România, ”victima” preferată a lui Lewandowski! Nicio altă națională nu a primit mai multe goluri

România va întâlni, sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor, pe Polonia. Duelul este decisiv pentru ca ”tricolorii” să păstreze șanse de salvare de la retrogadarea în al treilea eșalon al competiției. Pentru a îndeplini obiectivul, selecționata lui Gică Hagi este obligată să obțină victoria împotriva naționalei care a administrat României cea mai dură înfrângere din ultimii 59 de ani.
În duelul de pe Arena Națională, Polonia va veni cu atacantul care s-a simțit cel mai bine împotriva României: Robert Lewandowski. Vârful provenit de la Chicago Fire nu are în CV o națională împotriva căreia să fi marcat mai mult decât a celei lui Gică Hagi. De-a lungul timpului, ”Lewa” a punctat de nu mai puțin de opt ori împotriva României.
Deși prima întâlnire cu ”tricolorii” a fost în 2009 pentru Lewandowski, a reușit să marcheze, în premieră, de abia peste șapte ani. În 2016, Polonia a primit vizita României și atacantul, care evolua la acea vreme pentru Bayern Munchen, a avut o prestație de zile mari. Robert Lewandowski a marcat o ”dublă”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018.
Returul calificărilor pentru turneul final din Rusia au adus o nouă evoluție senzațională din partea polonezului. ”Lewa” a marcat un hat-trick în poarta lui Ciprian Tătărușanu, într-un interval de numai 33 de minute, semnând toate reușitele ”vulturilor albi”. Astfel, victoriile împotriva ”tricolorilor” au asigurat calificarea Poloniei.
În toamna acestui an, în etapa 3 din Liga Națiunilor, Robert Lewandowski a ”strălucit” din nou. Pe Narodowy Stadion, din Varșovia, ”Vulturii albi” au făcut instrucție cu naționala lui Gică Hagi, reușind un usturător 6-0. Dintre reușitele elevilor lui Jan Urban, atacantul lui Chicago Fire a semnat jumătate.
România conduce topul ”victimelor” preferate ale atacantului polonez, încasând mai multe goluri decât naționale mai slab cotate. Locul 2 în ierarhia personală a lui Robert Lewandowski este ocupat de Gibraltar și San Marino. Ambele selecționate au încasat șase goluri din partea vârfului legendar din Varșovia. De menționat este că Gibraltar este naționala care a primit cele mai multe goluri într-un singur meci: 4.
Trei adversare au primit, de-a lungul timpului, patru goluri din partea vârfului lui Chicago Fire. Este vorba despre Armenia, Letonia și Muntenegru. Robert Lewandowski și-a trecut în palmares trei reușite contra Andorrei, Danemarcei, Georgiei, Kazahstanului, Lituaniei și Scoției.