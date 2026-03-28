România și Slovacia, în situații similare! Ce se va întâmpla la meciul de marți, de la Bratislava

România și Slovacia au ratat prezența în finala barajului de calificare la Cupa Mondială, după ce au fost învinse de reprezentativele Turciei, respectiv Kosovo
Catalin Oprea
28.03.2026 | 11:45
ANALIZĂ FANATIK
Mircea Lucescu și Francesco Calzona își încheie mandatele la națională FOTO colaj fanatik
Slovacia – România se joacă marți, 31 martie, de la ora 21.45, la Bratislava. Este un meci amical, fără nicio importanță, după ce ambele echipe au pierdut în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au cedat la Istanbul, scor 0-1, în vreme ce slovacii au pierdut acasă, scor 3-4, contra Kosovo.

Selecționerul Slovaciei pleacă și el de la națională

Eliminarea din cursa pentru Mondiale nu este singura asemănare dintre cele două naționale. Meciul va fi de adio pentru ambii selecționeri. Mircea Lucescu își încheie al doilea mandat la națională. A condus din nou România după 38 de ani. Din 2024, de când s-a întors, el a stat pe banca tricolorilor de 17 ori. Bilanț: 11 victorii, un egal și 5 înfrângeri.

Înfrângerea cu Kosovo pune capăt carierei la națională și pentru italianul Francesco Calzona. Contractul său cu Federația Slovacă expiră la finalul campaniei de calificare. S-ar fi prelungit automat dacă viitoarea adversară a României ar fi obținut calificarea la turneul final. Cum însă n-a fost cazul, Calzona va pleca de la națională.

În vârstă de 57 de ani, Calzona a preluat naționala Slovaciei în 2022. A calificat-o la EURO 2024, unde a fost aproape de o mare surpriză, eliminarea Angliei, viitoarea finalistă! La meciul din optimi, în minutul 90 slovacii aveau 1-0, după un gol marcat de Ivan Schranz, în minutul 25, dar englezii au revenit, marcând două goluri în prelungiri, prin Kane (min. 90+1) şi Bellingham (min. 90+5).

Francesco Calzona primea 70.000 de euro pe lună

Calzona e un caz aparte în fotbalul mondial. N-a antrenat pe nimeni până să ajungă la naționala Slovaciei. Fost jucător amator în Italia și comerciant de cafea, el a intrat în stafful lui Maurizio Sarri, fiind secundul acestuia la Napoli. Calzona și Sarri erau prieteni de când primul l-a recomandat pe Sarri la o echipă de amatori, acum aproape 30 de ani.

Sub comanda italianului, Slovacia a jucat 39 de meciuri. A câștigat 18, a remizat în opt și a pierdut 13. În 2024, anului turneului final european, slovacii i-au permis să antreneze, în paralel, timp de patru luni, și Napoli. Slovacia a ajuns la baraj, într-o grupă cu Germania (locul 1), Irlanda de Nord și Luxemburg. Echipa a învins Germania, acasă, cu 1-0, dar a fost spulberată în deplasare cu 0-6.

Vladimir Weiss, favorit să-l înlocuiască

El a fost plătit de slovaci cu 70.000 de euro pe lună, iar ratarea calificării și implicit a unui bonus financiar de 9 milioane de euro de la FIFA, face imposibilă rămânerea lui pe banca slovacilor, deși părerea unanimă la Bratislava este că italianul a schimbat fața naționalei Slovaciei.

Favorit să-l înlocuiască pe Calzona este Vladimir Weiss, care a mai fost selecționer în intervalul 2018-2022. El conduce acum formația Slovan Bratislava, după ce a antrenat naționala Georgiei între 2016 și 2020.

