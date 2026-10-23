România, test reuşit împotriva Croaţiei! „Tricolorele”, victorie în meciul de pregătire pentru Campionatul European. Video

ADVERTISEMENT

România se pregăteşte pentru Campionatul European de la Cluj Napoca în Croaţia. În primul amical de la Koprivnica, „tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă s-au impus cu scorul 34-32, la capătul unui meci echilibrat, în care diferenţa s-a făcut pe final.

România, victorie cu 34-32 în faţa Croaţiei! Emoţii pe final de la +5

Au trecut trei săptămâni de la EHF Euro Cup, în care România a reuşit să obţină locul 3, scor 33-30. Ovidiu Mihăilă face ultimele pregătiri pentru Campionatul European, iar stagiul de pregătire din Croaţia îl va ajuta să cristalizeze lotul pentru turneul final.

ADVERTISEMENT

În primul amical împotriva Croaţiei, România a început bine, dar nu a reuşit să se desprindă de adversare. Croatele au rămas aproape de noi, ba chiar au preluat sporadic conducerea, dar nu la mai mult de un gol. La cabine s-a intrat cu 18-16 pentru „tricolore”.

Elevele lui Mihăilă au controlat confruntarea şi s-au desprins şi la cinci goluri în partea secundă. Cu toate acestea, Croaţia a reuşit să egaleze aproape de final, dar „tricolorele” au controlat bine ultimele minute şi s-a încheiat 34-32.

ADVERTISEMENT

Al doilea amical se dispută cu porţile închise

Mihaela Mihai au fost cele mai bune marcatoare din echipa noastră, cu câte şase goluri. Al doilea amical dintre cele două naţionale se va disputa sâmbătă, la Prelog, dar fără spectatori.

ADVERTISEMENT

La finalul stagiului de pregătire din Croaţia, Ovidiu Mihăilă este aşteptat să îşi cristalizeze opţiunile pentru Campionatul European de handbal feminin. România va juca în grupele preliminare şi grupele principale la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Debutul va fi pe 4 decembrie, împotriva campioanei olimpice, mondiale şi europene, Norvegia. Două zile mai târziu jucăm împotriva Macedoniei de Nord şi, pe data de 8 decembrie vom încheia grupele preliminare cu Elveţia.

Lotul României în stagiul din Croaţia:

Portari: Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yulia Dumanska (CSM București), Diana Ciucă (Rapid)

Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yulia Dumanska (CSM București), Diana Ciucă (Rapid) Extreme: Eva Kerekeș (Corona Brașov), Nadia Mohamed (Dunărea Brăila), Oana Bors (Rapid), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila)

Eva Kerekeș (Corona Brașov), Nadia Mohamed (Dunărea Brăila), Oana Bors (Rapid), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila) Linia de 9 metri: Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila) Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița).

VEZI VIDEO MECIUL CROAŢIA – ROMÂNIA 32-34: