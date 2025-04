România va cere UE ca ursul să fie scos de pe lista speciilor protejate. Ministrul Mediului vrea să simplifice procedura de împușcare a lor

Ursul ar putea fi scos de pe lista speciilor protejate, România făcând deja primii pași în acest sens. Ministerul Mediului spune că reprezentanții Comisiei Europene vor fi înștiințați cu privire la această propunere.

Conform ministrului Mediului, Mircea Fechet, mai ales că atacurile urșilor s-au înmulțit în ultimii ani. Cel mai recent caz a avut loc la Predeal, . Acesta a ajuns la spital în stare gravă, iar la jumătatea lunii aprilie a ieșit din comă.

„În legătură cu exceptarea speciei de urs brun din lista speciilor strict protejate, aşa cum sunt acestea definite de către Directiva europeană Habitate, acest demers este început deja şi a fost dus la bună îndeplinire pentru specia de lup, ca urmare a unui consens la nivelul Parlamentului European, la nivelul Consiliului şi la nivelul Comisiei Europene.

Însă, în opinia Statului român, nu există niciun motiv pentru care lupul ar trebui scos din lista speciilor strict protejate şi ursul ar trebui păstrat, pentru că, cel puţin în ceea ce priveşte populaţiile din România, aferente celor două specii, ele se află într-o stare de conservare mai mult decât favorabilă”, a transmis ministrul, potrivit .

Mircea Fechet: „Viața omului are prioritate”

Mai mult, Mircea Fechet spune că a fost lansat în dezbatere publică un proiect de OUG care prevede o simplificare privind procedura de împușcare a urșilor. Măsura ar urma să se aplice atunci când un animal ajunge în intravilanul unei localități.

Potrivit ministrului, decizia va fi luată de primarul localității în funcție de gravitatea situației. De asemenea, Mircea Fechet a precizat că există riscul unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene.

„Dincolo de aceste riscuri legate de un conflict cu Comisia Europeană, spun şi aici ceea ce am spus de atât de multe ori şi am spus-o şi la Bruxelles, viaţa omului are prioritate şi în România şi în orice alt stat-membru al Uniunii Europene.

Nimeni nu ne poate interzice să ne apărăm atunci când există riscul ca o persoană să fie grav vătămată sau să fie chiar ucisă de un urs atunci când se află în faţa blocului, în faţa casei, pe stradă, nu neapărat în pădure”, a adăugat ministrul Mediului.