România, start în forță la Europenele de atletism! Rareș Toader atacă medalia, iar Mihai Dringo continuă cursa spre finală

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România bifase mai multe rezultate de excepție la Campionatele Mondiale U20 de la Oregon, prin aurul obținut de Ștefania Uță la 400 de metri garduri și argintul obținut de Daria Vrînceanu la triplusalt. Acum, a venit rândul României care participă la Campionatele Europene de la Birmingham să aspire la primele locuri pe podium.

Rezultate bune în prima zi pentru România la Campionatele Europene de Atletism

În sesiunea de dimineață a primei zile, trei reprezentați ai României au intrat în concurs. Doi dintre ei au ajuns în faza următoare, fiind vorba despre Mihai Sorin Dringo, care a alergat prima serie de 400 metri plat și a încheiat pe locul 5, cu 46,03 secunde.

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Tânărul de 24 de ani a avut emoții până la finalul ultimei serii, însă performanța a fost suficientă pentru calificarea în semifinale, avansând cu al 12-lea timp, ultimul. Cel mai bun timp a aparținut maghiarului Patrik Simon Enyingi (44,87 secunde). Semifinalele probei se vor desfășura marți seara, iar Dringo va intra în concurs la ora 21:08. Pentru a ajunge în finală, sportivul român va trebuie să atingă personal best-ul său de 44,74, setat în vara anului trecut, potrivit

De asemenea, Rareș Toader s-a calificat în finală la aruncarea greutății, Sportivul de 29 de ani a aruncat 19,76 de metri la ultima sa încercare, atingând a 10-a performanță la general.

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Toader va concura în finală la ora 22:33 și va încerca să-și depășească locul 7 obținut la Roma

Toader va concura în finală la ora 22:33 și va încerca să-și depășească locul 7 obținut la Roma în 2024. Pe aceeași poziție a terminat și campionatul mondial indoor anul trecut din China, disputate în Nanjing. Tot la Birmingham a concurat și Gabriel Bitan, însă a încheiat doar pe locul 14 cu o încercare de 7,87 metri la săritura în lungime.

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cu o săritură 7,91 metri. Lipsit de noroc a fost și campionul mondial Mattia Furlani, care s-a accidentat la prima săritură și nu a mai putut concura. Tot în sesiunea de seară vor intra în concurs Diana Ana Maria Ion și Elena Andreea Taloș (în calificările la triplusalt). Mihaela Blaga va participa și ea în seriile de 3000 m obstacole.