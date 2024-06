România, singura echipă de la EURO 2024 care a făcut asta! Cu ce se poate lăuda FRF. Exclusiv

România este singura națională de la Campionatul European din Germania care are propriul corner în fan zone înainte de meciuri. Acest proiect este un alt motiv pentru care ne putem mândri cu naționala la acest turneu final, iar FANATIK a aflat mai multe detalii inedite.

România și-a respectat suporterii la EURO 2024. Suntem singura națională care a organizat un cornet dedicat fanilor în fan zone la meciuri

Naționala României și Federația Română de Fotbal . România a făcut eforturi să își facă suporterii fericiți, iar eforturile au fost răsplătite.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu Iulia Niculae – Cuciurean, directorul de marketing al FRF și care a gândit tot acest concept: „Împreună cu toată echipa de marketing am făcut un plan după meciul cu Israel și o firmă ne-a ajutat să implementăm tot ceea ce am pregătit. Am avut și o echipă de 84 de voluntari stabiliți în Germania, care ne-au ajutat, mai ales că sunt vorbitori de limba germană.

Într-adevăr, România are singurul Corner de această amploare și cred că am făcut cele mai multe activări de genul ăsta la fiecare meci. Noi am făcut o propunere la UEFA cu tot ceea ce trebuie să conțină, concursurile și am obținut aprobările”.

Iulia Niculae – Cuciurean, directorul de marketing al FRF, a explicat de ce România a stabilit o premieră la EURO 2024

Iulia Niculae – Cuciurean a vorbit pe larg despre surprizele pregătite pentru suporterii români în Germania în Fan Zone-ul României: „Există de exemplu o instalație de tipul vestiarului, unde oamenii își pun căști și pot vedea imagini din filmul ‘În inima naționalei’, pe ideea Edi Iordănescu te motivează”.

Suporterii pot pleca de la EURO 2024 cu o amintire unică de idolii lor: „Avem apoi 11 tricouri semnate de jucători. Oamenii se pozează și pot să se înscrie și să câștige un tricou al unui jucător.

O altă activare din două în două ore, unde suporterii pot să câștige diverse premii. Sunt tot felul de jocuri. Footbal cage cum este cunoscut și soccer ca să îmbinăm și partea fizică”.

Suporterii naționalei României au avut șansa să întâlnească foști mari fotbaliști și vedete TV: „Ne-am dorit ca oamenii să plece cu ceva valoros”

Fanii au avut șansa ca în cornerul naționalei României de la Munchen, Koln și Frankfurt să întâlnească nume mari care au îmbrăcat tricoul echipei naționale și nu numai: „Noi am încercat să scoatem în față produsele FRF. Adică filmul, ceea ce s-a întâmplat în campania de comunicare și să aducem de fiecare dată fotbaliști și alte persoane îndrăgite de români. Marius Niculae, Vlad Munteanu, Ionuț Rada, Lucian Sânmărtean, dar și Mihai Bobonete, Pavel Bartoș, Corina Caragea, chef Scărlătescu.

Ne-am dorit din tot sufletul ca oamenii care vin acolo să plece cu ceva care să fie valoros. Avem și un concurs în care o să oferim tricouri semnate de întreaga echipă. Există un premiu special în aplicația ‘Tricolorii’. Dacă trimit o declarație către jucători, va fi jurizată intern sau poate chiar de către selecționer și câștigătorul va primi un tricou semnat de întreaga echipă”.

În spate este foarte multă muncă, organizare și logistică, ceea ce e foarte vizibil pentru fani la prima vedere: „Ca proces, totul a fost în felul următor. Am gândit planul, apoi am mers la UEFA. Le-am dat toate mesajele, vizualuri, simulări, iar ei au încercat să se asigure că ei că nu avem activări concurente cu cele ale sponsorilor EURO și că nu comunicam sponsori locali, doar echipa națională. Nu avem dreptul să comercializăm nimic sau să vindem tricouri”.

