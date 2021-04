România, țara derogărilor la vânătoarea de urși! „Omul trebuie să fie pe primul loc”

FANATIK îți spune cum a ajuns România, țara derogărilor la vânătoarea de urși! Astfel, atacurile din ultima perioadă, apropierea animalului de stâne și chiar casele oamenilor au făcut ca autoritățile să-și dorească neapărat o strategie. Interesant este că de ceva timp, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu mai cunoștea numărul urșilor din țară.

Cu toate acestea, specialiștii din domeniu spun că urșii s-au înmulțit peste măsură și și-au schimbat comportamentul. Drept pentru care în ultima perioadă au avut loc tot felul de derogări la vânătoare.

Concret, s-a spus despre România că a inițiat în ultimii ani un adevărat masacru al urșilor. Aproape 1500 de exemplare au fost ucise în ciuda apelurilor disperate făcute de ONG-uri.

România, țara derogărilor la vânătoare de urși!

Toate asociațiile care se ocupă cu protecția mediului condamnă vânătoarea animalelor sălbatice, dar autoritățile susțin cu tărie că este pur și simplu vorba despre o nevoie de reducere a populației de urs brun, pentru a proteja oamenii și a reduce pierderile economice provocate de aceste animale.

„Avem o populație de urs în creștere și cred că este un moment bun să găsim o soluție pentru managementul speciei corect. Am dat drumul unor studii, specialiștii ne vor spune cu exactitate pentru că trebuie să știm exact câți sunt.

Trebuie să știm exact care este comportamentul lor, trebuie să știm să intervenim și să fim pregătiți să intervenim prompt acolo unde își face prima dată apariția, să nu așteptăm să facă pagubă omului”, a spus pentru FANATIK secretarul de stat în MMAP, Gelu Puiu.

„Cred că trebuie să înțelegem toți că viața în România trebuie structurată și omul trebuie să fie pe primul loc. Restul vin în scară ierarhică și ursul să fie pe un loc secund. Nu este corectă abordarea că ursul trebuie să fie pe piedestal și omul să îndure toate atrocitățile. Trebuie să ne gândim că ursul este numărul 1 în lanțul trofic. Nu are dăunători.

Neavând dăunători vedem că din 2016 oprindu-se vânătoarea și recoltarea exemplarelor a dus la o creștere a lor. Vedem anomalii, de fapt, ursoaice cu 4 pui. Pe managementul speciei este o anomalie. O vom duce la consangvinizare. Înmulțirea în exces asta va aduce”, a mai adăugat acesta.

Autoritățile spun că urșii din România s-au înmulțit peste măsură

În acest moment, Legea Vânătorii interzice împușcarea acestor urși. Totuși, regulile inițiale au fost evitate cu derogări aprobate chiar de Ministerul Mediului.

Concret, în ultimii ani de zile au existat nu mai puțin de cinci modificări aduse Legii, modificări prin care a fost permisă uciderea acestor animale. Autoritățile spun că este necesar ca omul să intervină până nu e prea târziu.

„Teritoriul lui, în momentul în care a găsit hrană mai ușor, și vorbim de animalele domestice din curțile și gospodăriile oamenilor, s-a cantonat în zona respectivă. Își schimbă încet comportamentul, pe care, mai departe, îl va transmite genetic. Și un urs care și-a schimbat comportamentul oriunde l-ai reloca în țara asta el în continuare va fi tentat să găsească mult mai ușor hrana.

De asta, din punctul meu de vedere, omul trebuie să intervină. E clar că trebuie să respectăm toate legile de protecție a mediului, e clar că trebuie să intervenim la nivelul speciei doar cu derogare, dar cred că important este să conștientizăm că omul este primul. Nimeni în lumea asta, dar nimeni, nu o să poată să justifice în fața niciunei familii, să povestească de ce tata, mama, bunicul sau nepotul sau copilul i-a fost mâncat de urs”, a mai zis Gelu Puiu.

