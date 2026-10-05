LIVE România – Suedia, Liga Națiunilor 2026 – 2027. Gică Hagi, primul meci cu public pe Arena Națională. Câți fani vin la stadion

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În etapa a 4-a din Liga Națiunilor, România primește vizita naționalei din Suedia, luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21:45. Pe Arena Națională, peste 40.000 de spectatori așteaptă să vadă o altă față a naționalei lui Gică Hagi (61 de ani). Nordicii ne-au învins în partida tur, disputată pe 25 septembrie la Stockholm, scor 1-2.

România – Suedia, etapa 4, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Cea mai bună echipă din Grupa 4 a Ligii B, Suedia, vine în România luni, 5 octombrie, pentru a-și respecta statutul. „Tricolorii” par a fi într-o misiune imposibilă. După ce au pierdut în tur cu suedezii, românii au avut două coșmaruri în această grupă: 10 goluri încasate de la Bosnia și Polonia. Toți fanii din țară și zecile de mii așteptați pe Arena Națională așteaptă o tresărire de orgoliu a elevilor lui Hagi. Este primul meci cu public pe Arena Națională pentru Gică Hagi de la revenire.

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Clasament grupă România în Liga Națiunilor, după 3 etape

După 2 cu Suedia, 4 cu Bosnia & Herțegovina, . Vineri, 2 octombrie, naționala lui Gică Hagi (61 de ani) a fost spulberată de Lewandowski & co. Fostul star de la Barcelona a reușit un hat-trick, într-un meci de coșmar pentru „tricolori”. Rămași în 10 după ce Drăgușin a faultat în poziție de ultima apărător, comițând și penalty, elevii „Regelui” au cedat din toate punctele de vedere. Astfel, gazdele au defilat. Robert Lewandowski (24, 46, 86), Ghiță (49, autogol), Zielinski (62) și Bednarek (66) au semnat golurile unui succes istoric al Poloniei.

În celălalt meci din Grupa 4 – Liga B a Nations League, la Zenica, Bosnia & Herțegovina ne-a demonstrat faptul că Suedia poate fi anihilată. Dzeko & co. au remizat, scor 1-1, și au arătat că reprezintă o echipă redutabilă în această grupă. După cele două meciuri de vineri, Suedia și-a păstrat poziție de lider, iar Bosnia este pe 2. Polonia a revenit la 1 punct de locul secund, pe când România este izolată ca „Lanternă Roșie”.

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Suedia: 7 puncte (6-3 golaveraj) Bosnia & Herțegovina: 5 puncte (5-3) Polonia: 4 puncte (7-3) România: 0 puncte (3-12)

Cine transmite la TV meciul România – Suedia

Naționala României poate fi văzută pe un singur canal TV din țară. După ce Antena 1 și Prima TV și-au împărțit drepturile de difuzare la competițiile anterioare, situația este diferită în prezent. Până în 2028, Antena 1 va rămâne unicul canal TV pe care se vor putea urmări meciurile primei reprezentative a României. Pe acest post veți putea vedea confruntarea contra Suediei, de luni, 5 octombrie, ora 21:45.

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Program meciuri România în Liga Națiunilor 2026 – 2027

săi a început la Solna, acolo unde România a pierdut doar cu 1-2. A urmat, pe Arena Națională, o lecție de fotbal primită de la Bosnia & Herțegovina. Din București, românii s-au dus la Varșovia. Au venit acasă de aici cu tolba plină: 6 goluri. Primul „calup” din Liga Națiunilor se încheie luni, tot în Capitală. Avem în față un România – Suedia de la care sperăm, în primul rând, să vedem o altă față a „tricolorilor”.

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Iată programul & rezultatele celor 6 partide:

Suedia – România: 2-1

România – Bosnia & Herțegovina: 2-4

Polonia – România: 6-0

România – Suedia: luni, 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cote pariuri România – Suedia

În urmă cu doi ani, la ediția din 2024 – 2025, România a defilat în Liga C a Nations League. Cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă am avut punctaj maxim după confruntările cu Kosovo, Cipru și Lituania: 18 puncte din 18 posibile. Astfel, România a promovat în Liga B. În prezent, naționala se face de râs în fața Europei cu Gheorghe Hagi (61 de ani) pe bancă.

Drept dovadă, casele de pariuri ne consideră deja o echipă mică spre foarte mică. Chiar dacă jucăm acasă, suntem outsideri cu Suedia. Nordicii sunt favoriți în partida de luni, de pe Arena Națională, cu o cotă de 1,75. Pentru a realiza o minune, echipa lui Gică Hagi are cote de la 4,20 la 4,45.

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Live Blog: Urmărește în timp real România – Suedia, Liga Națiunilor 2026 – 2027

România – Suedia poate fi meciul revirimentului pentru „tricolori” sau cel al îngropării definitive în fotbal. La fel ca precedentele meciuri, și acesta va fi acoperit de reporterii FANATIK și pe site-ul fanatik.ro. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real, de pe Arena Națională, despre tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida cu Suedia. Faze, momente tari, declarații ale protagoniștilor și tot ceea ce contează pentru fani va fi aici.