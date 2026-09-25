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România pornește la drum într-o nouă ediție de Liga Națiunilor, iar tragerea la sorți i-a pus în față trei adversare pe care „tricolorii” le cunosc foarte bine. Suedia, Bosnia & Herțegovina și Polonia formează, alături de naționala noastră, grupa B4, însă trecutul recent al confruntărilor directe reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Statisticile ultimelor „duble” oficiale sunt de-a dreptul îngrijorătoare. România a pierdut atât acasă, cât și în deplasare cu fiecare dintre cele trei adversare pe care le va întâlni în această toamnă. Bilanțul este unul horror: șase partide, șase înfrângeri, niciun punct obținut și un golaveraj de 3-14!

Suedia a spulberat visul calificării României la Euro 2020

Prima adversară a României în actuala ediție de Nations League este și una care le trezește amintiri neplăcute „tricolorilor”. Cele două naționale s-au aflat în aceeași grupă în preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Primul meci din Liga Națiunilor, Suedia – România, .

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Prima confruntare din preliminariile lui Euro 2020 a avut loc pe 23 martie 2019, la Stockholm. Suedia a condus cu 2-0 după golurile înscrise de Robin Quaison și Viktor Claesson, iar Claudiu Keșeru a redus din diferență în repriza secundă. România nu a mai reușit însă egalarea, iar nordicii s-au impus cu 2-1.

Returul de la București avea să fie și mai dureros. Pe 15 noiembrie 2019, România avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a continua lupta pentru calificarea directă la turneul final, dar Suedia s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională. Marcus Berg și Robin Quaison au marcat încă din prima repriză, iar victoria le-a asigurat nordicilor calificarea la CE 2020. Pentru „tricolori”, acel eșec a însemnat ratarea șansei de a mai prinde unul dintre primele două locuri din grupă.

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Polonia lui Robert Lewandowski ne-a dat 6 goluri în două meciuri

Nici ultima „dublă” cu Polonia nu oferă motive de optimism. Cele două reprezentative s-au întâlnit în preliminariile Campionatului Mondial din 2018, într-o campanie în care leșii au fost net superiori în confruntările directe. Primul meci s-a jucat pe Arena Națională, pe 11 noiembrie 2016. Polonia s-a impus fără drept de apel, scor 3-0. Kamil Grosicki a deschis scorul, iar Robert Lewandowski a reușit o „dublă” în finalul partidei.

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Șapte luni mai târziu, România a mers la Varșovia în tentativa de a-și lua revanșa. Nici de această dată nu a existat însă loc de surpriză. Robert Lewandowski a fost omul meciului și a marcat toate cele trei goluri ale gazdelor, două dintre ele din penalty. Bogdan Stancu a înscris golul de onoare al României în minutul 77, iar Polonia s-a impus cu 3-1.

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Bosnia & Herțegovina, cel mai proaspăt coșmar al „tricolorilor”

Dacă eșecurile cu Suedia și Polonia s-au petrecut cu mai mulți ani în urmă, amintirile confruntărilor cu Bosnia & Herțegovina sunt cât se poate de proaspete. Cele două echipe s-au întâlnit chiar în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar România a pierdut ambele partide.

Pe 21 martie 2025, Bosnia s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională. Armin Gigovic a înscris unicul gol al partidei în minutul 14, iar „tricolorii”, pregătiți la vremea respectivă de regretatul Mircea Lucescu, au început cu stângul campania de calificare.

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Returul de la Zenica a fost și mai dramatic. România a deschis scorul prin Daniel Bîrligea și a intrat în avantaj la cabine, însă bosniacii au întors rezultatul în repriza secundă. Edin Dzeko a restabilit egalitatea, , iar Esmir Bajraktarevic și Haris Tabakovic au stabilit scorul final, Bosnia & Herțegovina – România 3-1.

Statistică horror: 0 puncte din 18 cu adversarele din Nations League

Adunate, rezultatele ultimelor „duble” cu Suedia, Polonia și Bosnia conturează un bilanț pe care România va încerca să îl schimbe radical în noua ediție din UEFA Nations League. În cele șase confruntări, „tricolorii” nu au reușit să obțină nici măcar un punct. Au înscris doar trei goluri și au primit nu mai puțin de 14.

Bilanțul României în ultimele „duble” oficiale cu adversarele din grupa B4

Suedia – 2 meciuri, 2 înfrângeri, golaveraj 1-4

Polonia – 2 meciuri, 2 înfrângeri, golaveraj 1-6

Bosnia și Herțegovina – 2 meciuri, 2 înfrângeri, golaveraj 1-4

TOTAL: 6 meciuri, 0 victorii, 0 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 3-14 și 0 puncte din 18 posibile.