România U19, revenire de senzație cu Cipru U19. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei”

România U19 s-a reunit pentru partidele amicale din luna octombrie. „Tricolorii” mici dau, în două rânduri, peste reprezentativa Ciprului la aceeași categorie de vârstă. Primul duel a fost câștigat, scor 3-1, iar Mihai Toma, fotbalist legitimat la FCSB, a dat drumul „remontadei”.
Reprezentativa U19 a României a învins-o cu scorul de 3-1 pe Cipru U19. Partida s-a desfășurat pe stadionul „Anghel Iordănescu”, din Voluntari, iar startul duelului a fost neașteptat.
Ciprioții au punctat primul în minutul 16, când Christodoulou reușea să transforme fără emoții o lovitură de pedeapsă. Egalarea a venit rapid, Mihai Toma, fotbalist de la FCSB, învingând portarul advers tot de la punctul cu var. Interesant este faptul că Toma nu a fost convocat de Ion Marin la turneul final din această vară.
Ulterior, Yanis Pîrvu, în minutul 28, și Alin Gera, în minutul 82, au punctat pentru România și au obținut astfel o revenire frumoasă de scor. Partida s-a desfășurat fără niciun fel de probleme, vremea din Voluntari fiind perfectă pentru jocul de fotbal.
După această victorie, elevii lui Adrian Delcea au la dispoziție doar 3 zile pentru recuperare. Marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, „tricolorii” mici o vor înfrunta din nou pe Cipru U19, de această dată în Centrul Național de Fotbal Buftea.
Presiunea pe noua generație este una destul de mare, având în vedere că în această vară, la Campionatul European U19, disputat în România, „tricolorii” de la U19 au ajuns până în faza semifinalelor.
După aceste două partide amicale în fața Ciprului, România U19 se pregătește de preliminariile Campionatului European de anul viitor. „Tricolorii” se află în grupa 7, alături de Andorra, Finlanda și Islanda.