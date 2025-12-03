România și-a aflat adversarii de la Cupa Mondială de rugby. „Stejarii”, în grupă cu cea mai bună națională din lume

CE TREBUIE SĂ ȘTII Naționala de rugby a României va juca împotriva campioanei mondiale la CM 2027

Miercuri, 3 decembrie, România și-a aflat adversarele din faza grupelor de la Cupa Mondială de din 2027. În urma tragerii la sorți, care a avut loc în Australia, la Sydney, „stejarii” au picat în Grupa B.

Naționala de rugby a României va juca împotriva campioanei mondiale la CM 2027

Fiind repartizaţi în ultima urnă valorică, alături de Portugalia, Hong Kong, Canada, Samoa şi Zimbabwe, românii nu aveau mari speranţe la o grupă uşoară. Sorţii nu au fost atât de potrivnici, dar au adus adversari de tradiţie în sportul cu balonul oval.

va face parte din Grupa B, alături de rivala Georgia, revelația ultimilor ani din Six Nations, Italia, și tripla campioană mondială și totodată deținătoarea trofeului, Africa de Sud.

Având în vedere componența acestei grupe, şansele ca selecționata lui David Gerard să facă o surpriză la CM sunt destul de mici. Turneul final va avea loc în Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. omânia a fost absentă o singură dată de la Cupa Mondială de rugby, la ediția din 2019.

Grupele de la Cupa Mondială de rugby din Australia

Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B : Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D: Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia

Grupa E: Franţa, Japonia, Statele Unite, Samoa

Grupa F: Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe

Primele două clasate, plus patru naționale de pe locul 3, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală de la Cupa Mondială. Australia, în calitate de ţară gazdă, a fost repartizată automat în Grupa A, dar fără statutul de cap de serie.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa. Oraşele în care se vor juca cele 52 de meciuri de la CM 2027 sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville.