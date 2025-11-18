LIVE VIDEO România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027. Cel mai greu adversar pentru „tricolorii” mici

ADVERTISEMENT

Pentru România U21 urmează meciul cu Spania U21, cel mai greu adversar din grupa A în preliminariile Euro 2027. „La Rojita” e lider cu punctaj maxim înainte de jumătatea campaniei de calificare.

România U21 – Spania U21, etapa 5, preliminarii Euro U21 2027

România U21 – Spania U21 se va juca la Sibiu, pe stadionul Municipal, iar startul partidei este programat la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

Meciul contează pentru etapa 5 a grupei A din preliminariile pentru Euro 2027, grupă în care Spania e lider, iar România se clasează abia pe locul 4, în spatele Finlandei și a statului Kosovo. Tricolorii au participat la ultimele 4 turnee finale de Campionat European, începând din 2019.

Cine arbitrează România U21 – Spania U21. Ce brigadă a fost delegată

Partida dintre România U21 și Spania U21 din preliminariile Euro 2027 va fi condusă de o brigadă 100% italiană. Centralul întâlnirii a fost desemnat Matteo Marchetti. Pe cele două tușe se vor afla David Imperiale și Khaled Bahri, iar cel de-al patrulea oficial este Giuseppe Collu. Meciul de la Sibiu nu beneficiază de VAR.

ADVERTISEMENT

Matteo Marchetti a mai arbitrat selecționata României în trecut. Se întâmpla la începutul anului, în luna martie, când România U17 învingea cu 3-0 pe Macedonia de Nord în preliminariile pentru Europeanul U17.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile România U21 – Spania U21. Primul 11 ales de Curelea

Costin Curelea a selecționat 23 de jucători pentru dubla cu Finlanda și Spania: Contra nordicilor, a pierdut cu 0-2.

Rămâne de văzut ce schimbări va face selecționerul în încercarea de a obține maximum din partida cu ibericii.

ADVERTISEMENT

Lotul României contra Spaniei U21

Sunt eligibili pentru această campanie de calificare la Euro 2027 jucătorii născuți după 1 ianuarie 2024. Iată lotul României U21:

Portari: Ștefan Lefter (U Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis/Spania), Rafael Munteanu (Farul);

Ștefan Lefter (U Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis/Spania), Rafael Munteanu (Farul); Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Mario Tudose (FC Argeș), Ștefan Duțu (Farul), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna);

Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Mario Tudose (FC Argeș), Ștefan Duțu (Farul), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna); Mijlocași: , Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (U Craiova), Omar El Sawy (U Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC/Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona/Italia);

, Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (U Craiova), Omar El Sawy (U Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC/Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona/Italia); Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia/Italia), Atanas Trică (U Cluj).

Clasamentul grupei A. Pe ce loc e România U21 și ce rezultate a avut până acum

După patru etape disputate în grupa A din preliminariile pentru Euro 2027, Spania conduce autoritar, cu maximum de puncte. România a adunat doar 7 puncte și se află pe locul 4.

5 septembrie: România – Kosovo 0-0

9 septembrie: San Marino – România 0-2

14 octombrie: România – Cipru 2-0

14 noiembrie:

Ultimele două naționale din grupa A, Cipru și San Marino, nu au făcut niciun punct până acum și nu au înscris niciodată.

Spania – 12 puncte (golaveraj 15-2) Finlanda – 9 puncte (15-2) Kosovo – 7 puncte (12-3) România – 7 puncte (4-2) Cipru – 0 puncte (0-14) San Marino – 0 puncte (0-23)

Cum ajunge România U21 la Euro 2027

Pentru a ajunge la turneul final Euro U21 2027, România trebuie să termine grupa de calificare pe una dintre primele două poziții. Câștigătoarele celor nouă grupe, împreună cu cea mai bună formație clasată pe locul 2, obțin automat biletele pentru turneul final ce va fi găzduit de Albania și Serbia, calificate din oficiu.

Celelalte opt naționale care termină pe poziția secundă vor intra într-o tragere la sorți pentru o dublă de baraj. Aceasta se va juca tur-retur, iar cele patru învingătoare merg și ele la Euro 2027. Clasamentul formațiilor de pe locurile 2 din grupe se face fără a se ține cont de rezultatele împotriva echipelor de pe locurile 6.

Ce meciuri mai are de disputat România în preliminarii Euro 2027

În afara duelului cu Spania U21, ultimul din „tur”, România mai are de jucat alte 5 meciuri în grupa A de calificare, toate în 2026:

27 martie: Kosovo U21 – România U21

31 martie: România U21 – San Marino U21

25 septembrie: Cipru U21 – România U21

30 septembrie România U21 – Finlanda U21

6 octombrie: Spania U21 – România U21

Rezultate directe între cele două echipe

Statistica meciurilor directe este net în favoarea ibericilor. Nu mai puțin de șase partide oficiale au disputat cele două reprezentative, iar Spania are cinci succese.

În preliminariile Euro 1978, România U21 la Madrid cu 0-3, dar învingea la București cu 4-0. În campania de calificare la Euro 1988, Spania câștiga ambele meciuri cu 1-0. Cele mai recente două meciuri România U21 – Spania U21 au fost la turneele finale Euro U21 2023 și 2025, 3-0 și 2-1 pentru iberici.

Cine transmite la TV România U21 – Spania U21

Meciul România U21 – Spania U21 din preliminariile pentru Euro 2027 se vede live la tv. Pro Arena este postul care va transmite partida pe micile ecrane.

Cum poți vedea live stream online România U21 – Spania U21. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Pentru cei care preferă să vadă meciurile online, există posibilitatea de a-l urmări live stream pe VOYO. Platforma necesită, însă, un abonament.

Pentru românii din diaspora este ceva mai simplu. Partida contra La Rojita se transmite online pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal, FRF.TV.

Cote pariuri România U21 – Spania U21

La casele de pariuri situația nu este deloc bună pentru selecționata României, care pornește în dezavantaj clar. O victorie a tricolorilor mici e cotată la 7,40, în timp ce La Rojita are 1,37 pentru un succes. Remiza poate fi extrem de profitabilă, la cotă 4,55.

Toate meciurile Spaniei U21 de până acum au avut cel puțin trei goluri pe tabelă, iar „peste 2,5 goluri” contra României vine cu o cotă de 1,68. Prin comparație, o singură reușită a micilor tricolori e cotată la 1,77.

Live Blog: Urmărește în timp real România U21 – Spania U21, preliminarii Euro U21 2027

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care apar în legătură cu meciul România U21 – Spania U21. Meciul integral, fază cu fază în format live text, și toate calculele calificării sunt pe site-ul nostru.