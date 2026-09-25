Sport

Doar ei au „supraviețuit” în primul „11”! Cum arăta România la ultimul meci cu Suedia

România s-a schimbat aproape complet față de ultimul duel cu Suedia. Doar doi jucători din primul „11” din 2019 sunt titulari și la Solna. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 20:27
Doar ei au supravietuit in primul 11 Cum arata Romania la ultimul meci cu Suedia
SPECIAL FANATIK
Doar doi titulari au rămas din echipa României care înfrunta Suedia în 2019. Foto: SportPictures
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România începe noua ediție de Nations League cu un meci dificil în Suedia. Gică Hagi a pregătit o formulă cu trei fundași centrali pentru duelul de la Solna, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate cu o zi înaintea jocului. Față de ultima întâlnire directă dintre cele două naționale, primul „11” al „tricolorilor” s-a schimbat aproape complet.

Doar doi titulari au rămas din echipa României care înfrunta Suedia în 2019

Ultimul duel dintre România și Suedia a avut loc pe 15 noiembrie 2019. Cele două naționale s-au întâlnit pe Arena Națională, în preliminariile EURO 2020. Nordicii s-au impus cu 2-0 și au încheiat, practic, speranțele „tricolorilor” la calificarea directă. Au trecut aproape șapte ani, iar naționala arată complet diferit. Din acel prim „11”, doar Nicușor Bancu și Tudor Băluță se regăsesc în formula de start pregătită pentru partida de la Solna.

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Cosmin Contra era selecționerul României. Acesta începea partida cu următoarea formulă: Tătărușanu – Mogoș, Rus, Nedelcearu, Bancu – Deac, Tudor Băluță, Stanciu, Mitriță – Pușcaș, Keșeru.

Gică Hagi merge pe mâna lui Ionuț Radu în poartă. În fața sa vor evolua Radu Drăgușin, Cristian Coubiș și Virgil Ghiță. Andrei Rațiu și Nicușor Bancu vor acoperi benzile. La mijloc apar Tudor Băluță și Răzvan Marin. Ianis Hagi, Dennis Man și Louis Munteanu formează linia ofensivă.

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Primul „11” al României contra Suediei: Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, Băluță, R. Marin, Bancu – Ianis Hagi – Man, L. Munteanu.

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Ianis Hagi și Răzvan Marin erau rezerve la ultimul duel. Și Suedia s-a schimbat radical față de meciul de la București

Ianis Hagi și Răzvan Marin făceau parte din lotul României la ultimul meci direct. Niciunul nu a început partida de pe Arena Națională. Ianis Hagi a intrat la pauză chiar în locul lui Tudor Băluță. Acum, cei doi sunt împreună în formula de start a lui Gică Hagi.

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Transformarea nu s-a produs doar în tabăra României. Și Suedia are o echipă foarte diferită față de cea care câștiga la București în noiembrie 2019. Janne Andersson începea atunci cu următoarea formulă: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Bengtsson – Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Berg, Quaison.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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