România, sufocată de rable. Care sunt județele în care autoturismele vechi sunt la mare căutare. Specialiștii nu văd cu ochi buni viitorul: „Impozitele vor crește spectaculos”

Românii încă sunt nevoiți să își cumpere mașini vechi. Autoturismele noi au ajuns să fie achiziționate doar de către cei ce au o situație materială bună. Între timp, service-urile auto sunt pline de mașini ce prezintă semne serioase de uzură.

Mașinile vechi, la mare căutare printre români

Țara noastră nu stă deloc bine în ceea ce privește numărul de mașini noi. Autoturismele la mâna a doua au câștigat tot mai mult teren, făcând din România „groapa de gunoi a Europei”. Motivele pentru care românii ajung să dețină o mașină uneori și mai mult de 15 ani sunt resursele financiare limitate. Multe dintre mașinile vechi ajunse în țară sunt importate.

Printre cauzele ce au dus la sărăcirea populației atunci când vine vorba de necesitatea achiziționării unei mașini se află inflația în creștere, ratele mari și lipsa măsurilor de sprijin venite din partea statului. Dacă înainte era avantajos să ne folosim de voucherele puse la dispoziție de guvernanți prin diverse programe, acum nici acelea nu ne mai ajută în momentul în care vrem să ne cumpărăm un autoturism.

„Importurile masive de mașini second hand țin de puterea de cumpărare redusă, de veniturile și de lipsa unor posibilități de finanțare în rată a achiziției de mașini noi. La noi, ratele de leasing, ratele bancare pentru mașini sunt foarte scumpe. Peste nivelul de trai al românilor. De aceea, tot mai mulți oameni apelează la mașinile second hand. Prețurile sunt în prim plan, fiind mai mici la mașinile second hand. Scăderea puternică a puterii de cumpărare pe fondul inflației galopante din România determină din ce în ce mai mulți oameni să apeleze la această soluție.

Nici stimulentele oferite de stat nu mai sunt la nivelul anilor trecuți. A scăzut voucherul pentru mașinile electrice, ajutoarele pentru achizițiile de mașini, noile sisteme de susținere a industriei auto la nivelul la care ar trebui să ne situăm. Devenim groapa de gunoi a industriei auto europene, importurile de mașini second hand crescând odată cu ridicarea barierelor Schengen și creșterea prețului mașinilor noi în România”, susține economistul Adrian Negrescu pentru FANATIK.

România – paradisul mașinilor vechi

Iar în timp ce românii , țara se umple de autoturisme vechi ce reprezintă un pericol pentru circulație și mediu. Adrian Negrescu este de părere că statul român va profita de acest lucru și va impune în viitor taxe usturătoare pentru posesorii de mașini vechi. Într-o încercare de a înăbuși fenomenul autoturismelor cu istorie lungă în spate, guvernanții vor încerca să tragă foloase materiale pentru a suplimenta bugetul statului pe timp de criză.

„Soluția probabil se va vedea în zona fiscală. Autoritățile vor exploata acest moment și vor crește taxele pentru mașini. Vor introduce un impozit în funcție de gradul de poluare a mașini și de vechimea acesteia, fapt care va duce la o creștere spectaculoasă a impozitelor auto începând de la 1 ianuarie anul viitor, mai ales pentru cei care dețin mașini mai vechi de 10 ani”, mai explică specialistul.

Unde sunt cele mai vechi mașini

Cele mai multe autoturisme second hand se găsesc în Buzău, Mehedinți, Teleorman și Caraș-Severin. Aici, peste 75% dintre mașinile înmatriculate sunt mai vechi de 15 ani. La polul opus, cele mai puține mașini vechi există în București, Ilfov, Cluj și Argeș. Cifrele arată că, în 2024, nu mai puțin de 400 de mii de mașini second hand au fost înmatriculate în România. Cât privește numărul de mașini noi, acesta abia ajunge la jumătatea celor vechi.

Mulți dintre posesorii de mașini susțin că au mai multă încredere într-o mașină rulată, mai ales că poate cere dovezi fostului proprietar cu privire la numărul de kilometri și alte detalii de siguranță, cum ar fi istoricul de daune și probleme mecanice. Asociația Europeană a Constructorilor Auto a notat, în 2019, că vârsta medie a parcului auto românesc era de peste 16 ani. În 2020, aceasta a scăzut la puțin peste 11 ani.

Sunt sau nu periculoase mașinile second hand

Mulți șoferi din țara noastră recunosc că nu au resursele necesare . Totuși, costurile pentru reparații și mentenanță sunt destul de ridicate. Se presupune că și pericolul la care se expun șoferii este unul mare. Nu doar ei pot suferi de pe urma folosirii unei mașini folosite peste un deceniu, ci și alți participanți la trafic. Experții auto susțin că, de fapt, problemele apar atunci când gradul de uzură este mare, kilometri sunt și ei mulți, iar reparațiile necesare nu sunt făcute la timp.

Reprezentanții unui service auto din București afirmă că circa 30 – 40% dintre mașinile care le calcă pragul sunt mai vechi de 10 – 15 ani. În mare parte, acestea prezintă urme de rugină și diverse probleme la filtrul de particule, motor sau evacuare. La fiecare vizită se verifică sistemul de suspensie, frânare și articulație, totul pentru ca mașina să circule în siguranță.

„Dânșii încearcă să le repare, posibilitățile sunt de la medii în jos. Problemele sunt generate de vârsta mașinii, iar vârsta mașinii e generată de partea financiară a fiecărui proprietar. Să zicem că o mașină din 2020 vine din Germania cu undeva la 650.000 de kilometri. O mașină din 2015, de la primul proprietar, vine cu 32.000 de kilometri. E veche sau nu? Românul nu preferă mașinile second hand, dar pe astea și le permite. Românul, după Revoluție, și-a dorit lucruri bune. De fală, de întreținere, sănătate, stare de bine. Românul este nevoit, cel mai des, să își cumpere second hand, din cauza resurselor financiare. Asta e clasa socială, românul e învățat”, susține Constantin Marian, reprezentant Service.