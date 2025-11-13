Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată

ADVERTISEMENT

România visează să se califice după 28 de ani la o nouă ediție de Campionat Mondial. Cum, la ediția din 2026, Europa va fi reprezentată de 16 naționale, „tricolorii” au o șansă mai mare de a ajunge în Canada, SUA și Mexic, chiar dacă nu termină pe locul 1 în grupa din preliminarii.

Cum poate termina România chiar pe prima poziție

Totuși, cu două etape rămase până la finalul preliminariilor lui CM 2026, România păstrează șanse matematice de a termina Grupa H pe locul 1. În ultimele două runde, selecționata pregătită de Mircea Lucescu mai are de jucat cu Bosnia & Herțegovina (deplasare) și cu San Marino (acasă).

În acest moment, „tricolorii” sunt pe locul 3, cu 10 puncte, la cinci lungimi de liderul Austria și la trei de ocupanta locului 2, Bosnia & Herțegovina. Pentru a termina pe locul 1 în Grupa H, România trebuie în primul rând să își câștige cele două meciuri. Apoi să beneficieze de un favorabil joc al rezultatelor la etapele programate pe 15 și pe 18 noiembrie, după cum urmează:

România : victorie în deplasare cu Bosnia & Herțegovina și victorie acasă cu San Marino

victorie în deplasare cu Bosnia & Herțegovina și victorie acasă cu San Marino Austria : înfrângere cu Cipru, înfrângere sau remiză acasă cu Bosnia & Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia & Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj)

înfrângere cu Cipru, înfrângere sau remiză acasă cu Bosnia & Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia & Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj) Bosnia & Herțegovina : înfrângere acasă cu România, victorie sau remiză în deplasare cu Austria (în caz de victorie în Austria, departajarea cu România se va face la golaveraj)

Unde suntem în clipa de față, cât de mare e distanța față de urna a doua

Șansele ca România să încheie Grupa H pe locul 1 sunt însă mici, deoarece o eventuală victoriei a Austriei în Cipru o propulsează pe naționala lui Ralf Rangnick direct la turneul final al Campionatului Mondial din 2026. Astfel, un scenariu mai realist este cel în care „tricolorii” să termine pe poziția secundă și să spere că vor ajunge în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru baraj de pe 20 noiembrie.

România are șanse reale să ajungă acolo, chiar dacă, în acest moment, potrivit experților de la Football Meets Data, naționala lui Lucescu este proiectată în urna a 3-a. „Tricolorii” sunt însă la o distanță de 5 puncte de Cehia, ultima formație din urna a doua. Aceste urne sunt determinate de punctele din ierarhia FIFA.

Rezultatele de care România are nevoie pentru locul 2 în grupă:

România : victorie în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, victorie acasă cu San Marino

victorie în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, victorie acasă cu San Marino Austria : orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie sau remiză acasă cu Bosnia & Herțegovina

orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie sau remiză acasă cu Bosnia & Herțegovina Bosnia & Herțegovina : înfrângere acasă cu România, înfrângere în deplasare cu Austria

Cum prinde România urna a 2-a la barajul CM 2026. Doar așa vom juca acasă

Astfel, două victorii ale României în meciurile cu Bosnia & Herțegovina și San Marino nu doar că i-ar califica pe „tricolori” la baraj de pe locul al 2-lea, ci i-ar duce direct în urna a 2-a la barajul CM 2026.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu are deja asigurat locul la dar intrarea în acest play-off de pe locul 2 din preliminarii i-ar asigura câteva avantaje importante.

La baraj ajung toate cele 12 naționale care termină pe locul 2 în grupele din preliminarii, plus alte 4 reprezentative venite pe filiera Ligii Națiunilor. Din cele 12 formații ajunse din preliminarii, 8 vor fi cap de serie în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie, care vor avea avantajul de juca pe teren propriu în semifinale și care vor întâlni un adversar, teoretic, mai slab.

Condiția esențială pentru ca România să fie în urna a doua FIFA

Naționala lui Mircea Lucescu nu depinde însă în totalitate de ea. Pe lângă cele 6 puncte pe care trebuie să le câștige România, este important ca Slovacia să nu facă 4 puncte în cele două meciuri pe care le mai are de jucat în Grupa A, c , și cu Germania (deplasare).

