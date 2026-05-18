România, trei echipe în viitorul sezon din Champions League?! Gloria Bistriţa e la un pas să încheie dinastia CSM Bucureşti

ADVERTISEMENT

Sezonul intern de handbal se apropie vertiginos de final. Gloria Bistriţa a câştigat pe terenul Coronei Braşov cu 27-24, ultimul mare hop înainte de titlul de campioană. Pentru a face eventul, echipa lui Carlos Viver trebuie să treacă acasă de CSM Galaţi, „lanterna roşie” din Liga Naţională, singura formaţie fără victorie în acest sezon.

Gloria Bistriţa, sezon istoric! La un pas de a câştiga eventul

Este un sezon istoric pentru Gloria Bistriţa, care este la un pas să oprească supremaţia celor de la CSM Bucureşti, echipă care a câştigat ultimele trei titluri în Liga Naţională. „Tigroaicele” vor încheia acest sezon fără niciun trofeu intern, dar vor lupta pentru câştigarea Champions League la Budapesta, .

ADVERTISEMENT

Gloria Bistriţa s-a oprit în sferturile de finală din EHF Champions League, . Dar formaţia lui Carlos Viver încheie într-o notă fantastică sezonul, cu două trofee: campionatul şi Cupa României. Pe plan intern, Bistriţa a mers aproape perfect, având 20 de victorii şi o singură înfrângere, cu CSM Bucureşti în tur.

Trei echipe în EHF Champions League?!

Podiumul este completat de Corona Braşov. Echipa lui Bogdan Burcea, antrenor care va pleca la Dunărea Brăila, a avut un nou sezon solid şi va încheia pentru al doilea an consecutiv pe podium, după ce anul trecut a fost vicecampioana României. Corona Braşov ar putea intra în cursa pentru al treilea loc de Champions League pentru România.

ADVERTISEMENT

Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti vor evolua în ediţia de anul viitor a competiţiei, iar Corona ar putea aplica să joace în cea mai importantă competiţie intercluburi. Marea problemă este că noua sală Polivalentă din Braşov nu va fi gata până la startul noului sezon şi cele mai optimiste prognoze spun că echipa ar putea evolua în noua arenă abia din 2027.

ADVERTISEMENT

Guvernul a aprobat buget suplimentar pentru Sala Polivalentă din Braşov, de la 404 milioane de lei la 646 de milioane de lei. În aceste condiţii, oficialii Coronei trebuie să găsească o sală la standarde de Champions League într-un alt oraş, o variantă fiind Sepsi Arena din Sf. Gheorghe.

ADVERTISEMENT