Va trimite România trupe de menținere a păcii în Ucraina? Ilie Bolojan, anunț de ultim moment: „A fost un punct cât se poate de clar”

Premierul Ilie Bolojan a făcut precizări importante, joi, la Antena 1, cu privire la rolul României în menținerea păcii în Ucraina, după semnarea unui eventual acord cu Rusia. Cum va contribui statul român, având în vedere că este membru NATO? Precizările premierului vin în contextul în care

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan, despre rolul României în menținerea păcii în Ucraina

Solicitarea țărilor europene a fost transmisă . Fiind întrebat dacă România va trimite trupe de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei, premierul Ilie Bolojan a declarat că această variantă nu a fost luată în calcul niciodată. Șeful Guvernului spune că România și-a exprimat poziția încă de la debutul discuțiilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„În toate aceste luni, atunci când s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru a ajunge la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei.

ADVERTISEMENT

Ce au discutat oficialii români cu aliații NATO. Premierul României: „Aceasta ar putea să fie aportul României”

A fost un punct cât se poate de clar”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit . Premierul a explicat că, în cadrul discuțiilor au aliații NATO, s-a convenit asupra modului în care România, datorită apartenenței sale la alianță și infrastructurii militare existente, poate contribui la menținerea păcii în regiune. Însă acest lucru se va întâmpla fără a trimite trupe în Ucraina.

Concret, Ilie Bolojan a punctat că bazele militare operate în comun cu forțele NATO pot fi puse la dispoziția aliaților. „Al doilea punct în discuţiile cu aliaţii noştri a fost acela că, având în vedere apartenenţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, SUA, ale celorlalţi aliaţi.

ADVERTISEMENT

Şi astăzi, de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliţie aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciţii militare în comun, şi deci aceasta ar putea să fie aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţilor NATO”, a precizat premierul României.