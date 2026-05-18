România, trei echipe în viitorul sezon din Champions League?! Gloria Bistriţa e la un pas să încheie dinastia CSM Bucureşti

Gloria Bistriţa mai are de îndeplinit o formalitate pentru primul titlu din istorie în Liga Naţională. România poate trimite trei echipe în Champions League în sezonul viitor.
Marian Popovici
18.05.2026 | 09:15
Sezonul intern de handbal se apropie vertiginos de final. Gloria Bistriţa a câştigat pe terenul Coronei Braşov cu 27-24, ultimul mare hop înainte de titlul de campioană. Pentru a face eventul, echipa lui Carlos Viver trebuie să treacă acasă de CSM Galaţi, „lanterna roşie” din Liga Naţională, singura formaţie fără victorie în acest sezon.

Gloria Bistriţa, sezon istoric! La un pas de a câştiga eventul

Este un sezon istoric pentru Gloria Bistriţa, care este la un pas să oprească supremaţia celor de la CSM Bucureşti, echipă care a câştigat ultimele trei titluri în Liga Naţională. „Tigroaicele” vor încheia acest sezon fără niciun trofeu intern, dar vor lupta pentru câştigarea Champions League la Budapesta, fiind calificată în Final Four.

Gloria Bistriţa s-a oprit în sferturile de finală din EHF Champions League, fiind eliminată de Brest. Dar formaţia lui Carlos Viver încheie într-o notă fantastică sezonul, cu două trofee: campionatul şi Cupa României. Pe plan intern, Bistriţa a mers aproape perfect, având 20 de victorii şi o singură înfrângere, cu CSM Bucureşti în tur.

Trei echipe în EHF Champions League?!

Podiumul este completat de Corona Braşov. Echipa lui Bogdan Burcea, antrenor care va pleca la Dunărea Brăila, a avut un nou sezon solid şi va încheia pentru al doilea an consecutiv pe podium, după ce anul trecut a fost vicecampioana României. Corona Braşov ar putea intra în cursa pentru al treilea loc de Champions League pentru România.

Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti vor evolua în ediţia de anul viitor a competiţiei, iar Corona ar putea aplica să joace în cea mai importantă competiţie intercluburi. Marea problemă este că noua sală Polivalentă din Braşov nu va fi gata până la startul noului sezon şi cele mai optimiste prognoze spun că echipa ar putea evolua în noua arenă abia din 2027.

Guvernul a aprobat buget suplimentar pentru Sala Polivalentă din Braşov, de la 404 milioane de lei la 646 de milioane de lei. În aceste condiţii, oficialii Coronei trebuie să găsească o sală la standarde de Champions League într-un alt oraş, o variantă fiind Sepsi Arena din Sf. Gheorghe.

  • 1 punct avans are Gloria Bistriţa în faţa celor de la CSM Bucureşti
  • 124.000.000 de euro costă noua Sală Polivalentă din Braşov
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
