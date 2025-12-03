Sport

România și-a aflat adversarii de la Cupa Mondială de rugby. „Stejarii”, în grupă cu cea mai bună națională din lume

Naționala de rugby a României și-a aflat adversarele din faza grupelor de la Cupa Mondială din 2027. „Stejarii” se vor înfrunta inclusiv cu liderul mondial, Africa de Sud
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 12:18
Romania sia aflat adversarii de la Cupa Mondiala de rugby Stejarii in grupa cu cea mai buna nationala din lume
ULTIMA ORĂ
România și-a aflat adversarii la Cupa Mondială de rugby. „Stejarii”, în grupă cu cea mai bună națională din lume. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Miercuri, 3 decembrie, România și-a aflat adversarele din faza grupelor de la Cupa Mondială de rugby din 2027. În urma tragerii la sorți, care a avut loc în Australia, la Sydney, „stejarii” au picat în Grupa B.

Naționala de rugby a României va juca împotriva campioanei mondiale la CM 2027

Fiind repartizaţi în ultima urnă valorică, alături de Portugalia, Hong Kong, Canada, Samoa şi Zimbabwe, românii nu aveau mari speranţe la o grupă uşoară. Sorţii nu au fost atât de potrivnici, dar au adus adversari de tradiţie în sportul cu balonul oval.

ADVERTISEMENT

Echipa națională de rugby a României va face parte din Grupa B, alături de rivala Georgia, revelația ultimilor ani din Six Nations, Italia, și tripla campioană mondială și totodată deținătoarea trofeului, Africa de Sud.

Având în vedere componența acestei grupe, şansele ca selecționata lui David Gerard să facă o surpriză la CM sunt destul de mici. Turneul final va avea loc în Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. omânia a fost absentă o singură dată de la Cupa Mondială de rugby, la ediția din 2019.

ADVERTISEMENT
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la...
Digi24.ro
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei

Grupele de la Cupa Mondială de rugby din Australia

  • Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong
  • Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, România
  • Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada
  • Grupa D: Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia
  • Grupa E: Franţa, Japonia, Statele Unite, Samoa
  • Grupa F: Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe

 

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digisport.ro
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său

Primele două clasate, plus patru naționale de pe locul 3, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală de la Cupa Mondială. Australia, în calitate de ţară gazdă, a fost repartizată automat în Grupa A, dar fără statutul de cap de serie.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa. Oraşele în care se vor juca cele 52 de meciuri de la CM 2027 sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville.

ADVERTISEMENT
Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adi Mutu! Tatăl „Briliantului” a...
Fanatik
Spiridon Mutu, cel mai mare critic al lui Adi Mutu! Tatăl „Briliantului” a primit interzis la meciurile fiului său: „Am avut obiceiul ăsta prost”
Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Care sunt cele mai...
Fanatik
Live blog Ungaria – România, CM Handbal Feminin 2025. Care sunt cele mai importante marcatoare ale celor două naționale
Internaționalul aflat pe lista lui Dinamo! Musi a „dat din casă”: „Nu prea sunt în...
Fanatik
Internaționalul aflat pe lista lui Dinamo! Musi a „dat din casă”: „Nu prea sunt în România ca el”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională...
iamsport.ro
Acuzații grave la adresa lui Lucescu! Ar fi refuzat să cheme la națională jucătorii unei echipe din România: 'Nu îi halea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!