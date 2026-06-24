România U20 – Canada U20, live video de la Campionatul Mondial din China. Spectacol oferit de „tricolore”! Diferență de 14 puncte pe tabelă la pauză

România U20 se duelează cu Canada U20 în prima etapă a Campionatului Mondial. Foto: Colaj Fanatik

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Așteptarea a luat sfârșit, iar România U20 este față în față cu primul meci de la Campionatul Mondial din China. „Tricolorele” se vor înfrunta cu reprezentativa U20 din Canada într-un duel ce se anunță extrem de spectaculos. Alin Oprescu dorește un debut cu dreptul, astfel că gândul fetelor este doar la victorie.

Pauză: Primul act a ajuns la final! România U20 conduce cu o diferență de 14 puncte: 22-8.

Min. 20: Spectacol oferit de România U20! „Tricolorele” s-au distanțat la 10 puncte diferență: 16-6.

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Min. 15: Jucătoarele lui Alin Oprescu s-au acomodat cu sala de joc, iar diferența de pe tabelă a prins proporții: 12-5 pentru România U20.

Min. 10: România U20 continuă să atace foarte bine, iar scorul s-a desprins la patru puncte diferență: 8-4.

Min. 5: Început bun de meci pentru România U20. Elevele lui Alin Oprescu conduc cu 4-3.

Min. 1: Fluier de start! România U20 este văzută ca mare favorită la victorie în acest prim duel de la Campionatul Mondial.

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România U20 – Canada U20, debutul „tricolorelor” de la Campionatul Mondial din China

așteaptă cu nerăbdare debutul României U20 de la Campionatul Mondial din China. Primul duel pare unul, cel puțin pe hârtie, accesibil, în condițiile în care Canada U20 nu are nicio performanță notabilă de-a lungul istoriei. Obiectivul lui Alin Oprescu este calificarea pe turneul principal.

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Reprezentativa României a pus mâna de două ori pe titlul mondial la categoria U20, în 1995 și 1999. Cel mai recent rezultat notabil a avut loc în 2016, când „tricolorele” au cucerit bronzul mondial. Acest prim duel este unul de „încălzire” pentru sportivele selecționate, în contextul în care sunt văzute ca mari favorite contra Canadei.

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Cine transmite România U20 – Canada U20

Campionatul Mondial se desfășoară în perioada 24 iunie – 6 iulie, la Jinzhong, și reunește la start nu mai puțin de 32 de echipe naționale. Meciul dintre România U20 și Canada U20 va putea fi urmărit, Voyo fiind platforma care difuzează partida. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate .

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial U20

Grupa A : Franța, Egipt, Suedia, India

: Franța, Egipt, Suedia, India Grupa B : Austria, Serbia, Angola, Paraguay

: Austria, Serbia, Angola, Paraguay Grupa C : Germania, România , Brazilia, Canada

: Germania, , Brazilia, Canada Grupa D : Spania, Coreea de Sud, Argentina, Turcia

: Spania, Coreea de Sud, Argentina, Turcia Grupa E : Danemarca, China, Guineea, Algeria

: Danemarca, China, Guineea, Algeria Grupa F : Muntenegru, Cehia, Islanda, Statele Unite ale Americii

: Muntenegru, Cehia, Islanda, Statele Unite ale Americii Grupa G : Ungaria, Polonia, Taipeiul Chinez (Taiwan), Tunisia

: Ungaria, Polonia, Taipeiul Chinez (Taiwan), Tunisia Grupa H: Croația, Japonia, Norvegia, Insulele Feroe

Lotul convocat de Alin Oprescu