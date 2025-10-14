România U17, scor neverosimil în preliminarii după ce adversarii au deschis scorul! Încă un pas până la Campionatul European din 2026

Selecționata U17 a României a început campania de calificare pentru Campionatul European din 2026. „Micii tricolori” s-au descurcat foarte bine în prima fază și s-au calificat în următoarea etapă. Elevii lui Mircea Diaconescu au demolat-o pe Azerbaijan în ultimul meci, crucial calificării.

Victorie mare pentru România U17. Pe ce loc a terminat în grupa de calificare

România a fost repartizată în Grupa 9, alături de Franța, Israel și Azerbaijan. „Tricolorii” au obținut remize cu Franța și Israel, iar în ultima etapă i-au învins pe azeri într-un mod categoric. Deși au deschis scorul, România a învins cu 5-1. Pentru selecționata lui Diaconescu au marcat Andrei Niculcea, Răzvan Mărincean, Edu Corlat și Ryan Rusu de două ori.

În urma acestor rezultate, România U17 a adunat 5 puncte și a finalizat grupa pe locul al doilea, în spatele francezilor, care s-au distrat cu Israel și Azerbaijan, însă în meciul contra „tricolorilor” au egalat la ultima fază. Franța a învins-o pe Azerbaijan cu 8-0 și pe Israel cu 5-0, însă

Ce urmează pentru România U17. Care este sistemul calificărilor pentru Campionatul European

Astfel, România U17 merge mai departe în următoarea etapă de calificări. Elevii lui Diaconescu vor fi repartizați în Liga A, acolo unde se vor califica toate echipele ce au finalizat pe primele două locuri din cele 14 grupe inițiale.

Nu toate grupele s-au jucat până în acest moment, însă în prezent echipele ce au obținut calificarea în Liga A sunt: Muntenegru, Italia, Cehia, Macedonia de Nord, Spania, Danemarca, Belgia, Norvegia, Irlanda, Austria, Franța, România și Germania.

În continuare, după coeficientul istoric, dar și după rezultatele din prima etapă de calificări, se vor forma patru urne valorice, din care vor fi extrase din nou grupe de câte patru echipe. Singura condiție este ca două echipe ce au fost în aceeași grupă din prima fază, să nu fie și în cea de-a doua. În concluzie, România nu va mai putea pica cu Franța în aceeași grupă. Din cele 7 grupe formate, doar echipele de pe prima poziție vor merge mai departe la turneul final, acolo unde li se va alătura și echipa gazdă, în acest caz Estonia.

La ce cluburi sunt legitimați jucătorii României U17

Deoarece foarte mulți români s-au stabilit în străinătate, loturile de copii și juniori au început să se umple de viitori fotbaliști ce se dezvoltă în academiile cluburilor mari ale Europei. Spre exemplu, doi dintre marcatorii din meciul cu Azerbaijan aparțin de AC Milan, respectiv Real Madrid.

Edu Corlat este un fundaș central ce aparține de academia celei mai galonate echipe a Europei, Real Madrid, în timp ce marcatorul dublei, Ryan Rusu, joacă pe postul de mijlocaș central în academia lui AC Milan. El a fost introdus pe parcurs în meciul cu azerii și a înscris două goluri în 30 de minute pe teren.

Alexandru Miloiu este legitimat în academia lui Lazio, în timp ce Rareș Silistră este crescut de nemții de la Gladbach. Restul fotbaliștilor vin de la echipe din campionatul intern, printre care FCSB, Rapid, U Cluj, Csikszereda, Sepsi, Farul, CS Dinamo, CFR Cluj sau FC Argeș. despre care Mihai Stoica a vorbit la superlativ în repetate rânduri.