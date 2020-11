România, un nou meci decisiv cu Danemarca. Bilanțul din precedentele dispute. Video

România joacă un nou meci decisiv împotriva Danemarcei pentru calificarea la un turneu final al unei competiții majore. Ne-am mai întâlnit până acum cu nordicii în această ipostază de încă trei ori, iar bilanțul ne este favorabil, cu 2-1.

De această dată, în „focuri” este naționala de tineret, care va da piept cu selecționata similară a Danemarcei marți, la Ploiești, într-o partidă ce contează pentru preliminariile Campionatului European U21 din 2021.

Dacă pentru oaspeți meciul nu mai are nicio miză, fiind deja câștigătorii grupei indiferent de rezultat, „tricolorii” antrenați de Adrian Mutu au nevoie obligatoriu de victorie pentru a fi între cele mai bune cinci echipe clasate pe locul 2 în grupe și a obține astfel calificarea la turneul final din vara anului viitor.

România are un nou meci decisiv cu Danemarca. În 1963, le-am luat fața în calificările pentru Olimpiada de la Tokyo

Prima confruntare cu o calificare pe masă între România și Danemarca a avut loc în 1963, la nivel de selecționate olimpice, iar miza era participarea la JO de la Tokyo 1964. Era vorba de o dispută în dublă manșă, programată în primul tur preliminar, învingătoarea urmând să întâlnească Bulgaria pentru a se stabili echipa ce va obține biletele pentru Japonia.

Disputa „tricolorilor” cu Danemarca a fost de un dramatism rar întâlnit, iar învingătoarea nu a putut fi stabilită după cele două partide tur-retur, ci a fost nevoie de un al treilea meci, de baraj, programat pe teren neutru.

În primul joc, disputat în deplasare, formația noastră, antrenată de Silviu Ploeșteanu, a câștigat cu 3-2 prin golurile marcate de Gheorghe Constantin și Cicerone Manolache (dublă) și se părea că nimic nu ne mai poate sta în cale. Numai că, surpriză, în returul de pe stadionul „23 August”, nordicii conduceau cu 3-0 după numai 20 de minute de joc și deveneau ei marii favoriți la calificarea în turul următor. A venit însă dubla lui Emil Petru, meciul s-a terminat în cele din urmă 2-3 și aveam egalitate perfectă între cele două naționale.

Astfel că, pentru stabilirea învingătoarei, a fost nevoie de un baraj, care s-a jucat pe 28 noiembrie 1963, pe teren neutru, la Torino. Din nou am fost în avantaj, prin golul lui Creiniceanu, însă am fost egalați cu 3 minute înainte de final prin reușita lui Thorst, iar partida a intrat în prelungiri. Unde Zeița Fortuna a fost de partea noastră, golul marcat de Mircea Sasu (jucător venit din Divizia B de la Minerul Baia Mare) în minutul 117 aducându-ne o calificare dramatică în turul următor.

Tur doi preliminar care a fost mult mai simplu pentru naționala olimpică a României. În mai 1964, am învins Bulgaria la București cu 2-1 (dublă Gheorghe Constantin), am câștigat apoi și returul de la Sofia cu 1-0 (gol Constantin Koszka) și am obținut astfel biletele pentru Olimpiada de la Tokyo. Din lotul care a obținut această performanță se aflau, printre alții, Ilie Greavu, Ion Nunweiller, Emeric Ienei, Gheorghe Constantin sau Dan Coe.

Al doilea decisiv, al doilea succes pentru România. Victoria din 1989 ne-a dus la Mondialul din Italia ’90

Cea mai frumoasă amintire din disputele România – Danemarca este, fără îndoială, cea din 1989 din preliminariile pentru Campionatul Mondial Italia 1990. Din grupa de calificare mai făceau parte outsiderele Bulgaria și Grecia, iar sorții au decis, surprinzător, ca meciurile decisive dintre „tricolori” și nordici să fie ultimele programate.

Înaintea acestei duble, România era prima în clasament, cu un punct în fața Danemarcei (se acordau pe atunci două puncte la victorie și unul la egal), și avea nevoie de o victorie sau de două rezultate de egalitate pentru a se califica la Mondiale. Numai că, în primul joc din deplasare, am pierdut fără drept de apel cu 0-3 și totul avea să se decidă la București, în ultimul meci al grupei, pe 15 noiembrie 1989. Când aveam doar varianta victoriei!

Pe un stadion „Ghencea” arhiplin, Flemming Povlsen deschidea scorul în minutul 6, iar speranțele noastre păreau năruite încă din start. Doar că, susținuți frenetic de cei peste 30.000 de spectatori prezenți în tribune, „tricolorii” lui Emeric Ienei nu au dezarmat și au reușit o răsturnare spectaculoasă de scor încă dinainte de pauză, prin golurile marcate de Gabi Balint (minutul 25) și Ovidiu Sabău (minutul 37). Mondialul italian era din ce în ce mai aproape, mai ales că același Balint a reușit să majoreze diferența în minutul 60.

Singurul lucru notabil care s-a mai întâmplat până la final a fost eliminarea lui Hagi, survenită la două minute după golul trei marcat de Balint. România – Danemarca se termina 3-1 și naționala antrenată de Emeric Ienei ne ducea la un nou Turneu Final de Campionat Mondial după o pauză de fix 20 de ani de la Mexic 1970.

