ADVERTISEMENT

Aflată la prima apariție într-o competiția de asemenea anvergură, România U17 a pierdut primele două meciuri din grupă, în fața Mexicului și Venezuelei, ambele încheiate 0-1. Acum, duelul împotriva Camerun U17 a devenit esențial pentru calificarea în 16-mile de finală ale Campionatului Mondial din Qatar.

România U17 – Camerun U17, live la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Întâlnirea România U17 – Camerun U17 se joacă vineri, 27 noiembrie, de la ora României 18:00, pe unul dintre numeroasele terenuri ale complexului Aspire Zone din Doha. După două eșecuri, ”tricolorii” au nevoie obligatoriu de victorie în fața africanilor și să spere că vor prinde unul dintre cele mai bune opt locuri trei pentru a merge mai departe.

ADVERTISEMENT

Cel mai îngrijorător lucru este faptul că jocul naționalei noastre nu a fost la cel mai înalt nivel, iar acest lucru s-a reflectat și în cele două jocuri pierdute cu Mexic și Venezuela. În plus, după fundașul Cosmin Matei, accidentat în primul joc și devenit indisponibil pentru restul turneului final, Mircea Diaconescu l-a pierdut și pe atacantul Rareș Silitră, eliminat în ultima partidă.

Un alt semn de întrebare este lipsa de eficacitate a atacanților noștri. Dacă în plan defensiv nu am stat chiar atât de rău, pe ofensivă am suferit enorm și nu am reușit să marcăm vreun gol la acest turneu final. Să sperăm că selecționerul Mircea Diaconescu va găsi cheia pentru a debloca jocul de atac și de a ne scoate dintr-o .

ADVERTISEMENT

Clasamentul Grupei României înainte de ultima etapă:

Mexic U17 – 6 puncte (5:0) Venezuela U17 – 6 puncte (3:1) România U17 – 0 puncte (0:2) Camerun U17 – 0 puncte (1:6)

Cum se califică România U17 mai departe din Grupa K

Cu două înfrângeri în faza grupelor, România U17 și-a diminuat considerabil șansele de calificare în 16-imi. ”Tricolorii” sunt obligați să învingă Camerun U17, dacă ar putea și la o diferență cât mai mare pentru a face golaveraj, și apoi . Naționala noastră are nevoie să fie între cele mai bune opt echipe clasate pe locul 3 în cele 12 grupe de la Campionatul Mondial din Qatar.

ADVERTISEMENT

Cine transmite în țara noastră meciul România U17 – Camerun U17, de la Campionatul Mondial din Qatar

Întâlnirea de vineri, dintre România U17 și Camerun U17, se va putea vedea în țara noastră în exclusivitate de platforma de streaming Antena PLAY. Iubitorii fotbalului din România care vor dori să vadă evoluția ”tricolorilor” în ultimul meci din faza grupelor vor trebuie să-și facă un abonament la această platformă, deoarece jocul nu se va vedea și la TV.

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul deplasat de România U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari : Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia)

: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis | Spania), Yanis Croitor (Standard Liege | Belgia) Fundași : Cosmin Matei (CFR Cluj) , Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia)

: , Erik Mănăilă (FC Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo Corlat (Real Madrid CF | Spania), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele Paul (AS Roma | Italia) Mijlocași : Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia)

: Matei Pădure (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan Precup (Villarreal CF | Spania), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (FC Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia FC | Italia) Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Monchengladbach | Germania) , Darius Bota (AFK Csikszereda)

Live Blog: Urmărește în timp real România U17 – Camerun U17 la Campionatul Mondial U17 din Qatar

FANATIK vă oferă cele mai proaspete informații de la Campionatul Mondial U17 din Qatar chiar de la fața locului. Reporterii noștri de la Doha urmăresc tot ceea ce se întâmplă la turneul final în care joacă România U17. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real înainte, în timpul și după disputarea partidei cu Camerun U17!