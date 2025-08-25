News

România trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei. Ministrul Ionuț Moșteanu: „Putin s-a înșelat”

Ministrul apărării ucrainean, Denîs Șmîhal, anunță că România va trimite Kievului al 23-lea pachet de ajutor militar. Ce spune Ionuț Moșteanu
Ana-Maria Tomescu
25.08.2025 | 15:42
Romania trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei Ministrul Ionut Mosteanu Putin sa inselat
România trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei. Foto Facebook Ionuț Moșteanu. Foto Facebook Ionuț Moșteanu

România va trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei, potrivit ministrului apărării Denîs Șmîhal. Anunțul a fost făcut după întrevederea cu omologul său român, Ionuț Moșteanu. Acesta va fi al 23-lea pachet militar livrat țării aflate în război cu Rusia. De asemenea, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit detalii, luni, despre întâlnirea cu oficialul ucrainean.

România va livra al 23-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Într-o postare pe Facebook, Moșteanu spune că a discutat cu Denîs Șmîhal despre securitatea Ucrainei , subliniind că lupta forțelor Kievului reprezintă „o luptă pentru valorile noastre comune”. El a punctat că România va continua să susțină Ucraina, iar după încheierea păcii se va implica în reconstrucția statului aflat în război.

Ionuț Moșteanu: „Vom continua să le fim alături în această luptă”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut să puncteze că liderul rus, Vladimir Putin, ”s-a înșelat” crezând că va opri parcursul european al Kievlui. „Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune.

Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră.

Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a transmis Ionuț Moșteanu, într-o postare pe Facebook.

Anunțul ministrului ucrainean

La rândul său, ministrul Apărării din Ucraina a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, mulțumind României pentru sprijinul acordat. „România a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a transmis Denîs Șmîhal, conform Ukrainska Pravda.

Oficialul ucrainean mai spune că România va continua să instruiască piloții Kievului pe F-16. Totodată, Denîs Șmîhal a lăsat să se înțeleagă că Ucraina și România ar putea iniția un parteneriat în fabricarea de drone.

