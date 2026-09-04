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Naționala României începe o nouă aventură în Liga Națiunilor, în luna septembrie, prima oficială pentru Gică Hagi pe banca tehnică. „Tricolorii” vor disputa patru partide între 25 septembrie și 5 octombrie, iar FRF a pus în vânzare, începând de vineri, 4 septembrie, biletele pentru duelul cu Suedia, din 5 octombrie, de pe Arena Națională.

Cât costă biletele la România – Suedia

Duelul cu Suedia va fi primul meci oficial disputat de România pe teren propriu, cu spectatori, în noul mandat al lui Gică Hagi. Conform , prețurile biletelor sunt cuprinse între 50 și 130 de lei. Cele mai ieftine bilete sunt disponibile la peluze, în timp ce un loc în zona centrală a tribunelor 1 și 2 costă 130 de lei. Pentru fiecare bilet achiziționat se aplică și o taxă de procesare de 2 lei.

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Federația a pregătit tarife speciale pentru copiii cu vârsta sub 15 ani – 10 lei, iar cei cu vârste între 15 și 24 de ani vor putea cumpăra un bilet cu 30 de lei. Copiii sub 15 ani vor avea acces în zonele dedicate familiilor de la tribunele 1 și 2. O comandă poate conține maximum patru bilete, cu excepția Family Zone, unde pot fi achiziționate cinci, cu condiția ca minimum unul să fie destinat unui copil sub 15 ani.

Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicația mobilă Bilete FRF, iar accesul pe Arena Națională se va face prin scanarea unui cod QR, care va deveni activ cu cinci ore înaintea startului partidei.

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Program infernal pentru naționala lui Gică Hagi

România va disputa patru meciuri în numai 11 zile în prima fereastră dedicată Ligii Națiunilor. Tricolorii încep în deplasare cu Suedia, pe 25 septembrie, . Câteva zile mai târziu vor zbura în Polonia, iar apoi se întorc din nou în România pentru a închide acțiunea. Un program infernal, din care „tricolorii” vor încerca să scoată cât mai multe puncte.

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Programul complet:



28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, Arena Națională

2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy

5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională

România – Bosnia se joacă fără spectatori

În urma unei decizii a Comisiei de Disciplină UEFA, România – Bosnia și Herțegovina se va disputa cu porțile închise. FRF a decis ca de această dată să nu permită nici accesul copiilor, variantă folosită în trecut la partidele cu Norvegia și Andorra.

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Federația a motivat hotărârea prin dificultățile logistice și de siguranță pe care le-ar presupune aducerea copiilor din întreaga țară la un meci programat la ora 21:45, în condițiile în care a doua zi este zi de școală. Astfel, partida cu Suedia, din 5 octombrie, va fi prima ocazie pentru fanii români de a vedea pe Arena Națională, într-un meci oficial, naționala condusă de Gheorghe Hagi.