România spune „NU” experimentului FIFA! De ce a refuzat Răzvan Burleanu participarea la Cupa Mondială U15. Cele trei motive din culise. Exclusiv

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FIFA a invitat toate cele 211 federații de fotbal existente la Cupa mondială U15 ce va avea loc în Azerbaidjan între 22 și 31 octombrie 2026. Răzvan Burleanu și FRF au spus pas, din trei mari motive. A contat enorm și faptul că Gianni Infantino, actualul președinte FIFA, nu este agreat de actuala conducere a fotbalului românesc.

România boicotează experimentul lui Gianni Infantino. FRF nu trimite echipă la Campionatul Mondial U15

Potrivit informațiilor oficiale, Infantino estima că la această Cupă Mondială vor participa 4.000 de copii. „Vom organiza anul acesta, pentru prima dată în FIFA, o Cupă Mondială U15, la care sunt invitate toate cele 211 țări FIFA. Un festival al tineretului, cu peste 4.000 de copii care joacă fotbal împreună”, anunța Infantino. Cu toate acestea, România a spus pas, alături de alte țări ca Germania, Belgia, Olanda, Austria, Elveția, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Ucraina, Serbia, Slovenia, Armenia, San Marino, Liechtenstein, Insulele Feroe, Statele Unite ale Americii, Coreea de Nord, Libia și Eritreea.

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adică 8 contra 8, cu tot cu portari. Vor fi două reprize de 20 de minute cu pauză de 5 minute, pe un teren de 68 x 47 de metri, însă porțile vor avea dimensiuni normale. Vor fi permise schimbări nelimitate la un lot de cel mult 14 jucători, în timp ce regula offside-ului a fost valabilă doar dincolo de linia marcată la 14 metri de poartă. Pentru această competiție sunt eligibili jucătorii născuți în 2011 sau 2012, însă FRF nu va trimite pe nimeni acolo.

Care sunt cele trei motive pentru care România va boicota participarea la Cupa Mondială U15?

Care ar fi motivele boicotului? Conform informațiilor obținute de FANATIK din interiorul Federației Române de Fotbal, există trei mari motive, cel puțin:

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1. În primul rând această competiție nu este în calendarul oficial.

2. În al doilea rând, competiția se joacă în format 7+1, cu 14 jucători în lot și doar patru în staff, un coșmar logistic.

3. Al treilea și probabil cel mai important motiv, Răzvan Burleanu vrea să-i transmită clar un mesaj lui Infantino, contestat public de după derapajele de la Campionatul Mondial.

Cu toate că în lume există 195 de state, dintre care 193 de țări membre ONU și două state observatoare (Vatican și Palestina), în lume există 211 de federații naționale de fotbal afiliate la FIFA. Toate aceste federații au fost invitate să participe la această competiție, însă nu toate au acceptat invitația.

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, care tocmai a jucat în 2026 la Torneo delle Nazioni împotriva Austriei, Portugaliei și Italiei. În schimb, dacă FRF a spus pas acestui turneu, 186 de echipe naționale au acceptat și vor fi repartizate în 32 de grupe. Fiind mai degrabă un turneu amical, nu toate federațiile au considerat că merită efortul.