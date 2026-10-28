România și-a anunțat lotul pentru EURO de handbal feminin! 35 de nume pe lista lărgită

ADVERTISEMENT

Selecționerul României, Ovidiu Mihăilă, a anunțat lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal feminin, care se va disputa la Cluj-Napoca. Lista preliminară conține 35 de nume, iar din acestea selecționerul va selecta lotul final pentru Campionatul European.

Selecționerul României a anunțat lotul preliminar al naționalei de handbal feminin

Pe această listă apar portarii Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea), Raluca Rădoi (Corona Brașov), Denisa Șandru (Rapid), Elena Șerban (Dunărea Brăila). Jucătoarele de câmp trecute pe lista preliminară sunt Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Ana Berbece (Corona Brașov), Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Oana Borș (Rapid), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Teodora Damian (Minaur), Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Asma Elghaoui (Râmnicu Vâlcea), Alicia Gogîrlă (Universitatea Craiova).

ADVERTISEMENT

De asemenea, sunt luate în considerare pentru selecția finală Sorina Grozav (Corona Brașov), Eva Kerekes (Corona Brașov), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Corina Lupei (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Alexia Niță (HC Zalău), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București), Andreea Popa (Corona Brașov), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Anamaria Șerban (Corona Brașov), Ștefania Stoica (Râmnicu Vâlcea), Andreea Țîrle (CSM Slatina), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

Campionatul european de handbal va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 3-20 decembrie

Turneul final va avea loc în perioada 3-20 decembrie, iar două grupe din faza preliminară vor fi organizate la Cluj-Napoca și Oradea. România e repartizată în Grupa B, care se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca, având adversare Norvegia (4 decembrie), Elveția (6 decembrie), Macedonia de Nord (8 decembrie).

ADVERTISEMENT

Ulterior, primele două clasate din grupele A, B și C se vor califica în grupa principală I, organizată tot la Cluj-Napoca. Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a transmis un mesaj de încurajare înainte de această competiție majoră. La fel ca și Gheorghe Hagi la fotbal, Mihăilă insistă că România are jucătoare de valoare, care se pot bate de la egal la egal cu oricine, însă trebuie să lucreze mai mult la mentalul sportivelor.

ADVERTISEMENT

Selecționerul Ovidiu Mihăilă vrea să lucreze la mentalul jucătoarelor pentru a le face mai bune

iar tot ceea ce ne dorim este să fie sănătoase. Am ținut cont și de acest aspect în cele două jocuri, deoarece jucătoarele au acțiuni importante alături de echipele lor de club. Prioritățile rămân aceleași. Să le creștem încrederea în propriile posibilități de exprimare, să creăm un climat plăcut de interacțiune și să echilibrăm latura mentală, astfel încât să putem depăși eventualele momente dificile care, cu siguranță, vor apărea pe parcursul Campionatului European.

ADVERTISEMENT

și de fete ne-a dat încredere că putem încerca să ne luptăm pentru lucruri frumoase! Le mulțumesc tuturor pentru implicare!”, a declarat selecționerul Ovidiu Mihăilă.