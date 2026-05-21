România U17, șansă mare la prima participare la Cupa Mondială! Ce adversare exotice vor întâlni tricolorii în grupe

România U17 a reușit o performanță foarte importantă și s-a calificat la Cupa Mondială U17 ce va avea loc în acest an în Qatar. Elevii lui Mircea Diaconescu și-au aflat adversarele.
Catalin Oprea
21.05.2026 | 18:17
România U17 și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială 2026. Foto: Facebook @ FC Argeș
România U17 și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial din Qatar, iar reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu visează la o performanță istorică: calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Tricolorii vor participa în premieră la un turneu final mondial la această categorie de vârstă, după un parcurs impresionant în preliminarii

Adversarele României de la Cupa Mondială U17 din Qatar

FIFA a stabilit componența grupelor pentru ediția din 2026 a Cupei Mondiale U17, competiție care se va desfășura în Qatar între 19 noiembrie și 13 decembrie. România a fost repartizată într-o grupă extrem de echilibrată, unde va întâlni adversari care permit jucătorilor, la prima vedere, să viseze la o calificare în faza eliminatorie. Așadar, România va fi în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

Noua ediție a Cupei Mondiale U17 va avea un format extins, cu 48 de echipe participante, iar UEFA beneficiază de 11 locuri. România se află printre debutantele competiției, alături de alte selecționate care au impresionat în preliminariile continentale.

Grupele Cupei Mondiale U17

Grupa A

  • Qatar
  • Panama
  • Egipt
  • Grecia

Grupa B

  • Coreea de Sud
  • CAF1
  • Noua Caledonie
  • Ecuardor

Grupa C

  • Argentina
  • Australia
  • CAF2
  • Danemarca

Grupa D

  • Franța
  • Haiti
  • Arabia Saudită
  • Uruguay

Grupa E

  • Italia
  • Jamaica
  • Coasta de Fildeș
  • Uzbekistan

Grupa F

  • Senegal
  • Croația
  • Cuba
  • Tajikistan

Grupa G

  • Mali
  • Noua Zeelandă
  • Belgia
  • Vietnam

Grupa H

  • Spania
  • China
  • Fiji
  • Maroc

Grupa I

  • Brazilia
  • Irlanda
  • Tanzania
  • Costa Rica

Grupa J

  • SUA
  • Muntenegru
  • Chile
  • Algeria

Grupa K

  • Mexic
  • ROMÂNIA
  • Camerun
  • Venezuela

Grupa L

  • Japonia
  • Columbia
  • Serbia
  • Honduras

Cum a ajuns România la Cupa Mondială U17

Calificarea României la Mondial a venit după o campanie excelentă în preliminariile Campionatului European U17. Selecționata lui Mircea Diaconescu a început în forță turneul de elită și a obținut două victorii decisive: 5-2 cu Islanda și 1-0 cu Portugalia, rezultat care a atras atenția întregului fotbal european.  Succesul cu Portugalia a fost considerat momentul-cheie al campaniei.

Tricolorii au demonstrat maturitate tactică și organizare defensivă excelentă, reușind să păstreze avantajul până la final împotriva unei formații considerate favorite la calificare. Victoria le-a oferit românilor prima poziție în grupă înaintea duelului decisiv cu Italia. În ultimul meci al grupei, România a cedat cu 1-2 în fața Italiei, însă rezultatele acumulate anterior au fost suficiente pentru obținerea unuia dintre locurile rezervate Europei la Cupa Mondială U17.

