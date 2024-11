România va produce arme la cele mai noi standarde NATO. De când vor începe fabricile activitatea

în următorii șase ani pentru a putea fabrica echipamente conform cerințelor NATO.

Armament la cele mai înalte standarde

Aceasta este una dintre măsurile incluse în planul strategic pentru dezvoltarea industriei de apărare naționale, aprobat de către Guvern. Strategia vizează retehnologizarea a peste 20 de fabrici în care statul deține participații și presupune investiții anuale estimate la 150 de milioane de euro. Totodată, se prevede înființarea a încă 30 de companii noi în acest domeniu.

„La Cugir, Uzina Mecanică și Fabrica de Arme împlinesc 225 de ani de activitate. Știu că ambele companii au viitor pentru că vom produce în România arme la standard NATO.

Din păcate în decursul istorie recente fabrica a fost împărțită în două rezultând Fabrica de Arme Cugir care a beneficiat de un contract cu clauză de exclusivitate pentru vânzarea armelor pe piața americană și Uzina Mecanică Cugir, producătoare de muniție și mitraliere calibru 12,7 și 14,5.

Ambele companii au avut sume egale pentru modernizare, în timp ce la UM Cugir investițiile se văd, societatea reușind să plătească toate datoriile către stat și să achiziționeze liniile automatizate de producere a muniției calibru NATO, să făcă noi angajări, la FAC vechea conducere a pierdut timpul uitându-se cum scad comenzile din SUA”, a declarat ministrul economiei Radu Oprea

În luna noiembrie a acestui an a fost prezentată deja prima pușcă de asalt produsă în România conform standardelor NATO. Arma este realizată printr-o colaborare cu unul dintre liderii mondiali în producția de armament, având piesele fabricate în Cehia. Acest model este deja utilizat cu succes în misiuni internaționale.

România a produs deja prima armă la standarde NATO

C.Z. BREN 2, , beneficiază de componente produse de o companie cehă de renume mondial. Asamblarea finală are loc într-o uzină locală.

„Asta este o pușcă de asalt compactă cu țeavă de 20 de centimetri și cu pat culisant. Este calibrul 556 NATO, 5,56mm x45mm lungimea tubului. Are toate șinele de accesorii NATO pe toate părțile. BREN-ul pe care foarte mulți operatori îl preferă, pentru că are niște comenzi familiare a fost conceput în așa fel încât toate comenzile sale, respectiv pârghia de selectare a încărcătorului, pârghia de eliberare a port-închizătorului să fie comune cu cele ale coltului M5”, a transmis Dinu Solojan, Director General Transcarpat Sportours Int’l, conform Euronews.

„Dacă ai o armă slabă, poți să tragi la 100 de metri. Aceasta trage fără probleme până la 300 de metri. Am început acum șase ani procesul de transfer al tehnologiei. Este în interesul nostru ca aliații noștri să die foarte bine echipați și să poată să cunoască armele, să le construiască, să le asambleze pe cont propriu, fără asistența noastră”, a adăugat Petr Pištělák, Chief Commercial Officer, Member of the Board of Directors at Česká zbrojovka:

Reprezentanții producătorilor afirmă că această armă a fost deja testată în misiuni de luptă și și-a demonstrat eficiența. Puști similare, fabricate în alte state, au fost trimise inclusiv în Ucraina.

Petr Pištělák, Chief Commercial Officer, Member of the Board of Directors at Česká zbrojovka: „Vă pot spune că BREN 2 a fost livrată Ucrainei încă din primele zile de război. Guvernul nostru nu a ezitat și ne-a dat permisiunea să o vindem.”

În prezent, variante ale acestui model importate din alte țări sunt deja utilizate de diverse structuri de securitate din România. Cu toate acestea, producătorii au refuzat să ofere informații despre capacitatea de producție a fabricii din România.

Totuși, au subliniat că, după ce necesarul intern va fi acoperit, uzina va începe să exporte arme către armatele altor țări, a transmis Euronews România.