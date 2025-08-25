România trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei. Ministrul Ionuț Moșteanu: „Putin s-a înșelat”

România va trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei, potrivit ministrului apărării Denîs Șmîhal. Anunțul a fost făcut după întrevederea cu omologul său român, Ionuț Moșteanu. Acesta va fi al 23-lea pachet militar livrat țării aflate în război cu Rusia. De asemenea, , luni, despre întâlnirea cu oficialul ucrainean.

România va livra al 23-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Într-o postare pe Facebook, Moșteanu spune că a discutat cu Denîs Șmîhal despre securitatea Ucrainei , „o luptă pentru valorile noastre comune”. El a punctat că România va continua să susțină Ucraina, iar după încheierea păcii se va implica în reconstrucția statului aflat în război.

Ionuț Moșteanu: „Vom continua să le fim alături în această luptă”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut să puncteze că liderul rus, Vladimir Putin, ”s-a înșelat” crezând că va opri parcursul european al Kievlui. „Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune.

Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră.

Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a transmis Ionuț Moșteanu, într-o postare pe Facebook.

Anunțul ministrului ucrainean

La rândul său, ministrul Apărării din Ucraina a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, mulțumind României pentru sprijinul acordat. „România a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a transmis Denîs Șmîhal, conform .

Oficialul ucrainean mai spune că România va continua să instruiască piloții Kievului pe F-16. Totodată, Denîs Șmîhal a lăsat să se înțeleagă că Ucraina și România ar putea iniția un parteneriat în fabricarea de drone.