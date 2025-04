”România stă în genunchi de 20 de ani!” Ilan Laufer, despre diferența dintre Ponta și ceilalți candidați la prezidențiale

Testul Puterii, emisiune marca FANATIK.ro, l-a avut ca invitat pe Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri și actual susținător al lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale.

De ce este Ponta cea mai bună alegere pentru România

Politicianul a fost întrebat de celebra realizatoare de televiziune Denise Rifai de ce . Laufer a prezentat mai multe reușite ale fostului premier care candidează acum independent pentru scaunul de la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

„Situația din 2025 seamănă cu cea din 2012, când Victor Ponta a devenit premier și atunci CCR-ul a anulat un vot al poporului care îl demitea pe Traian Băsescu, a reușit atunci, într-un termen record, să reducă taxele și impozitele, să redea pensiile și salariile. Avem o situație economică deosebit de gravă și avem nevoie de un lider ca Victor Ponta care poate să rezolve situația economică și socială.

Iar în calitate de președinte, cred că e cel mai capabil să reprezinte acea funcție conform Constituției, fiindcă Victor Ponta este singurul care are o relație bună cu Casa Albă, cu președintele Donald Trump, dar și cu alți lideri foarte importanți din Uniunea Europeană, inclusiv cu liderul turc Erdogan. Și asta este viitorul României în acest moment, să stea la masa negocierilor și nu pe lângă masă”, a declarat Ilan Laufer la Testul Puterii.

ADVERTISEMENT

”România stă în genunchi de 20 de ani!”

Printre reușitele lui Ponta expuse de Ilan Laufer se numără faptul că fostul premier a reușit să mențină deficitul bugetar la un nivel scăzut, reușind să evite o criză economică simțitoare, în timp ce actualul guvern s-a împrumutat numai în primele două luni ale anului cu o sumă enormă, motiv pentru care este foarte posibil ca, în viitor, dacă traseul economic al țării noastre va continua în aceeași not, să ne trezim somați de Fondul Monetar Internațional.

„Este singurul dintre toți candidații care a mai scos o dată România din criză. Ca antreprenor, pentru mine cel mai important este starea economică, fiindcă dacă avem bani putem să plătim și pensii și salarii, să construim școli, spitale și așa mai departe. Victor Ponta, în momentul în care a ajuns prim-ministru, a găsit situația absorbției fondurilor europene din acest moment la sub 5%, a dus-o aproape de 90 și ceva la sută la sfârșit de mandat.

ADVERTISEMENT

În prezent, Guvernul României, în actualul exercițiu multianual care se încheie în 2027, are un grad de absorbție de sub 2%. România a ajuns în primele două luni ale anului 2025 are cel mai mare deficit bugetar din istoria sa. Guvernul a împrumutat 6 miliarde de euro doar pentru a acoperi cheltuielile pe care nu poate să le acopere cu banii colectați de la buget, ceea ce este absolut catastrofal. În acest ritm nu că nu vom mai fi ținta aceea care din punctul meu de vedere este una foarte mare de 7%, vom depăși 10%.

ADVERTISEMENT

România este în acest moment clasată, conform celor mai importante trei agenții de rating, la BBB-. Adică ultimul stagiu înainte de junk. În momentul în care ajungi în zona junk, nu mai poți să te împrumuți decât la dobânzi și mai mari față de ceea ce ne împrumutăm noi în acest moment. Și atunci, în proporție de 95%, scrie pe noi FMI. FMI înseamnă un dezastru pentru România. Victor Ponta a reușit să plătească inclusiv creditul înapoi spre FMI și să aibă și excedent bugetar într-unul dintre ani”, a explicat fostului ministru la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, live, de la ora 18:00, doar pe FANATIK.ro.

Candidatul care poate rezolva problemele țării la o partidă de golf

Ilan Laufer și-a continuat ideea și a spus că Victor Ponta este cea mai bună alegere pentru România și și a capacității de a crea legături cu importanți lideri mondiali. Printre aceștia l-a enumerat pe cel mai de interes, și anume Donald Trump, cu care fostul premier s-ar fi întâlnit de mai multe ori.

„Victor Ponta spune un lucru extrem de important. Avem doi parteneri importanți. Statele Unite, care este singura țară care ne poate garanta securitatea națională, teritorială. Și avem Uniunea Europeană care este principalul nostru partener comercial. Trebuie să dezvoltăm în continuare aceste relații, nu mai trebuie să stăm în genunchi. România a stat în genunchi de vreo 20 de ani.

Râdeau niște colegi de la USR într-o dezbatere când le-am zis că domnul Ponta va rezolva niște chestiuni foarte importante pentru România la o partidă de golf cu președintele american la Mar-a-Lago. Și le-am explicat. Premierul Norvegiei, primul ministru din cutare țară, acolo au rezolvat. Acolo s-au făcut tranzacții așa, fiindcă Donald Trump ăsta este. Clasa politică din România n-a înțeles că odată cu câștigarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump și revenirea acestuia la Casa Albă, lucrurile s-au schimbat”, a mai afirmat politicianul.

Ilan Laufer, despre diferența dintre Ponta și ceilalți candidați la prezidențiale

Cu privire la ceea ce se întâmplă în țară, Laufer a specificat faptul că Victor Ponta a avut și va avea în continuare grijă de producătorii români, o mare problemă pe care o are România fiind legată de exporturi și producție minimă din cauza lipsei de fonduri.

„În clipa în care cei de la București se duc și iau lumină, de politică internă, de politică socială, inclusiv PNRR-ul, care din punctul meu de vedere a fost foarte prost negociat și a fost negociat împotriva intereselor României. Prin acest PNRR noi pierdem și ultimele resurse, suntem obligați să privatizăm ultimele sectoare care mai aparțin statului român. Stăm în genunchi atunci când am fost de acord să ni se taie pădurile, să plece de aici sute de mii de hectare de păduri, exportăm materie primă la preț de nimic și importăm mobilă și produs final. Când discut de modul în care a fost distrusă economia românească, anumite sectoare foarte importante, ca să nu mai existe firme românești care produc.

Asta a fost ideea. Aici am stat noi în genunchi. Am pierdut toată producția. În continuare se întâmplă lucrul ăsta în agricultură. De exemplu, în urmă cu 10 ani, când era Victor Ponta premier, România producea 70% din hrana pe care o consuma și exporta Astăzi s-au întors aceste cifre. 70% din hrana din România o importăm, s-au închis ferme de porci, de bovine. Victor Ponta a spus că viitorul guvern va acorda subvenții la nivelul statelor din vest. Vrem să avem mâncare românească pe masă, vrem să stimulăm agricultura, trebuie să le oferim aceleași condiții. De asta vă spun.

Ai noștri au închis ochii, au lăsat să se întâmple toate aceste lucruri, nu au pus România pe primul loc așa cum va face Victor Ponta și așa și cum a făcut când a fost premier. A redus TV-ul de la 24% la 9% pentru alimente, a dat pensiile și salariile tăiate de Traian Băsescu, a redus taxele și impozitele. Chiar membrii Partidului Național Liberal recunosc că Victor Ponta a fost cel mai liberal prim-ministru”, a conchis Ilan Laufer la Testul Puterii, producție ce poate fi văzută și pe canalele oficiale de Facebook și ale FANATIK.ro.