România – Țara Galilor, live video. Tricolorii și-au ales numerele de pe tricou

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După amicalul de marți, 2 iunie în deplasare cu Georgia, naționala României mai joacă un meci de verificare pe teren propriu cu Țara Galilor. „Tricolorii” vor putea fi văzuți din nou la treabă sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Ghencea. Gică Hagi speră la un succes în acest meci, chiar în fața propriilor suporteri.

Tricolorii sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru meciul amical cu . Cu câteva ore înainte de startul meciului, elevii lui Gică Hagi și-au ales numerele de pe tricou. „Decarul” naționalei României va fi Nicolae Stanciu, în timp ce tricoul cu numărul 9 va fi purtat de Denis Drăguș. Iată lista completă:

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România – Țara Galilor, live video. Gică Hagi vrea victoria la cel de-al doilea meci pe banca naționalei

Naționala României revine la treabă, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din această vară. pe banca tehnică: 1-1 cu Georgia în deplasare. De data aceasta, România primește vizita Țării Galilor, echipă care vine la rândul ei după o remiză, tot cu scorul de 1-1, cu Ghana. „tricolorii” întâlnesc din nou aceeași adversară într-un moment care poate marca începutul unei noi povești de succes pentru fotbalul autohton. .

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

După ce 9 fotbaliști nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, înaintea jocului de pe teren propriu cu Țara Galilor alți 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță (Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase). Iată lotul pe care se va baza Gică Hagi la meciul contra galezilor:

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PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

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MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

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ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Istoricul meciurilor directe dintre România și Țara Galilor

România și Țara Galilor s-au mai întâlnit până acum, însă majoritatea confruntărilor au fost câștigate de „tricolori”. Precedentele dueluri s-au consumat în calificările pentru Campionatul European sau pentru Campionatul Mondial. Iată ce scoruri au fost înregistrate între cele două echipe naționale:

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Țara Galilor – România 1-2 (17 noiembrie 1993)

România – Țara Galilor 5-1 (20 mai 1992)

România – Țara Galilor 2-0 (24 noiembrie 1971)

Țara Galilor – România 0-0 (11 noiembrie 1970)

Cine transmite la TV meciul România – Țara Galilor

Postul Antena 1 s-a ocupat de transmisiunea meciului cu Georgia. Duelul cu Țara Galilor, care va avea loc pe stadionul Ghencea, . „Tricolorii” vor reveni în totalitate pe Antena 1 cu ocazia meciurilor din grupa Nations League, cu Bosnia, Polonia și Suedia.

Cum poți vedea live stream online România – Țara Galilor. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Partida România – Țara Galilor poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Microbiștii care vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format LIVE TEXT. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe Fanatik.ro. De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Cote pariuri România – Țara Galilor

Ca de obicei, FANATIK vine în sprijinul pariorilor. Meciul dintre România și Țara Galilor reprezintă bineînțeles o nouă ocazie bună pentru a paria. Victoria gazdelor are o cotă de 2.65 la SUPERBET, în timp ce un succes al oaspeților a primit aceeași cotă. La egal, cota este de 3.15. Pentru cei care preferă golurile, variante precum „Ambele echipe marchează: Da” și „Peste 1.5 goluri” au cote de 1.74, respectiv 1.31.

LIVE BLOG: Urmărește în timp real meciul amical România – Țara Galilor

Rămâi pe Fanatik.ro. pentru toate informațiile în timp real despre meciul amical România – Țara Galilor. Detalii și statistici care nu apar la TV, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, totul pe site-ul nostru.