România şi-a prezentat "flota" de 14 echipaje pentru Campionatele Europene de Canotaj! Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, o nouă schimbare.

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Campionatele Europene de Canotaj vor avea loc la Varese, în Italia, în perioada 31 iulie – 2 august. Delegaţia României este una numeroasă, de 41 de sportivi, cu 14 echipaje. Este o competiţie secundară, pentru că obiectivul principal .

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, în bărci diferite la Campionatele Europene!

, România şi-a prezentat echipajele care vor concura la Campionatele Europene. Lacul de la Varese a mai găzduit competiţia în 2012 şi 2021, când „tricolorii” au obţinut şase medalii, două de aur și patru de argint.

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Doar într-o singură probă olimpică nu vom fi reprezentaţi, cea de dublu vâsle feminin, care a şi obţinut cele mai mari performanţe la ultimele două ediţii ale Jocurilor Olimpice, prin Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar: aur la Tokyo şi argint la Paris.

De altfel, cele două sportive vor concura în bărci diferite de această dată. Simona Radiş va fi la dublu rame alături de Adriana Adam, în timp ce Ancuţa Bodnar va fi în barca de 8+1, acolo unde se va reîntâlni cu Simona Radiş.

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Care sunt cele 14 echipaje care reprezintă România la Campionatele Europene

Campionatele Europene de la Varese sunt în acest moment o compeţiţie intermediară, în condiţiile în care peste o lună vor avea loc Campionatele Mondiale de la Amsterdam (24 – 30 august), principalul obiectiv al sezonului. Cele 14 echipaje care ne reprezintă la Europene:

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Feminin

Simplu – Bianca Ifteni

Dublu rame – Simona Radiș, Adriana Adam

4 vâsle – Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu, Iulia Bălăucă

4 rame – Manuela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel

8+1 » Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș, Victoria Petreanu (cârmaci)

Masculin

Simplu: Mihai Chiruță

Dublu vâsle: Marian Enache, Andrei Lungu

Dublu rame: Ștefan Berariu, Florin Lehaci

4 rame: Cosmin Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă

4 vâsle: Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu, Andrei Cornea, Ioan Prundeanu

8+1 : Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu, Rucsandra Bucșa (cârmaci)

Mixt

Dublu vâsle: Marian Enache, Iulia Bălăucă

8+1: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu (cârmaci)

Paracanotaj