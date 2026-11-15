România urcă în clasamentul FIFA după 2-1 cu Polonia! Tricolorii depășesc Bosnia chiar înaintea meciului direct

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După acțiunea eșuată din luna septembrie, România a început mult mai bine seria de două meciuri rămase din Liga Națiunilor. Elevii lui Hagi au învins Polonia cu 2-1 după ce în tur cedaseră cu scorul de 0-6. Acest succes îi urcă pe „tricolori” două poziții în clasamentul FIFA, depășindu-le pe Irlanda și Bosnia.

România a depășit-o pe Bosnia în clasamentul FIFA, chiar înaintea meciului direct

După patru meciuri în care a pierdut fără să i se dea prea mari șanse, România a izbutit să pună în clasament primele puncte din această ediție de Liga Națiunilor. Alex Cicâldău și Dennis Man au marcat în victoria cu 2-1 în fața Poloniei, care le-a adus „tricolorilor” o urcare cu două poziții în clasamentul FIFA.

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Înaintea partidei, după cele 4 înfrângeri, După cele trei puncte obținute la București, naționala lui Hagi a urcat de pe locul 58 pe locul 56, devansându-le pe Irlanda (57), dar și pe Bosnia (58), chiar înaintea meciului direct.

Victoria de pe Arena Națională i-a adus României 8.72 puncte, în timp ce Irlanda a pierdut 5.24 puncte după înfrângerea cu Austria, iar Bosnia a pierdut 5.88 puncte după ce a cedat împotriva Suediei. Nordicii aveau 3-0 la pauză, iar meciul părea jucat, însă bosniacii au fost aproape să revină în repriza secundă. Meciul s-a terminat cu scorul de 3-2 pentru scandinavi, iar Suedia nu mai poate pierde prima poziție în grupă. Prin urmare, România ar putea avea o șansă bună să obțină încă o victorie, întrucât naționala lui Sergej Barbarez nu mai are niciun obiectiv, ea nemaiputând să obțină locul 1, dar nici să piardă locul 2.

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Câte puncte a pierdut România în acțiunea din septembrie

Înainte de primul meci din grupa de Nations League, cel cu Suedia, România se afla pe poziția 52. Două dintre adversarele ei erau mai bine clasate (Suedia, locul 38; Polonia, locul 36), în timp ce una singură, Bosnia & Herțegovina (locul 61), se afla sub. După 5 etape disputate, situația s-a schimbat. Bineînțeles, Suedia a urcat 4 poziții, Bosnia a urcat 3 poziții, în timp ce Polonia a coborât 3 poziții, iar România nu mai puțin de 4 poziții.

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Acțiunea din luna septembrie a fost fatală pentru România în clasamentul FIFA. „Tricolorii” au pierdut 6.50 puncte în Suedia – România 2-1, 6.42 puncte în Polonia – România 6-0 și 6.04 puncte în România – Suedia 0-1. La finalul anului 2024, după un EURO reușit, România se poziționa pe locul 38. În prezent, naționala lui Hagi se află sub reprezentative precum Costa Rica, Arabia Saudită sau Peru.