România U21 – San Marino U21, live video în preliminariile Euro U21. Cine transmite partida

România U21 întâlnește San Marino U21, unul dintre adversarii facili din Grupa A în preliminariile Euro 2027, marți, 31 martie, de la ora 19:00, în direct la TV pe Pro Arena și pe Voyo. „Micii tricolori” au reușit să se impună doar cu 2-0 în meciul din tur, însă restul echipelor nu au avut milă de sanmarinezi, care nu au niciun punct și un golaveraj de -36.

Federația Română de Fotbal așteaptă suporterii la stadion pentru duelul pe care România U21 îl dispută cu San Marino U21 în preliminariile EURO 2027. Fanii tricolorilor își pot achiziționa bilete atât online, cât și de la casieria stadionului „Eugen Popescu” din Târgoviște. „Stadionul este pregătit, dar lipsesc momentan suporterii. Ne vedem diseară la meci?”, se arată în postarea FRF.

România U21 – San Marino U21, etapa 7, preliminarii Euro U21 2027

România U21, condusă de Costin Curelea, a obținut o victorie importantă în ultima etapă din calificările pentru EURO 2027. „Micii tricolori” au învins-o pe Kosovo cu 1-0 și astfel și-au păstrat șansele pentru a obține calificarea la turneul final. Unicul gol al partidei a fost înscris de Vermeșan, care este în mare formă la echipa de tineret a celor de la Hellas Verona.

Pentru România acest meci ar trebui să fie o simplă formalitate, San Marino U21 fiind o națională extrem de modestă. În cele șase partide, San Marino nu a obținut niciun punct și nu a marcat niciun gol, dar în schimb a primit 36 de goluri. Doar România „a avut milă” de sanmarinezi, administrându-le doar două goluri. Restul adversarilor din grupă au învins-o pe San Marino doar cu scoruri precum 5-0, 7-0 sau 8-0.

Clasamentul grupei A înainte de etapa a 7-a. Pe ce loc este România U21

În cazul unei înfrângeri la Priștina, România ar fi fost scoasă din calculele calificării, însă mai ales că elevii lui Curelea ar trebui, în mod normal, să mai pună încă trei puncte după partida cu San Marino U21. Lupta este foarte strânsă și trei echipe se luptă pentru poziția a 2-a, în timp ce Spania este lider detașat:

Spania – 18 puncte (golaveraj 24-2) Finlanda – 13 puncte (23-2) România – 10 puncte (5-4) Kosovo – 8 puncte (12-4) Cipru – 3 puncte (5-21) San Marino – 0 puncte (0-36)

Care ar putea fi meciul decisiv pentru România U21

După meciul cu San Marino, României U21 îi vor rămâne încă trei meciuri de disputat, însă ele vor avea loc abia în toamna acestui an. Astfel, următoarea acțiune a „tricolorilor” devine crucială pentru calificare. În următoarea partidă, România U21 va întâlni Cipru U21, în timp ce Finlanda U21, echipa din fața noastră, va întâlni Spania U21. În cazul în care „tricolorii” obțin trei puncte, iar contracandidata lor va pierde contra ibericilor, meciul direct, ce va avea loc pe 30 septembrie, devine unul aproape decisiv. Acestea sunt ultimele meciuri rămase de disputat pentru România U21:

25 septembrie: Cipru U21 – România U21

30 septembrie: România U21 – Finlanda U21

6 octombrie: Spania U21 – România U21

Rezultate directe între cele două echipe

România U21 și San Marino U21 nu au un istoric al duelurilor directe. Singura partidă dintre cele două naționale de tineret a avut loc în turul acestei campanii de calificare, în care România a reușit să câștige doar cu 2-0, însă fără să aibă niciun fel de emoție.

Lorenzo Biliboc a deschis atunci scorul încă din minutul 11, iar Totuși, San Marino a avut doar 35% posesie și nu a lansat nici măcar un șut spre poarta apărată de Lefter, iar elevii lui Curelea nu s-au temut nici măcar o secundă că nu vor obține cele trei puncte.

Cine transmite la TV România U21 – San Marino U21

Pro Arena este postul de televiziune care va transmite live meciul dintre cele două naționale de tineret.

Cum poți vedea live stream online România U21 – San Marino U21. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Pentru cei care preferă să vadă meciurile online, există posibilitatea de a-l urmări live stream pe platforma VOYO. Aceasta necesită, însă, crearea sau folosirea unui abonament. Pentru românii din diasporă este ceva mai simplu. Partida contra sanmarinezilor se transmite online pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal, FRF.TV.

