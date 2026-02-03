News

România, tot mai prezentă în presa rusă. Ce subiecte despre București domină publicațiile de la Moscova

Presa rusă a publicat peste 470 de articole despre România într-o lună, concentrându-se pe teme politice sensibile, relația cu Ucraina și subiectul unirii cu Republica Moldova.
Daniel Spătaru
03.02.2026 | 18:32
Romania tot mai prezenta in presa rusa Ce subiecte despre Bucuresti domina publicatiile de la Moscova
Cum e reflectată România în presa rusă Foto: kp.ru
Rusia este foarte atentă la ce se întâmplă în România, iar publicaţiile de la Moscova sunt interesate de evenimentele care au loc în ţara noastră, mai ales în actualul context geopolitic tensionat. Informat.ro a colectat date de pe platforma de monitorizare media NewsVibe Romania şi a făcut un top al subiectelor despre România abordate de presa rusă în ultima lună.

Nicuşor Dan a fost citat criticând planul Kievului de reducere a liceelor cu predare în limba română în regiunea Cernăuți

În total au apărut 472 de articole despre România apărute în presa din Rusia în ultimele 30 de zile, rezultând o medie de cel puţin 15 articole pe zi. Tonul predominant abordat de jurnalişti ruşi este neutru, însă subiectele politice cheie tind spre un ton negativ, prezentând România ca un actor susţinut de NATO şi UE.

Conform datelor centralizate, declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan se află în top, şeful statului român fiind menţionat în opt articole majore. „Tonul general este mixt, dar predominant negativ sau critic, prezentându-l ca un lider ostil Rusiei și cât și Ucrainei, dar moderat în privința unirii cu Moldova. Dan a fost citat criticând planul Kievului de reducere a liceelor cu predare în limba română în regiunea Cernăuți, unde trăiesc minorități române. Sursele Lenta.ru, Life.ru, RT russian și News.mail.ru îl descriu ca ‘osândind’ decizia Ucrainei, subliniind ‘problema serioasă’ discriminării lingvistice la adresa minorităților române”, se arată în analiza Informat.ro.

România, acuzată de ambiţii imperialiste în legătură cu Republica Moldova

Un alt subiect care a suscitat interesul presei din Rusia a fost legat de unirea Republicii Moldova cu România, generat de declaraţiile pe care le-a făcut Maia Sandu. Este menţionat în peste 20 de articole, iar tonul este vehement negativ la adresa României, ţara noastră fiind acuzată de ambiţii imperialiste. Publicații precum Iz.ru, News.ru și Vz.ru critică vehement ideea de anexare, în timp ce Nicușor Dan, care a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova, este portretizat de presa rusă ca fiind pragmatic.

Un al treilea subiect abordat de presa rusă este legat de restricţiile impuse de România pașapoartelor rusești nebiometrice, care sunt prezentate ca o discriminare anti-rusă coordonată la nivel Uniunii Europene. „Publicația Life.ru amplifică această narativă, descriind decizia ca pe o măsură ostilă care complică mobilitatea cetățenilor ruși, încadrând România ca participant activ la sancțiunile occidentale”, se arată în analiză.

grafic
Tonul abordat de presa rusă vizavi de România în articolele din ultma lună
Grafic: Newsvibe

Tonul la adresa României este negativ în 85% dintre articolele apărute în presa rusă

Din totalul celor 472 de articole apărute în presa rusă despre România, în 400 (85%) dintre ele tonul  este neutru, în 68 (14%) tonul la adresa ţării noastre este negativ şi doar în patru abordarea este pozitivă.

Conclizia analiştilor este că abordarea în ansamblu „reflectă strategia mai largă a Moscovei de a diviza Vestul, exploatând tensiunile dintre România și Ucraina (cum ar fi disputele pe minorități și școli) pentru a submina solidaritatea NATO pe flancul estic. În ansamblu, acoperirea media sugerează o campanie hibridă menită să izoleze Moldova pro-occidentală și să discrediteze unirea ca amenințare existențială, consolidând narativa rusă a suveranității post-sovietice amenințate de expansiunea UE/NATO”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
