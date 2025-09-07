România U19, un nou rezultat bun. Cât s-a terminat amicalul cu Suedia

România U19 a jucat duminică la prânz un amical tare cu reprezentativa Suediei, în deplasare, pe „Skive Stadium”. „Tricolorii” lui Adrian Dulcea au obținut un rezultat de egalitate, scor 1-1, după cum a informat chiar FRF prin intermediul

ADVERTISEMENT

România U19, egal în amicalul din Suedia, scor 1-1

Tricolorii au remizat în prima partidă cu danezii, 1-1, iar în al doilea joc de verificare, disputat tot pe pământ danez, s-a înregistrat același scor. Golul echipei noastre a fost marcat de Mihai Boșneag în minutul 65.

În luna noiembrie, în România, se va juca grupa de calificare pentru Campionatul European din 2026, găzduit de Suedia. a picat cu Andorra, Finlanda și Islanda, iar Adrian Dulcea speră ca elevii săi să facă o figură frumoasă și să treacă mai departe.

ADVERTISEMENT

Lotul convocat pentru meciurile României U19 cu Danemarca și Suedia:

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova | Italia), Eduard Cotor (SV Meppen | Germania), Rareș Fotin (FC Andorra | Spania), David Dumitra (Farul Constanța), Ștefan Senciuc (ASA Târgu Mureș), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), David Popa (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo | Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg | Germania), Alin Gera (Valencia | Spania), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Zoltan Bodo (AFK Csíkszereda), Andrei Toroc (Bologna | Italia), Mihai Toma (FCSB);

ADVERTISEMENT

Atacanți: Darius Grigore (Concordia Chiajna), Alexandru Stoian (FCSB).