România va trimite o nouă echipă în cupele europene! Decizia UEFA a fost deja anunțată oficial de FRF

Din sezonul 2026/2027, România va trimite o nouă echipă în competițiile aflate sub egida UEFA. Este vorba de ocupanta locului al doilea din SuperLiga Feminină a României, care va merge în UEFA Europa Cup, a doua competiție ca valoare din fotbalul feminin european. Federația Română de Fotbal a făcut deja anunțul oficial.
România primește vești bune de la UEFA. Forul de la Nyon a publicat lista de participare în competițiile feminine europene intercluburi pentru sezonul următor, iar România a urcat 3 locuri în clasament, până pe poziția a 24-a. Este chiar ultima poziție care asigură un loc în UEFA Europa Cup, iar cea care va profita din plin este vicecampioana României la fotbal feminin.
Concret, primele două clasate din SuperLiga Feminină de fotbal, campioana și vicecampioana, vor evolua din sezonul următor în competițiile europene. Campioana României va evolua în faza doi preliminară din UEFA Women’s Champions League și, de cealaltă parte, vicecampioana României va juca în UEFA Europa Cup din turul 1 preliminar, programat la finalul lunii august.
Federația Română de Fotbal s-a întrunit joi, 16 aprilie, în cadrul ședinței Comitetului Executiv. Printre alte schimbări, șefii de la Casa Fotbalului au anunțat că numărul de echipe din SuperLiga Feminină a României a crescut de la 8 la 10 începând cu sezonul 2027/2028. Principalul scop al FRF a fost dezvoltarea SuperLigii Feminine.
„Pentru creșterea numărului de echipe, la finalul sezonului 2026/2027 nu va retrograda nicio echipă din primul eșalon. Adițional, câștigătoarele celor 2 serii din Liga 2 Feminin la finalul sezonului 2026/2027 vor promova în SuperLiga Feminină, completând astfel numărul echipelor de la 8 la 10”, se arată pe site-ul FRF.
Decizia de a mări numărul de echipe din SuperLiga Feminină de la 8 la 10 implică și schimbări în ceea ce privește formatul competiției. Aceleași modificări vor avea loc începând cu sezonul 2027/2028. Iată cum arată noul format din SuperLiga Feminină.
„La finalul sezonului 2027/2028, ultimele 2 clasate în play-out (locurile 9-10) vor disputa un baraj de menținere/ promovare cu ocupantele locurilor 1 din Liga 2 Feminin (locul 1 Seria 1 și Locul 1 Seria 2). Câștigătoarele meciurilor de baraj – care se vor disputa în dublă manșă, returul urmând a se disputa pe terenul echipei din Liga 2 Feminin – vor promova / se vor menține în SuperLiga Feminină pentru sezonul 2028/2029”, se mai arată în anunțul FRF.