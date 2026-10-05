România – Suedia! 4 detalii importante remarcate de reporterii Fanatik la antrenamentul oficial al tricolorilor

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De mult timp în sânul echipei naționale nu a mai planat o atmosferă atât de apăsătoare precum a fost la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Suedia. Multe capete plecate și un Gică Hagi extrem de preocupat. pentru jurnaliști și am remarcat mai multe lucruri interesante care s-au întâmplat la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

1. Un Gică Hagi mai îngândurat ca niciodată!

Gică Hagi, selecționerul României, a fost de nerecunoscut la antrenamentul oficial al naționalei și în unele momente a părut extrem de abătut și gânditor. A avut momente în care s-a plimbat singur pe teren, iar singura alinare a fost mingea pe care a ridicat-o la un moment dat lipită de picior. Același lucru se poate spune și despre , ceea ce l-a afectat destul de mult. De altfel, Ianis a fost unul dintre ultimii jucători care au intrat pe teren la antrenament.

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2. Gică Hagi și Mihai Stoichiță, ședință direct pe gazon

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, ședință ad-hoc pe teren cu Gică Hagi. Fostul antrenor a dorit să asiste la antrenamentul „tricolorilor” și a avut mică ședință pe marginea terenului cu Hagi care s-a întins pe parcursul a aproximativ 10 minute. „Lippi” a gesticulat și a făcut anumite aprecieri tactice, în timp ce selecționerul a gesticulat energic în mai multe momente.

3. Gică Hagi, presiune pe tricolori la antrenament

La scurt timp după startul antrenamentului liniștea a fost întreruptă brusc de țipătul lui Gheorghe Hagi înainte de un exercițiu în care jucătorii trebuiau să paseze rapid din maxim două atingeri: „30 de secunde, două! Hai, Cătă!”, i-a strigat „Regele” din toți rărunchii lui Cîrjan.

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4. Hindrich și Screciu s-au făcut remarcați la ședința de pregătire a României

Cu moralul la pământ după 0-6 în fața Poloniei, o rază de speranță ne-o oferă Otto Hindrich, unul dintre jucătorii naționalei care a părut extrem de motivat și concentrat și a dat totul încă din primele minute ale antrenamentului, lucru foarte important mai ales că fotbalistul Legiei Varșovia tocmai a încasat 6 goluri cu Polonia, ceea ce ar fi putut să-i zdruncine definitiv încrederea.

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Același lucru putem spune și despre Vladimir Screciu, care după primele 15 minute ale antrenamentului era deja extrem de transpirat și a părut foarte montat.