Iulia Niculae – Cuciurean: „Suntem singura țară care și-a dorit nu doar să meargă într-un punct de întâlnire al suporterilor”

Iulia Niculae – Cuciurean e dezvăluit și care a fost scopul tuturor acestor eforturi: „Am reușit să ne calificăm după 8 ani și atunci scopul nostru a fost să facem cât mai mult pentru ca oamenii să se bucure așa cum merită. Noi avem niște suporteri adevărați. E ușor să fii suporterul unei echipe care câștigă mereu și e greu să fii alături de naționala României în momentele mai puțin bune. Suporterii au fost alături de echipa națională și când nu au fost rezultate. Am vrut ca românii să fie mândri și să fie uniți”.

Au existat și unele nemulțumiri, însă directorul de marketing al FRF a ținut să lămurească acest subiect: „Vreau neapărat să mai fac o precizare. Fan Zone-urile sunt organizate de UEFA. Sunt oficiale. În aceste Fan Zone-uri a mai intrat Olanda cu activare pe dans la Hamburg, dar nu au făcut neapărat un corner propriu-zis. A mai intrat și Slovenia cu o altă activare”.

Iulia Niculae – Cuciurean a spus lucrurilor pe nume în continuare: „Noi suntem singura țară care și-a dorit nu doar să meargă într-un punct de întâlnire al suporterilor, ci să fie efectiv prezentă aici și să facă toate aceste lucruri. Deci noi doar avem un spațiu alocat de la UEFA unde am făcut acest corner al României.

„Trebuie să fiți mândri că România a obținut aprobarea să facem toate aceste lucruri în Germania”

Oamenii spun că se fac fan zone-uri dintotdeauna. Nu oameni buni, trebuie să fiți mândri că România a obținut aprobarea să facem toate aceste lucruri în Germania. În fiecare oraș am vorbit cu managerii de fan zone, oameni de la primării, de securitate și am stabilit acolo toate detaliile și logistica. Au fost foarte multe discuții cu fiecare oraș în parte.

Încă o clarificare care este foarte importantă. Noi nu avem dreptul să vindem tricouri sau alte produse în Fan Zone sau la stadion. Oamenii spun că nu găsesc să cumpere tricouri. Cel care vinde este Fanatics, cel subcontract de UEFA. Comentariile răutăcioase la adresa FRF pleacă de la o lipsă de informare”.

FRF a pregătit câte ceva diferit înainte de fiecare meci de la EURO 2024

Suporterii României au avut parte de surprize înainte de fiecare meci al echipei naționale: „Și mai este un lucru important. În fiecare oraș i-am adus pe voluntarii noștri la info point-urile din centrul Munchenului, la Koln sau Frankfurt, unde i-au informat pe suporterii de tot ceea ce am pregătit. I-au pictat pe față, le-au dat steaguri tricolore și le-au oferit toate informațiile de care aveau nevoie”.

Victoria cu Ucraina a fost împărtășită cu fanii: „Ne-am propus ca în fiecare oraș să facem ceva diferit. La Munchen, primul meci, indiferent de rezultat am decis să venim din nou în Fan Zone cu toate vedetele și personalitățile ca să sărbătorim cu suporterii”.

, așa cum s-a întâmplat și în 2016 la Paris: „La Koln am făcut parada unde au fost 15.000 de români și nu a existat niciun incident. Toți suporterii români au fost foarte civilizați comparativ cu alți fani care au creat incidente.

La Frankfurt am pus filmul În inima naționalei pe 8 ecrane gigant și unde apoi puteau fi urmărite celelalte meciuri. La stadion punem mereu câte un steag. Mesajele nu sunt gândite aleatoriu. Ele împreună formează o propoziție. Am scris: ‘România e aici, pentru țară, pentru tricolori. Mereu împreună’. Am vrut să subliniem această unitate pe care fotbalul o aduce”, a mai explicat directorul de marketing al FRF.