionala României a început furtunos şi, cu un public gălăgios în spate, „tricolorele” s-au despris rapid pe tabelă, până la un neverosimil 25-17, adică un parţial de 10-2 după pauză.

Un joc entuziast, în viteză, nu fără greşeli, dar România a arătat multe lucruri bune la Craiova. Polonezele au mai tăiat din elanul „tricolorelor” şi datorită intervenţiilor extraordinare ale portarului Zima.

România s-a impus cu 34-29 şi devine favorită la calificarea în Final Four-ul EHF Euro Cup, turneul în care cele opt formaţii deja calificate la Campionatul European. „Tricolorele” sunt în grupă cu Norvegia, Polonia şi Slovacia.

Ce a spus Ovidiu Mihăilă după România – Polonia: „Aceste fete merită să fie apreciate”

La finalul meciului, selecţionerul Ovidiu Mihăilă a declarat că este un succes de moral care dă încredere echipei şi spune că handbalistele pot să îşi ridice şi mai mult nivelul la următoarele acţiuni ale naţionalei:

„Aceste fete merită să fie apreciate şi tot ceea ce s-a întâmplat în această seară este respectul pe care fanii l-au acordat echipei. Câteva aspecte ne-au ieşit şi vorbesc de partea de apărare, unde ne-am ridicat nivelul.

Dar, apar probleme în timpul jocului şi este important că fetele au arătat că se pot ridica în momentele dificile. În concluzie, lucrurile s-au derulat bine şi este meritul lor.

Trebuie să rămânem echilibraţi, concentraţi pentru a face lucruri mult mai importante ca în această seară. Sunt două jocuri care ne dau încredere pentru viitor şi că fetele pot să îşi ridice şi mai mult nivelul”, a spus selecţionerul.

