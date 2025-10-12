România, una dintre cele șase țări europene selectate să găzduiască noile AI Factories. Ministrul Energiei aduce vești excelente

România se numără printre cele șase țări europene care au fost selectate să găzduiască noile AI Factories. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urmă cu foarte puțin timp.

România, selectată să găzduiască unul dintre centrele EuroHPC-AI Factories

Potrivit acestuia, în curând, la noi în țară o să se găsească unul dintre centrele EuroHPC-AI Factories. Acest pas este unul extrem de important, în contextul în care va transforma țara într-un hub național de excelență atât cât și supercomputing.

Investiția se ridică la 50 de milioane de euro și este una de amploare. Iar Bogdan Ivan este cu adevărat încântat. Acestea ar fi ”roadele” pe care România le culege de pe vremea când el era ministru al Digitalizării.

„Vin și roadele lucrurilor pe care le-am susținut ca Ministru al Digitalizării! România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european”, a transmis Bogdan Ivan.

Cât de importantă este această oportunitate pentru România

Ministrul Economiei a mai precizat că proiectul a fost susținut de o echipă care a crezut în potențialul țării. Printre susținători s-au numărat inclusiv Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera, dar și Dragoș Vlad.

Iar faptul că România este una dintre cele șase state europene care au fost selectate pentru a găzdui noile AI Factories reprezintă o mare reușită și confirmă direcția pozitivă în care țara noastră evoluează.

„Această reușită este o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovație, tehnologie și competențe înalte.

Am susținut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera și Dragoș Vlad – o echipă care a crezut în potențialul României chiar și atunci când drumul părea dificil”, a precizat Ivan.

Care este misiunea proiectului RO AI Factory

Menționăm faptul că . Totodată, se are în vedere dezvoltarea de aplicații AI în diferite domenii.

Aici putem vorbi despre industrie, securitate cibernetică, științele vieții, dar și servicii publice digitale și sisteme autonome. Cu alte cuvinte, RO AI Factory este prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale și supercomputingului.

Ministrul Energiei spune că proiectul este coordonat de ICI București împreună cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și parteneri din mediul privat și asociativ.

Iar odată ce lucrurile vor prinde contur, va începe și transformarea. Companiile românești vor putea să creeze soluții bazate pe inteligența artificială, care vor aduce la rândul lor o serie de beneficii.

„Misiunea este clară: să transformăm companiile românești din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluții bazate pe inteligență artificială. AI Factory România va oferi acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță, programe de instruire și expertiză tehnică pentru startup-uri, IMM-uri și cercetători români”, conchide Ivan.