Cum a ajuns ursul animal de companie pe Valea Prahovei

Autoritățile n-au ezitat și au lansat și un apel ferm către populație. Gelu Puiu, secretar de stat în MMAP spune că hrănirea unui urs este cea mai mare greșeală pe care o poate face omul în asemenea situații.

„Vedem că s-a schimbat și este un comportament agresiv al ursoaicelor, vedem că este un comportament deviant al urșilor, la un moment dat, deodată se năpustesc. Din ce mi-au raportat colegii din teritoriu, sunt unii care trec la 10 – 15 metri de om, de câini, trec ca și când n-ar exista.

Sunt unii care au un comportament deviant, efectiv atacă din senin, fără a avea nevoie de preaviz, doamne ferește, că e urs până la urmă, dar trebuie să înțelegem că ursul este un animal sălbatic, are instincte, nu este un animal de companie.

Vedem pe toată zona turistică a Brașovului, oamenii hrănesc ursul și este cea mai mare greșeală pe care o pot face. Un urs, indiferent că are 1 metru, că are 1.20, că are 100 de kg sau 200, are o forță uriașă, un copil pentru ei este hrană, orice conține carne, nu este om, el nu face diferența, e hrană”, a adăugat oficialul.

România donează urși, zero doritori

În urmă cu ceva timp, România a anunțat că este gata să doneze urși altor țări din Uniunea Europeană. Specialiștii noștri i-ar fi prins și transportat gratis către doritori. Deocamdată, nici măcar țările în care nu mai există de peste un secol urși, nu și-au manifestat dorința.

„România a expus că este de acord să doneze urși către fiecare stat care dorește. Noi facem acest demers, îl donăm, deci nu îl vindem, ca să extindem specia și în statele care nu au și n-am primit până acum niciun răspuns pe tema asta că și-ar dori cineva. Dar dacă vor dori cu mare drag le oferim că avem de unde”, a mai zis Gelu Puiu.

„Le spuneam celor din Uniunea Europeană, noi avem între 6 mii și 8 mii de urși în țară, în pădurile României. Germania nu are nimic, Austria nu are niciunul, Elveția, se pare că au 1 sau 2, francezii au 5. Le dau câte 10 la fiecare, de ce nu-i luați? Ca să vedeți cum e!

Și mi-au spus următorul lucru: păi, nu, că noi nu vrem să avem probleme cu comunitățile locale. Bun, și noi ce facem într-o asemenea situație?

Greșeala a fost a noastră, am abordat greșit, am trecut ursul pe lista speciilor pe cale de dispariție, și, atenție la expresie, specie pe cale de dispariție. Apreciați că ursul este pe cale de dispariție în România? 6 mii, 7 mii, 8 mii”, spunea și Gheorghe Mihăileanu, director general Romsilva.

Parlamentul European, sesizat în privința urșilor din România

Un singur lucru este cert în acest moment. Autoritățile pot adopta asemenea derogări de vânătoare de la Directiva Europeană privind Habitatele atunci când se pune problema cauzării de pagube materiale și/sau umane.

De altfel, între timp, Comisia pentru Petiții a recomandat monitorizarea felului în care Guvernul Român implementează strategia privind animalele mari, în special ursul brun.

Mai multe județe, printre care Harghita, Mureș, Covasna și Brașov au format un front comun în privința atacurilor urșilor asupra populației cerând autorităților de la București să intervină ferm în această problemă. În același timp, cele patru județe au solicitat autorităților europene să pună presiune asupra celor române pentru a se ocupa cu celeritate de această situație.

„În Harghita, în ultimii cinci ani, am avut 1120 de atacuri asupra animalelor domestice, 54 de persoane internate, șapte decese. Ministerul Mediului se ocupă doar de daune după ce s-a produs faptul.

La Comisii s-a subliniat că nu există o reală compensare a daunelor, lipsesc măsuri concrete, iată de ce avem nevoie de măsuri bune de prevenire. Rog Parlamentul European să ceară Guvernului să se implice pentru protecția oamenilor, a animalelor și a bunurilor”, a arătat Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita.