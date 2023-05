România, sub efectele unui ciclon din Mediterana. Ce fenomene meteo se vor abate asupra țării noastre

Un ciclon format în zona Mării Mediterane va aduce precipitații pe continentul european. Aceste fenomen meteo va afecta și țara noastră. Ploile se vor abate pe teritoriul României începând de săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor. Cicloanele mediteraneene au loc în medie o dată la 2-3 ani, de-a lungul coastelor Greciei, Italiei, Sardiniei, Maltei și Algeriei.

Avertizare meteo: vânturi de peste 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică seara, o pentru mai multe zone ale țării. Astfel, în Caraș-Severin vor fi intensificări locale ale vântului, intensificări care vor depăși la rafale viteza de 55-65km/h. Viteza vântului va crește la 80-90km/h în zonele aflate la altitudini de peste 1.800 de metri.

O altă avertizare nowcasting a fost emisă pentru zona județului Sibiu, fiind vizate localitățile Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Sadu, Boița. Și aici se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de peste 55-65km/h la rafală. Efectele ciclonul care s-a format se vor repercuta și asupra țării noastre, unde meteorologii anunță ploi pentru săptămâna viitoare.

Aer cald dar instabilitate atmosferică

Acest ciclon aduce un val de aer cald și fenomene de instabilitate atmosferică în jumătatea de vest a României. Această masă de aer cald va genera maxime de temperatură de până la 25 de grade. Încălzirea aerului se va extinde pe tot teritoriul țării, până la mijlocul săptămânii.

”Vor fi variații termice de la o zi la cealaltă, dar temperaturile se vor menține cumva într-un normal al perioadei și vorbim de maxime de la 17-18 grade, cele mai scăzute valori în general în zona litoralului și în depresiunile din estul Transilvaniei, până la 23, 24, 25 de grade, cu diferite variații până la finalul săptămânii”, au prognozat specialiștii ANM la .

”Tropical-like Mediterranean Storm”

Potrivit meteorologilor, uraganele se pot produce și în Marea Mediterană atunci când marea este suficient de caldă, efect al încălzirii globale. Este vorba de furtuni care sunt capabile să genereze vânturi puternice și ploi abundente în țările din arcul mediteranean. Este vorba de cicloane subtropicale mediteraneene, numite de oamenii de știință și T.M.S. (Tropical-like Mediterranean Storm).

Acest sistem meteorologic hibrid are caracteristicile atât ale unui ciclon, cât și ale unei depresiuni. Văzut de pe sateliți, arată exact ca uraganele care lovesc Caraibe și Statele Unite în fiecare an. Fenomenul are loc în medie o dată la 2-3 ani în Marea Mediterană, de-a lungul coastelor Greciei, Italiei, Sardiniei, Maltei și Algeriei. Pentru a trece de la o simplă depresiune la o furtună și apoi la un uragan mediteranean, sistemul are nevoie de o încălzire accentuată în inima depresiunii.

Ploi abundente și inundații fulgerătoare

În cazul unui ciclon mediteranean, adesea denumit ”Medicane”, rareori, forța furtunii a atins puterea unui uragan de primă categorie, dar chiar și în astfel de cazuri, puterea vânturilor nu este considerată cel mai periculos factor pentru oameni, ci principalul pericol îl reprezintă ploile abundente și inundațiile fulgerătoare.

Acest fenomen meteorologic a fost identificat și identificat în regiunea mediteraneană în anii 80 ai secolului al XX-lea, folosind acoperirea largă a sateliților, care au arătat presiuni atmosferice scăzute (similare celor tropicale) care au provocat formarea unui ochi de ciclon și, ca urmare, s-a dovedit că acest fenomen meteorologic nu este rar, în special el s-a repetat în anii precedenți.

Furtunile se dezvoltă rareori în Marea Mediterană până la uragane subtropicale din cauza mării relativ puțin adâncă și a climatului uscat din jur. Cicloanele mediteraneene de tip tropical se formează în principal în vestul și centrul Mediteranei, iar aceste furtuni se pot forma pe tot parcursul anului, dar ating vârful în toamnă, în special în octombrie și noiembrie. Cea mai caracteristică trăsătură a cicloanelor mediteraneene este ochiul uraganului, care este clar vizibil pe imaginile din satelit, iar miezul furtunii este cald.