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România U20 – Canada U20, live video de la Campionatul Mondial din China. Spectacol oferit de „tricolore”! Diferență de 14 puncte pe tabelă la pauză

România U20 va debuta la Campionatul Mondial din China în fața reprezentativei Canadei U20. Duelul se anunță a fi unul de foc pentru „tricolorele” conduse de Alin Oprescu.
Iulian Stoica
24.06.2026 | 14:04
Romania U20 Canada U20 live video de la Campionatul Mondial din China Spectacol oferit de tricolore Diferenta de 14 puncte pe tabela la pauza
SPECIAL FANATIK
România U20 se duelează cu Canada U20 în prima etapă a Campionatului Mondial. Foto: Colaj Fanatik
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Așteptarea a luat sfârșit, iar România U20 este față în față cu primul meci de la Campionatul Mondial din China. „Tricolorele” se vor înfrunta cu reprezentativa U20 din Canada într-un duel ce se anunță extrem de spectaculos. Alin Oprescu dorește un debut cu dreptul, astfel că gândul fetelor este doar la victorie.

LIVE UPDATE: România U20 – Canada U20 22-8

Pauză: Primul act a ajuns la final! România U20 conduce cu o diferență de 14 puncte: 22-8.

Min. 20: Spectacol oferit de România U20! „Tricolorele” s-au distanțat la 10 puncte diferență: 16-6.

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Min. 15: Jucătoarele lui Alin Oprescu s-au acomodat cu sala de joc, iar diferența de pe tabelă a prins proporții: 12-5 pentru România U20.

Min. 10: România U20 continuă să atace foarte bine, iar scorul s-a desprins la patru puncte diferență: 8-4.

Min. 5: Început bun de meci pentru România U20. Elevele lui Alin Oprescu conduc cu 4-3.

Min. 1: Fluier de start! România U20 este văzută ca mare favorită la victorie în acest prim duel de la Campionatul Mondial.

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România U20 – Canada U20, debutul „tricolorelor” de la Campionatul Mondial din China

Iubitorii handbalului din țară așteaptă cu nerăbdare debutul României U20 de la Campionatul Mondial din China. Primul duel pare unul, cel puțin pe hârtie, accesibil, în condițiile în care Canada U20 nu are nicio performanță notabilă de-a lungul istoriei. Obiectivul lui Alin Oprescu este calificarea pe turneul principal.

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Reprezentativa României a pus mâna de două ori pe titlul mondial la categoria U20, în 1995 și 1999. Cel mai recent rezultat notabil a avut loc în 2016, când „tricolorele” au cucerit bronzul mondial. Acest prim duel este unul de „încălzire” pentru sportivele selecționate, în contextul în care sunt văzute ca mari favorite contra Canadei.

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Cine transmite România U20 – Canada U20

Campionatul Mondial se desfășoară în perioada 24 iunie – 6 iulie, la Jinzhong, și reunește la start nu mai puțin de 32 de echipe naționale. Meciul dintre România U20 și Canada U20 va putea fi urmărit, Voyo fiind platforma care difuzează partida. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante.

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial U20

  • Grupa A: Franța, Egipt, Suedia, India
  • Grupa B: Austria, Serbia, Angola, Paraguay
  • Grupa C: Germania, România, Brazilia, Canada
  • Grupa D: Spania, Coreea de Sud, Argentina, Turcia
  • Grupa E: Danemarca, China, Guineea, Algeria
  • Grupa F: Muntenegru, Cehia, Islanda, Statele Unite ale Americii
  • Grupa G: Ungaria, Polonia, Taipeiul Chinez (Taiwan), Tunisia
  • Grupa H: Croația, Japonia, Norvegia, Insulele Feroe

Lotul convocat de Alin Oprescu

  • Portari: Ioana Niță (HC Zalău), Anastasia Roșu (Rapid), Beatrice Tunariu (Măgura Cisnădie)
  • Extreme stânga: Alexia Niță (HC Zalău), Daria Mihăilă (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Gabriela Tulea (Rapid), Sara Trușcă (SCM Rm. Vâlcea)
  • Linia de 9 metri: Enryka Bodijar (SCM Craiova), Mioara Ciubotaru, Bianca Vintilă (HC Zalău), Teodora Damian (Minaur Baia Mare), Evelyn Marton (Sepsi Sf. Gheorghe), Anamaria Șerban (Corona Brașov), Martina Stan (Gloria Bistrița), Alexandra Voicu (CSM București), Riana Rusu (CNOPT Bistrița)
  • Pivoți: Daria Utan (Gloria Bistrița), Ioana Hrenaru (CSM Iași).
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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