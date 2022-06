România și-a aflat adversara din Billie Jean King Cup. Când joacă fetele lui Horia Tecău în play-off

România va juca cu Ungaria în play-off-ul Billie Jean King Cup. Fetele, care îl au drept căpitan nejucător pe Horia Tecău, vor beneficia de avantajul terenului propriu la acest duel.

România – Ungaria, în play-off-ul Bilie Jean King Cup

Cele opt meciuri din play-off-ul Billie Jean King Cup sunt programate să aibă loc în perioada 11-12 noiembrie, aici jucând pentru turneul final, dar și cele mai bune echipe din zonele regionale ale Grupei I.

Reprezentativele țărilor care se vor impune în acest play-off vor juca în calificările de anul viitorul pentru turneul final BJK, în timp ce perdantele vor evolua în regiunile lor din Grupa I.

Echipa noastră s-a numărat printre cele care au pierdut calificările din aprilie. Fără cele mai bune jucătoare, , la debutul lui Horia Teăcu în calitate de căpitan nejucător.

„Un lucru câștigat pentru echipă, în acest context în care s-au făcut atât de multe schimbări e că am avut parte de reveniri la echipă, de un debut. Cred că ar fi fost corect să fie prezentă pe tabelă la cum s-a luptat. Ca tactică, implicare și efort în meci, am aruncat tot ce aveam pe teren, atât în meciul Andreei, cât și al Mihaelei.

Iga chiar este de departe cea mai bună jucătoare a momentului, a demonstrat asta și în aceste două zile. Uitând-mă la echipa noastră, mi-a plăcut mult efortul fetelor, cum am comunicat și am încercat să găsim soluții. Au avut o atitudine incredibilă până la final, ca și căpitan este tot ce pot să îmi doresc.

Mă uit la lucrurile pozitive, e prima mea experiență drept căpitan, am întâlnit o echipă tehnică, foarte sudată, care s-a adaptat foarte repede rolurilor, fiecare a știut foarte bine ce are de făcut, astfel am putut să mă concentrez pe detaliile legate de fete, de meciuri, strategie.

Echipa s-a pregătit foarte bine, din prima zi, până în ziua meciurilor a crescut nivelul de joc și am intrat în meciurile de vineri pregătiți. Am întâlnit o echipă foarte puternică, poate cea mai puternică din câte s-ar fi putut, dar noi ne-am concentrat la partea noastră, pe care am făcut-o cât de bine am putut și putem pleca de aici cu capul sus”, a declarat Horia Tecău, după eșecul de la Radom.

Turneul final Billie Jean King Cup 2022 se va desfășura la Glasgow, între 8 și 13 noiembrie.

Programul meciurilor din play-off

Olanda – Franţa

Croaţia- Germania

România – Ungaria

Austria – Letonia

Japonia – Ucraina

Argentina – Brazilia

Slovenia – China

Mexic – Serbia

Momentan, țara noastră are cinci sportive în top 100 WTA: Simona Halep (locul 20), Sorana Cîrstea (locul 36), Irina Begu (locul 44), Gabriela Ruse (locul 55) şi Jaqueline Cristian (locul 70). De cealaltă parte, Ungaria se laudă cu doar trei în prima sută de jucătoare din ierarhia mondială: Anna Bondar (locul 62), Panna Udvardy (locul 98) şi Dalma Galfi (locul 98).

Va fi al zecelea duel din istorie dintre România și Ungaria în Fed Cup. „Tricolorele” au până acum opt victorii, ultima la Budapesta, în 2014, scor 2-1, în Grupa I a zonei Europa-Africa, după punctele obținute Sorana Cîrstea și de perechea Monica Niculescu-Irina Begu. Pentru maghiare a contat atunci doar Timea Babos, care a învins-o pe Simona Halep. Singurul succes al unguroaicelor s-a consemnat în urmă cu 29 de ani, scor 2-1, în Anglia.