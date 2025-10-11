Sport

România U19, revenire de senzație cu Cipru U19. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei”

Echipa națională U19 a României a obținut un rezultat important înaintea preliminariilor pentru Campionatul European. „Tricolorii” lui Adrian Delcea au întors scorul și au câștigat în fața Ciprului.
Iulian Stoica
11.10.2025 | 19:03
Romania U19 revenire de senzatie cu Cipru U19 Fotbalistul de la FCSB a dat startul remontadei
ULTIMA ORĂ
România U19, remontada în fața reprezentativei Ciprului U19. Sursă foto: sportpictures

România U19 s-a reunit pentru partidele amicale din luna octombrie. „Tricolorii” mici dau, în două rânduri, peste reprezentativa Ciprului la aceeași categorie de vârstă. Primul duel a fost câștigat, scor 3-1, iar Mihai Toma, fotbalist legitimat la FCSB, a dat drumul „remontadei”.

ADVERTISEMENT

Mihai Toma, gol în România U19 – Cipru U19 3-1

Reprezentativa U19 a României a învins-o cu scorul de 3-1 pe Cipru U19. Partida s-a desfășurat pe stadionul „Anghel Iordănescu”, din Voluntari, iar startul duelului a fost neașteptat.

Ciprioții au punctat primul în minutul 16, când Christodoulou reușea să transforme fără emoții o lovitură de pedeapsă. Egalarea a venit rapid, Mihai Toma, fotbalist de la FCSB, învingând portarul advers tot de la punctul cu var. Interesant este faptul că Toma nu a fost convocat de Ion Marin la turneul final din această vară.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Yanis Pîrvu, în minutul 28, și Alin Gera, în minutul 82, au punctat pentru România și au obținut astfel o revenire frumoasă de scor. Partida s-a desfășurat fără niciun fel de probleme, vremea din Voluntari fiind perfectă pentru jocul de fotbal.

România U19, un nou amical în fața Ciprului U19

După această victorie, elevii lui Adrian Delcea au la dispoziție doar 3 zile pentru recuperare. Marți, 14 octombrie, de la ora 12:00, „tricolorii” mici o vor înfrunta din nou pe Cipru U19, de această dată în Centrul Național de Fotbal Buftea.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Presiunea pe noua generație este una destul de mare, având în vedere că în această vară, la Campionatul European U19, disputat în România, „tricolorii” de la U19 au ajuns până în faza semifinalelor.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu...
Digisport.ro
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”

Pentru România U19 urmează preliminariile Campionatului European

După aceste două partide amicale în fața Ciprului, România U19 se pregătește de preliminariile Campionatului European de anul viitor. „Tricolorii” se află în grupa 7, alături de Andorra, Finlanda și Islanda.

Lotul convocat de Adrian Delcea pentru amicalele cu Cipru:

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Mihai Răcășan (CSM Slatina);
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK), Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara);
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Ianis Doană (Steaua București);
  • Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).
ADVERTISEMENT
Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost...
Fanatik
Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost supus el și familia lui de către suporteri
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U...
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat!
Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre...
Fanatik
Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre noul Balon de Aur
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fiul fostului antrenor de la FCSB, neplătit de clubul din SuperLiga: 'De unde...
iamsport.ro
Fiul fostului antrenor de la FCSB, neplătit de clubul din SuperLiga: 'De unde să avem rezultate, din minciuni, din lucruri anormale?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!