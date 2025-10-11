România U19, revenire de senzație cu Cipru U19. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei”

România U19 s-a reunit pentru partidele amicale din luna octombrie. „Tricolorii” mici dau, în două rânduri, peste reprezentativa Ciprului la aceeași categorie de vârstă. Primul duel a fost câștigat, scor 3-1, iar Mihai Toma, fotbalist legitimat la FCSB, a dat drumul „remontadei”.

ADVERTISEMENT

Mihai Toma, gol în România U19 – Cipru U19 3-1

Reprezentativa U19 a României a învins-o cu scorul de 3-1 pe Cipru U19. Partida s-a desfășurat pe stadionul „Anghel Iordănescu”, din Voluntari, iar startul duelului a fost neașteptat.

Ciprioții au punctat primul în minutul 16, când Christodoulou reușea să transforme fără emoții o lovitură de pedeapsă. Egalarea a venit rapid, Mihai Toma, fotbalist de la FCSB, învingând portarul advers tot de la punctul cu var. Interesant este faptul că

ADVERTISEMENT

Ulterior, Yanis Pîrvu, în minutul 28, și Alin Gera, în minutul 82, au punctat pentru România și au obținut astfel o revenire frumoasă de scor. Partida s-a desfășurat fără niciun fel de probleme, vremea din Voluntari fiind perfectă pentru jocul de fotbal.

România U19, un nou amical în fața Ciprului U19

După această victorie, elevii lui Adrian Delcea au la dispoziție doar 3 zile pentru recuperare. Marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, „tricolorii” mici o vor înfrunta din nou pe Cipru U19, de această dată în Centrul Național de Fotbal Buftea.

ADVERTISEMENT

Presiunea pe noua generație este una destul de mare, având în vedere că în această vară, la Campionatul European U19, disputat în România,

ADVERTISEMENT

Pentru România U19 urmează preliminariile Campionatului European

După aceste două partide amicale în fața Ciprului, România U19 se pregătește de preliminariile Campionatului European de anul viitor. „Tricolorii” se află în grupa 7, alături de Andorra, Finlanda și Islanda.

Lotul convocat de Adrian Delcea pentru amicalele cu Cipru:

Portari : Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Mihai Răcășan (CSM Slatina); Fundași : Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK), Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara);

: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK), Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara); Mijlocași : Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Ianis Doană (Steaua București);

: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Ianis Doană (Steaua București); Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).