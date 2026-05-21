România, ținta criticilor și ironiilor la Bruxelles: presa internațională ne-a făcut praf. „Cred că e o atenționare”

ADVERTISEMENT

România a fost ironizată în presa internațională. Publicația Politico a făcut o serie de critici la adresa țării, referindu-se la lipsa de vizibilitate a diplomației sale la Bruxelles. Secțiunea dedicată Bucureștiului poartă titlul „Români dispăruți” și se precizează faptul că nu avem un purtător de cuvânt sau un ofițer de presă în funcție pentru a prezenta pozițiile țării. Cum interpretează analiștii politici acest articol.

România, ținta ironiilor și criticilor în presa internațională

Țara noastră a apărut în ediția newsletter-ului „Brussels Playbook” al publicației Politico, însă nu într-un sens tocmai pozitiv. Secțiunea dedicată Bucureștiului poartă titlul „Români dispăruți”, acolo unde România este criticată pentru lipsa de vizibilitate a diplomației sale la Bruxelles, deși este „a șasea cea mai mare țară din UE după populație” și unul dintre beneficiarii fondurilor europene, notează sursa citată.

ADVERTISEMENT

„Țara – care ocupă o parte extrem de strategică a sud-estului Europei și este în mod constant unul dintre cei mai mari beneficiari de fonduri UE – rareori aderă la inițiative controversate sau face lobby public pentru interesele sale în această bulă”, au declarat cinci diplomați și oficiali, conform Politico.

De asemenea, jurnaliștii punctează faptul că situația s-a agravat după prăbușirea guvernului, „ceea ce a îngreunat obținerea de instrucțiuni politice din capitală”. „Delegația își păstrează capul plecat la Bruxelles pentru a evita schimbările și contracararea din partea partenerilor”, a spus un oficial român pentru publicația menționată.

ADVERTISEMENT

Țara noastră duce lipsă și de un reprezentant

Politico mai susține faptul că România este singurul care nu are un purtător de cuvânt sau un ofițer de presă în funcție pentru a reprezenta pozițiile țării. „O listă publică numește un singur membru al personalului de comunicare, iar reprezentantul permanent nu a emis un comunicat de presă de aproape un an. Site-ul web al ambasadei este, de asemenea, frecvent indisponibil, la fel ca și cel al Ministerului de Externe al țării. Reprezentantul permanent a refuzat să comenteze, iar ministerul de externe de la București nu a răspuns imediat solicitării de comentarii”, se mai arată în articol.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, un alt diplomat a susținut că România este, totuși, mai activă la nivel tehnic și pledează pentru lucruri pe care le consideră consideră cele mai importante pentru interesele sale. Ca exemplu a fost dat grupul Prietenii Coeziunii, care pledează pentru continuarea finanțării regionale. De asemenea, se notează faptul că România ridică probleme precum incursiunile dronelor la Afacerile Externe a Consiliului. „Delegația Bucureștiului este, de asemenea, foarte activă la sediul NATO”, mai scrie Politico.

ADVERTISEMENT

Analiștii politici sunt de acord cu criticile aduse

FANATIK a discutat pe această temă cu politologul Cătălin Avramescu. Acesta nu neagă faptul că , ba mai mult, el susține că „problema e că noi nu avem ce spune”, iar „diplomația română nu are idei”.

„Noi vorbim întotdeauna în termeni extraordinari de vagi. Nu propunem nicio schemă fezabilă. Nu aducem niciun beneficiu clar aliaților noștri de multă vreme. Păi uitați-vă că de când s-a făcut scutul de la Deveselu. Aia e probabil ultima dată când România a venit. E ultima dată când România a venit cu ceva concret pe masă. Și ceilalți au zis: `Da, dom’le, e bine, foarte bine`. Spuneți dacă după aia a mai fost altceva. Da, deci eu sunt siderat. Sunt siderat, efectiv”, a afirmat Avramescu.

ADVERTISEMENT

În acest context, politologul subliniază faptul că, din punctul său de vedere, există o listă întreagă de greșeli care au dus la această situație, iar acesta consideră că politicienii români „nu înțeleg cu ce se mănâncă diplomația”.

„Ei nu au o idee despre ce înseamnă diplomația. Înseamnă nu doar să ai un schimb de vedere. Asta oricine poate să facă. Trebuie să ai idei pe care să le transformi în măsuri concrete. Voi ați văzut vreo una? Tot ce spune doamna Țoiu sau tot ce spune domnul Nicușor Dan, tot ce spun majoritatea celor de pe la externe, nu mai vorbesc cei la Parlament, acolo, toate lucrurile astea se referă la discuții despre discuții”, a mai adăugat analistul politic.

Cât despre ce înseamnă că „România este mai activă la nivel tehnic”, așa cum e precizat în newsletter-ul din Politico, Avramescu susține că discuțiile tehnice pe care țara noastră le poartă sunt acelea în care România merge să mai amâne un deadline.

„Cred că e o atenționare”

Cât despre întreaga secțiune care a fost dedicată Bucureștiului, analistul politic susține că aceasta nu înrăutățește imaginea României deoarece „nimeni nu are o revelație citind articolul”.

„Nimeni nu are o revelație citind articolul. Lucrurile astea se știu. Problema e că nu se spun în public. Nu o să o găsiți pe Von der Leyen sau știu eu pe cine să spună lucrurile astea pe nume. Faptul că a apărut asta arată că cineva e cam nerăbdător acolo, să se revină puțin la rațiune în București. Cred că e o atenționare prin terțe”, ne-a mai spus Cătălin Avramescu.