Dacă fosta adversară a României de la Euro 2024 nu va face 4 puncte, iar România se impune în ambele partide, „tricolorii” vor depăși în clasament atât Slovacia, cât și Cehia. Ultima e așteptată să se impună în amicalul cu San Marino și în ultimul joc din preliminarii, cu Gibraltar.

În cazul în care România își va face cele 6 puncte, iar Slovacia nu va lua 4 puncte, clasamentul urnelor la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026 ar arăta în felul următor:

Urna 1: Italia 1727 puncte, Turcia 1570 puncte, Ucraina 1557 puncte, Țara Galilor 1530 puncte

Urna 2: Ungaria 1521 puncte, Polonia 1519 puncte, România 1491 puncte , Cehia 1487 puncte

Urna 3: Slovacia 1486 puncte, Scoția 1482 puncte, Albania 1491 puncte, Kosovo 1272 puncte

Urna 4: Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord, Moldova (calificate prin Liga Națiunilor)

Ce șanse ar avea România să ajungă în urna a doua la tragerea la sorți în viziunea specialiștilor

Pentru a ajunge în urna 2 este imperios necesar să terminăm Grupa H pe locul 2 al doilea. Dacă vom termina pe locul 3, va trebui să ne mulțumim cu prezența la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor. Ar însemna astfel să cădem direct în urna 4 și să jucăm în deplasare ambele meciuri din baraj, primul cu o echipă din urna 1.

Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, România are 40% șanse să acceadă în a 2-a urnă valorică. În acest moment, „tricolorii” sunt văzuți cu șansa a 3-a, după Cehia și Slovacia, care au șanse să ajungă în urna a doua de 65%, respectiv 42%.

Ce adversari va avea România dacă urcă în urna a doua

Prin urmare, dacă România se va regăsi în a 2-a urnă valorică la tragerea la sorți, pe „tricolori” îi vor aștepta, în mod normal, adversari mai facili în semifinala din baraj, pe care echipa noastră națională ar urma să o joace pe teren propriu.

Dacă acest scenariu va deveni realitate, selecționata lui „Il Luce” ar putea disputa primul meci contra uneia dintre Slovacia, Cehia, Albania sau Kosovo.

Totodată, la tragerea la sorți se vor decide și formațiile care vor fi gazde la cele patru finale ale barajelor. Prin urmare, dacă România bate atât Bosnia, cât și San Marino, va avea avantajul de a juca pe teren propriu ambele meciuri din play-off.

Clasament live al urnelor valorice pentru Mondial 2026

Pozițiile echipelor naționale în urnele valorice se vor modifica constant pe parcursul celor două etape care au mai rămas de jucat în preliminariile FIFA World Cup 2026.

Site-ul vă va ține la curent cu clasamentul live al urnelor pentru Campionatul Mondial în timpul celor două runde în care România mai are de jucat cu Bosnia & Herțegovina (sâmbătă, 15 noiembire, ora 21:45) și cu San Marino (marți, 18 noiembrie, ora 21:45).

Când are loc tragerea la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026

Tragerea la sorţi pentru barajul european al FIFA World Cup 2026 va avea loc la joi, 20 noiembrie 2025. Evenimentul se va desfășura în Elveția, la Zurich, și va începe la ora 14:00 (ora României). Transmisia live va fi asigurată de site-ul oficial al FIFA.

Cine transmite la TV Cupa Mondială 2026

Campionatul Mondial de anul viitor va avea loc în perioada joi, 11 iunie 2026 – duminică, 19 iulie 2026. Competiția care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA va putea fi urmărită integral și la noi în țară.

În România, drepturile de televizare pentru FIFA World Cup 2026 au fost achiziţionate de Antena 1, .

Unde are loc finala Cupei Mondiale 2026

România speră să ajungă după 28 de ani la turneul final al Campionatului Mondial. Ultima participare a „tricolorilor” datează din 1998, atunci când selecționata antrenată de Anghel Iordănescu s-a oprit în optimi. Cea mai bună clasare a României la o Cupă Mondială este prezența în sferturile de finală, pe care a bifat-o în SUA, la FIFA World Cup 1994.

Atunci, competiția a fost câștigată de Brazilia, care s-a impus la penalty-uri în fața Italiei, pe Rose Bowl, din Pasadena, California. În 2026, finala Campionatului Mondial avea loc la New Jersey, pe 19 iulie, și se va disputa pe grandioasa arenă MetLife Stadium.