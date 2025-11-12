România U19, victorie spectaculoasă în drumul către EURO. Cinci goluri într-o singură repriză!

ADVERTISEMENT

Complet schimbată după senzaționala semifinală făcută la turneul final din vară, România U19 a avut parte de un start ușor pe hârtie în campania de calificare la EURO 2026, însă a avut ceva emoții pentru victorie.

România U19, succes în prima partidă din turneul de calificare la EURO 2026

În primul joc al grupei de calificare, România U19 a învins modesta reprezentativă a Andorrei, scor 4-1. Însă, meciul de pe stadion ”Anghel Iordănescu” din Voluntari nu a fost deloc unul așa de simplu cum părea la prima vedere.

Naționala noastră a făcut o primă repriză sub așteptări, iar la cabine s-a intrat cu un neașteptat 0-0. Muștruluiți la pauză de selecționerul Adrian Dulcea, ”tricolorii” au apăsat pe accelerație și au făcut diferența în partea secundă.

Mijlocașul Mihai Toma a deschis scorul (47), pentru ca imediat Troy Tomșa să facă ”dubla” (58, 62). Oaspeții au avut o tresărire de orgoliu și au înscris prin Cesar Gonzalez Garcia (69), dar tabela a fost închisă de Ștefan Senciuc (83).

Selecționerul Adrian Dulcea a folosit următoarea formulă de echipă: Ungureanu – Gașpăr, Racu, Fotin, Techereș (Senciuc 74) – Tomșa (Vereș 65), Bodo, Pîrvu – Toroc (Necșulescu 46), Al. Stoian (Stanciu 84), Toma (Petculescu 65).

Cum arată clasamentul în grupa României

În primul meci al Grupei 7 de calificare la Campionatul European de anul viitor, reprezentativa U19 a Finlandei a învins formația similară a Islandei, scor 3-2, într-o partidă desfășurată la Centrul Național de la Buftea.

Finlandezii au condus de fiecare dată și s-au impus în cele din urmă prin hattrick-ul realizat de Rudi Vikstrom (12, 33, 88). Pentru islandezi au punctat Daniel Johannesson (21, penalty) și Viktor Dadason (70).

În urma acestor rezultate, s-a instalat pe primul loc în grupă:

Programul următoarelor meciuri

Este un început excelent pentru , care însă mai are de tras pentru a obține calificarea în faza următoare. Programul partidelor rămase de jucat în Grupa 7 este următorul:

Sâmbătă, 15 noiembrie

ora 11:00 Islanda – Andorra (la Buftea)

ora 16:00 România – Finlanda (la Voluntari)

Marți, 18 noiembrie

ora 16:00 Islanda – România (la Chiajna)

ora 16:00 Andorra – Finlanda (la Buftea)

Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări. Primele 2 clasate merg mai departe în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara lui 2026. Campionatul European U19 de anul viitor va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie, în Țara Galilor. Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.