România U17, șansă mare la prima participare la Cupa Mondială! Ce adversare exotice vor întâlni tricolorii în grupe

România U17 și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din Qatar, iar reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu visează la o performanță istorică: calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Tricolorii vor participa în premieră la un turneu final mondial la această categorie de vârstă, după un parcurs impresionant în preliminarii
FIFA a stabilit componența grupelor pentru ediția din 2026 a Cupei Mondiale U17, competiție care se va desfășura în Qatar între 19 noiembrie și 13 decembrie. România a fost repartizată într-o grupă extrem de echilibrată, unde va întâlni adversari care permit jucătorilor, la prima vedere, să viseze la o calificare în faza eliminatorie. Așadar, România va fi în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.
Noua ediție a Cupei Mondiale U17 va avea un format extins, cu 48 de echipe participante, iar UEFA beneficiază de 11 locuri. România se află printre debutantele competiției, alături de alte selecționate care au impresionat în preliminariile continentale.
Calificarea României la Mondial a venit după o campanie excelentă în preliminariile Campionatului European U17. Selecționata lui Mircea Diaconescu a început în forță turneul de elită și a obținut două victorii decisive: 5-2 cu Islanda și 1-0 cu Portugalia, rezultat care a atras atenția întregului fotbal european. Succesul cu Portugalia a fost considerat momentul-cheie al campaniei.
Tricolorii au demonstrat maturitate tactică și organizare defensivă excelentă, reușind să păstreze avantajul până la final împotriva unei formații considerate favorite la calificare. Victoria le-a oferit românilor prima poziție în grupă înaintea duelului decisiv cu Italia. În ultimul meci al grupei, România a cedat cu 1-2 în fața Italiei, însă rezultatele acumulate anterior au fost suficiente pentru obținerea unuia dintre locurile rezervate Europei la Cupa Mondială U17.