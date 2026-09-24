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România U19 a început cu o înfrângere „Memorialul Stevan Vilotić”, turneul internațional de pregătire organizat în Serbia. Selecționata pregătită de Ion Marin a pierdut cu 1-2 în fața Ungariei U19.

Eșec dureros pentru România U19! Ungaria a dat lovitura în prelungiri

„ ” au început excelent și au deschis scorul încă din minutul 8, prin Alexandru Bota. Avantajul a rezistat însă doar șapte minute. Benjámin Gólik a restabilit egalitatea în minutul 15, iar la pauză scorul a fost 1-1. România a ratat remiza chiar în prelungiri. János Galambos, intrat pe teren în repriza secundă, a înscris golul victoriei Ungariei în minutul 90+1.

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Pentru naționala U19 urmează alte două teste la turneul din Serbia. Echipa lui Ion Marin va întâlni țara gazdă pe 26 septembrie, la Kula, iar ultimul meci va fi împotriva Bulgariei, pe 29 septembrie, la Senta. Turneul face parte din pregătirea acestei generații pentru următoarele meciuri oficiale.

Generația cu jucători de la Juventus, Girona și Monza, învinsă de Ungaria!

a început partida cu Ungaria în formula: Luca Crăciun – Fabio Bădărău, Bogdan Ungureanu, Davide Moisă – Rareș Coman, Sebastian Burlacu – Hunor Batzula, Denis Țăroi, Stefano Precupanu – Andrei Roateș, Alexandru Bota. Selecționerul Ion Marin a mizat astfel pe o echipă cu mulți fotbaliști formați sau aflați în prezent la cluburi din afara României.

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Șapte dintre cei 11 titulari evoluează în străinătate. Fabio Bădărău este la Monza, Bogdan Ungureanu la Girona, Davide Moisă la Hellas Verona, Stefano Precupanu la Juventus, Rareș Coman la Sassuolo, Sebastian Burlacu la Como, iar Andrei Roateș la Levante. Ceilalți patru titulari provin de la cluburi din România: Luca Crăciun (SCM Râmnicu Vâlcea), Hunor Batzula (Sepsi), Denis Țăroi (UTA) și Alexandru Bota (FC Bihor).