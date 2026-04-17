Sport

România va trimite o nouă echipă în cupele europene! Decizia UEFA a fost deja anunțată oficial de FRF

România profită din plin de noua decizie venită de la UEFA! FRF a anunțat că țara noastră va trimite o nouă echipă în cupele europene, unde se joacă fotbal de înaltă calitate
Răzvan Rădulescu
17.04.2026 | 11:10
SPECIAL FANATIK
România va trimite o nouă echipă în cupele europene. Anunțul FRF. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Din sezonul 2026/2027, România va trimite o nouă echipă în competițiile aflate sub egida UEFA. Este vorba de ocupanta locului al doilea din SuperLiga Feminină a României, care va merge în UEFA Europa Cup, a doua competiție ca valoare din fotbalul feminin european. Federația Română de Fotbal a făcut deja anunțul oficial.

România are o nouă echipă în competițiile europene! Anunțurile FRF și UEFA

România primește vești bune de la UEFA. Forul de la Nyon a publicat lista de participare în competițiile feminine europene intercluburi pentru sezonul următor, iar România a urcat 3 locuri în clasament, până pe poziția a 24-a. Este chiar ultima poziție care asigură un loc în UEFA Europa Cup, iar cea care va profita din plin este vicecampioana României la fotbal feminin.

ADVERTISEMENT

Concret, primele două clasate din SuperLiga Feminină de fotbal, campioana și vicecampioana, vor evolua din sezonul următor în competițiile europene. Campioana României va evolua în faza doi preliminară din UEFA Women’s Champions League și, de cealaltă parte, vicecampioana României va juca în UEFA Europa Cup din turul 1 preliminar, programat la finalul lunii august.

  • Farul Constanța este campioana en-titre a României la fotbal feminin, în timp ce vicecampioana este Ol. Cluj
Calendarul competițional UEFA
Calendarul competițional UEFA. Foto: FRF.ro.

SuperLiga Feminină din România se mărește din sezonul 2027/2028

Federația Română de Fotbal s-a întrunit joi, 16 aprilie, în cadrul ședinței Comitetului Executiv. Printre alte schimbări, șefii de la Casa Fotbalului au anunțat că numărul de echipe din SuperLiga Feminină a României a crescut de la 8 la 10 începând cu sezonul 2027/2028. Principalul scop al FRF a fost dezvoltarea SuperLigii Feminine.

ADVERTISEMENT
„Pentru creșterea numărului de echipe, la finalul sezonului 2026/2027 nu va retrograda nicio echipă din primul eșalon. Adițional, câștigătoarele celor 2 serii din Liga 2 Feminin la finalul sezonului 2026/2027 vor promova în SuperLiga Feminină, completând astfel numărul echipelor de la 8 la 10”, se arată pe site-ul FRF.

ADVERTISEMENT
Nou format în SuperLiga Feminină. Ce modificări face FRF

Decizia de a mări numărul de echipe din SuperLiga Feminină de la 8 la 10 implică și schimbări în ceea ce privește formatul competiției. Aceleași modificări vor avea loc începând cu sezonul 2027/2028. Iată cum arată noul format din SuperLiga Feminină.

ADVERTISEMENT
  • toate cele 10 echipe vor juca meciuri în sistem tur-retur în sezonul regular, rezultând 18 meciuri/echipă.
  • După încheierea sezonului regular, primele 4 clasate se califică în play-off, iar următoarele 6 clasate merg în play-out.
  • Echipele calificate în play-off vor juca meciurile în sistem tur-retur, rezultând încă 6 meciuri / echipă. Astfel, fiecare echipă din play-off va disputa 24 meciuri / sezon.
  • Echipele calificate în play-out vor juca meciurile într-un singur tur, rezultând încă 5 meciuri / echipă. Astfel, fiecare echipă din play-out va disputa 23 meciuri / sezon.

„La finalul sezonului 2027/2028, ultimele 2 clasate în play-out (locurile 9-10) vor disputa un baraj de menținere/ promovare cu ocupantele locurilor 1 din Liga 2 Feminin (locul 1 Seria 1 și Locul 1 Seria 2). Câștigătoarele meciurilor de baraj – care se vor disputa în dublă manșă, returul urmând a se disputa pe terenul echipei din Liga 2 Feminin – vor promova / se vor menține în SuperLiga Feminină pentru sezonul 2028/2029”, se mai arată în anunțul FRF.

  • 22-23 august 2026 este weekendul în care ia startul sezonul 2026/2027 al SuperLigii Feminine
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!