România – Danemarca 3-1

Data: 15 noiembrie 1989

15 noiembrie 1989 Stadion: Steaua; Spectatori: 30.000

Steaua; 30.000 Au marcat: Balint (25 și 60), Sabău (37) / Povlsen (6)

Balint (25 și 60), Sabău (37) / Povlsen (6) România: Lung – D. Petrescu, Andone, Iovan, Rotariu – Sabău, G. Popescu, Lupu, Hagi – Lăcătuş (76 Mateuţ), Balint (86 Ungureanu). Selecționer: Emeric Ienei

Lung – D. Petrescu, Andone, Iovan, Rotariu – Sabău, G. Popescu, Lupu, Hagi – Lăcătuş (76 Mateuţ), Balint (86 Ungureanu). Emeric Ienei Danemarca: Schmeichel – Sivebaek (73 Elstrup), L. Olsen, I. Nielsen, K. Nielsen – M. Laudrup, Bartram, Jensen, Lerby – Povlsen, B. Laudrup. Selecționer: Sepp Piontek

Schmeichel – Sivebaek (73 Elstrup), L. Olsen, I. Nielsen, K. Nielsen – M. Laudrup, Bartram, Jensen, Lerby – Povlsen, B. Laudrup. Sepp Piontek Cartonaș roșu: Hagi (62)

Hagi (62) Arbitru: Tulio Lanese (Italia)

Urs Meier și seara neagră de la Copenhaga

După două calde în decisivele cu Danemarca, trebuia să vină și reversul medaliei. Un duș rece, pe care nordicii ni l-au administrat în septembrie 2003, cu largul concurs al arbitrului elvețian Urs Meier, devenit din acea seară inamicul public numărul 1 pentru români.

Partida conta pentru preliminariile Campionatului European din 2004, era ultima dintr-o grupă din care mai făcea parte și Norvegia, iar „tricolorii” aveau nevoie de o victorie pentru a ajunge la turneul final, în timp ce danezilor le era de ajuns și egalul. Eram practic în aceeași situație ca și în 1989, numai că de data aceasta disputa avea loc la Copenhaga.

Deși am început meciul mai bine, elanul ne-a fost tăiat de arbitrul Meier, care a dictat un penalty gratuit pentru gazde în minutul 35, iar Tomasson l-a transformat fără probleme. Speranțele la calificare au fost reaprinse în repriza secundă, când golurile lui Mutu și Pancu ne-au adus în avantaj pe tabelă, însă a urmat apoi un final de coșmar pentru selecționata lui Anghel Iordănescu. În ultimele 15 minute, am ratat ocazii rarisime de a închide definitiv soarta partidei prin Mutu, Pancu sau Bratu, iar acestea s-au întors împotriva noastră.

A ieșit din nou la rampă arbitrul elvețian Urs Meier, care a prelungit nejustificat de mult partida, și în al cincilea minut suplimentar, în urma unui corner, Laurssen a adus egalarea după ce a preluat ușor mingea cu mâna. S-a terminat 2-2, Danemarca se califica la Campionatul European, în timp ce România rata și șansa barajului, acolo unde avea să ajungă selecționata Norvegiei.

Danemarca – România 2-2

Data: 10 septembrie 2003

10 septembrie 2003 Stadion: Idraetsparken, Copenhaga; Spectatori: 43.000

Idraetsparken, Copenhaga; 43.000 Au marcat: Tomasson (35 pen.), Laursen (90+5) / Mutu (61), Pancu (72)

Tomasson (35 pen.), Laursen (90+5) / Mutu (61), Pancu (72) Danemarca: Sorensen – Helveg, Laursen, Henriksen, Jensen – Wieghorst (64 Poulsen), Gronkjaer (80 Rommedahl), Jorgensen, Thomas Gravesen – Sand, Tomasson (55 Jensen). Selecționer: Morten Olsen

Sorensen – Helveg, Laursen, Henriksen, Jensen – Wieghorst (64 Poulsen), Gronkjaer (80 Rommedahl), Jorgensen, Thomas Gravesen – Sand, Tomasson (55 Jensen). Morten Olsen România: Lobonț – Stoican, Iencsi, Chivu, Raț – Fl. Dumitru (69 Cernat), Rădoi, Pancu, D. Munteanu – I. Ganea (66 Fl. Bratu), Mutu (89 Șoavă). Selecționer: Anghel Iordănescu

Lobonț – Stoican, Iencsi, Chivu, Raț – Fl. Dumitru (69 Cernat), Rădoi, Pancu, D. Munteanu – I. Ganea (66 Fl. Bratu), Mutu (89 Șoavă). Anghel Iordănescu Arbitru: Urs Meier (Elveția)

La 17 ani distanță de la acea seară neagră de la Copenhaga, a venit momentul revanșei pentru Adrian Mutu. Iar o victorie a României U21, care ne-ar duce la Europeanul de anul viitor, ar fi cea mai dulce răzbunare pentru selecționerul „tricolorilor” mici. „Ar fi un lucru extrordinar să obținem calificarea, mai ales pentru scurta mea carieră de antrenor. Aș compara această finală cu acel meci din Danemarca, scor 2-2, din păcate atunci am pierdut calificarea. Să sperăm că acum se va întrerupe această nereușită în fața lor”, spunea Adrian Mutu înaintea partidei de marți, de la Ploiești.