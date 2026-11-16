România și-a aflat posibilele adversare de la barajul din Liga Națiunilor!

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România a aflat cu cine ar putea juca în barajul de menținere/promovare din Liga Națiunilor, în cazul în care încheie în cele din urmă pe ultimul loc grupa din Liga B. Dacă acest scenariu nedorit se materializează, „tricolorii” lui Gică Hagi vor fi nevoiți să joace o dublă pentru rămânerea în Liga B cu una dintre naționalele clasate pe locurile 2 în grupele din Liga C.

Cu cine ar putea juca România în barajul din Liga Națiunilor, dacă va ajunge acolo

Echipele de pe primele poziții promovează direct, în vreme ce acelea de pe ultimele locuri nu mai retrogradează direct în acest nou format al competiției, ci merg la baraj. Așadar, în mod evident, dacă va ajunge acolo și va pierde, România va retrograda în Liga C. Dacă va câștiga, bineînțeles că va continua în Liga B.

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Luni seară, s-au jucat ultimele meciuri din Liga C, în Grupa 4. Islanda a câștigat clar acasă cu Luxemburg, scor 3-0, și astfel și-a adjudecat primul loc în această grupă și implicit promovarea directă în Liga B. În consecință, Estonia a terminat pe 2 și va merge la acel baraj, unde ar putea da peste România. Celelalte trei posibile adversare ale „tricolorilor” sunt Insulele Feroe, Cipru și Belarus. Tragerea la sorți în acest sens a fost programată vineri, iar meciurile din acel baraj se vor juca în martie.

Ce trebuie să facă România pentru a evita ultimul loc, și implicit barajul, în grupa de Liga Națiunilor

Înaintea ultimei etape din Grupa B4, naționala lui Gică Hagi se află pe locul 4, ultimul, cu doar trei puncte acumulate după primele cinci runde. Din fericire însă, distanța până la Polonia, ocupanta poziției a treia, este de doar un punct. În ultima etapă, România joacă în deplasare cu Bosnia, iar Polonia pe teren propriu cu Suedia.

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Astfel, „tricolorii” scapă de ultimul loc în această grupă dacă înving la Zenica, iar polonezii nu câștigă pe teren propriu cu Suedia. În caz de egalitate de puncte, avantaj are Polonia, întrucât primul criteriu de departajare este reprezentat de meciurile directe, iar acolo scorul general este de 7-2 pentru naționala lui Lewandowski. Așadar, egalul nu este o opțiune pentru naționala lui Gică Hagi.