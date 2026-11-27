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Victoria în fața Camerunului nu a fost suficientă pentru ca România U17 să continue aventura la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au încheiat grupa cu trei puncte și un golaveraj de 3-3, insuficient pentru a prinde unul dintre cele opt locuri rezervate echipelor de pe poziția a treia care merg mai departe.

România ar fi înfruntat Spania în șaisprezecimile Campionatului Mondial U17

FIFA a stabilit un sistem special de împerechere pentru șaisprezecimile de finală, în care adversarii sunt determinați în funcție de clasamentul de performanță al câștigătoarelor de grupă și al echipelor calificate de pe locul 3.

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În cazul naționalei antrenate de Mircea Diaconescu, . Mai exact, naționala Spaniei, care a obținut nouă puncte în Grupa H, cu un golaveraj uluitor: 22-0! Spania a demolat-o pe Fiji, scor 15-0, plus victoriile clare împotriva Marocului, scor 2-0, și Chinei, scor 5-0. A doua cea mai valoroasă câștigătoare de grupă este Coreea de Sud (9 puncte și golaveraj +12), urmată de Italia, Mali, Grecia, Brazilia și Serbia, toate cu maximum de puncte.

Uzbekistan merge mai departe!

, ambele cu 0-1, „tricolorii” au reușit să obțină o victorie în ultima etapă a grupei K. România a învins Camerunul cu 3-1, însă rezultatul nu a fost suficient pentru calificarea în faza eliminatorie. „Tricolorii” au încheiat grupa cu trei puncte și un golaveraj de 3-3, în timp ce Uzbekistanul a prins cel mai slab loc 3 dintre echipele calificate în șaisprezecimile de finală, cu un golaveraj de +1 (8-7). Asiaticii au obținut in extremis calificarea în faza eliminatorie, în timp ce România a încheiat aventura la Campionatul Mondial U17.

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Dacă s-ar fi impus cu 4-0, scenariu după care au alergat timp de jumătate de oră, jucătorii României ar fi avut parte de un meci fantastic împotriva Spaniei, națională considerată de mulți specialiști drept principala favorită la câștigarea trofeului din această ediție.