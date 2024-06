România – Slovacia sau CALIFICAREA trăită în tribunele din Frankfurt fază cu fază. Cele 13 minute în care ni s-a oprit inima. Un imens BRAVO!

România începe ultimul meci al grupei din poziția de lider. Trei puncte pentru naționala lui Edi Iordănescu, și 0-2 în fața Belgiei. Avem nevoie de un punct, și noi, și slovacii pentru a merge de mână în fazele eliminatorii.

România – Slovacia trăit din tribunele arenei din Frankfurt. În minutul 24, la golul lui Duda, din lideri am coborât pe ultimul loc al grupei!

România – Slovacia se joacă la Frankfurt, Belgia – Ucraina a început la Stuttgart. Nu e mare distanța. La primul fluier de pe arena din Frankfurt, suntem calificați, suntem liderii grupei. Calculele au fost întoarse pe toate fețele de FANATIK, le știe orice țânc, așteptăm modificările de tabelă ca să vedem fluctuațiile din clasament.

Pentru oceanul galben de la Frankfurt, e de neconceput alt rezultat decât calificarea. , mutare cu care Edi Iordănescu vrea să surprindă, dar și să-l odihnească pe Dennis Man, cel pe care Ianis l-a înlocuit. Ianis are și prima noastră oportunitate de gol, șutând peste poartă în minutul 11 după ce Dubravka a respins șutul lui Rațiu.

Stăm prea jos, iar slovacii nu refuză invitația de a urca liniile. Iar la o minge aruncată în careu din flancul nostru stâng, Burcă și Drăgușin par că se marchează unul pe altul și Duda deschide scorul. E minutul 24, 1-0 pentru Slovacia, care devine liderul grupei E. La Stuttgart e în continuare 0-0 între Belgia și Ucraina. Cu cele 3 puncte, România e ultima în clasament. Suntem eliminați!

Răzvan Marin ne urcă iarăși în fotoliul de lider, transformând penalty-ul scos de la Ianis Hagi și dictat de VAR

Parcă nu ne regăsim. Greșim mult, suntem mai mereu cu un pas în urma slovacilor. Dincolo la Belgia – Ucraina e „gheață la mal”. Vine minutul 35. Ianis Hagi e faultat, Siebert dă inițial fault din afara careului, apoi, după consultul VAR, se dictează penalty.

E minutul 37 când Răzvan Marin, cel desemnat de Edi Iordănescu să bată loviturile de la 11 metri, trimite sub transversală. 1-1 și suntem iarăși back in business. Cu cele 4 puncte și golaveraj 4-3 am urcat iar pe locul 1, acolo unde ne prinde și finalul de primă repriză din ambele meciuri ale grupei. Singura veste proastă vine de la în minutul 45+3, avertisment care înseamnă suspendare!

Repriza în care România și Slovacia au jucat doar pentru calificare. Am câștigat grupa! Uluitor!

Nu se schimbă nimic nici în primele 10 minute după reluarea celor două partide ale grupei. Poate doar înlocuirea puțin surprinzătoare din minutul 58 a lui Florinel Coman cu Sorescu. La câteva secunde după șutul lui Drăguș, la Frankfurt se declanșează o furtună teribilă. Aproape că nu se mai vede de la masa presei ce e jos pe teren.

Scăpăm la ocazia uluitoare a lui Haraslin din minutul 65, apoi mai vin două modificări în echipa noastră. Man la Ianis Hagi și Pușcaș la Drăguș. Minutele trec greu, a trecut și furtuna. Tabelă înghețată la Belgia – Ucraina, 1-1 aici la Frankfurt. Se pare că stăm degeaba cu ochii pe meciul de la Stuttgart, trebuie să fim atenți la noi. A spus-o și dinaintea partidei.

E doar o senzație sau niciuna dintre echipe nu mai vrea să-și asume vreun risc? Am intrat în ultimele 10 minute ale întâlnirii. Mult discutata remiză este foarte aproape. E la câteva secunde. În ciuda celor 3 minute de prelungire care s-au făcut 4.

SUNTEM CALIFICAȚI! Se termină și Belgia – Ucraina 0-0. AM CÂȘTIGAT GRUPA! ULUITOR! Jucăm optimi de finală la Munchen, pe 2 iulie! Bravo, TRICOLORI! Bravo, EDI IORDĂNESCU! Bravo, ROMÂNIA!

