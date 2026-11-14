Sport

România, ”victima” preferată a lui Lewandowski! Nicio altă națională nu a primit mai multe goluri

Gabriel Neagu
14.11.2026 | 05:45
Romania victima preferata a lui Lewandowski Nicio alta nationala nu a primit mai multe goluri
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Robert Lewandowski a marcat cele mai multe goluri contra României. sursa foto: hepta
Robert Lewandowski a semnat unul dintre recordurile personale împotriva României. Selecționata lui Gică Hagi se află în vârful topului naționalelor care au încasat cele mai multe goluri de la polonez.
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România va întâlni, sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor, pe Polonia. Duelul este decisiv pentru ca ”tricolorii” să păstreze șanse de salvare de la retrogadarea în al treilea eșalon al competiției. Pentru a îndeplini obiectivul, selecționata lui Gică Hagi este obligată să obțină victoria împotriva naționalei care a administrat României cea mai dură înfrângere din ultimii 59 de ani.

Robert Lewandowski a marcat cele mai multe goluri contra României

În duelul de pe Arena Națională, Polonia va veni cu atacantul care s-a simțit cel mai bine împotriva României: Robert Lewandowski. Vârful provenit de la Chicago Fire nu are în CV o națională împotriva căreia să fi marcat mai mult decât a celei lui Gică Hagi. De-a lungul timpului, ”Lewa” a punctat de nu mai puțin de opt ori împotriva României.

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Deși prima întâlnire cu ”tricolorii” a fost în 2009 pentru Lewandowski, a reușit să marcheze, în premieră, de abia peste șapte ani. În 2016, Polonia a primit vizita României și atacantul, care evolua la acea vreme pentru Bayern Munchen, a avut o prestație de zile mari. Robert Lewandowski a marcat o ”dublă”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018.

Returul calificărilor pentru turneul final din Rusia au adus o nouă evoluție senzațională din partea polonezului. ”Lewa” a marcat un hat-trick în poarta lui Ciprian Tătărușanu, într-un interval de numai 33 de minute, semnând toate reușitele ”vulturilor albi”. Astfel, victoriile împotriva ”tricolorilor” au asigurat calificarea Poloniei.

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În toamna acestui an, în etapa 3 din Liga Națiunilor, Robert Lewandowski a ”strălucit” din nou. Pe Narodowy Stadion, din Varșovia, ”Vulturii albi” au făcut instrucție cu naționala lui Gică Hagi, reușind un usturător 6-0. Dintre reușitele elevilor lui Jan Urban, atacantul lui Chicago Fire a semnat jumătate.

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  • 8 goluri în 4 meciuri a reușit Robert Lewandowski împotriva României
  • 2 goluri per meci este media atacantului contra ”tricolorilor”

Care sunt celelalte țări care au încasat multe goluri de la Robert Lewandowski

România conduce topul ”victimelor” preferate ale atacantului polonez, încasând mai multe goluri decât naționale mai slab cotate. Locul 2 în ierarhia personală a lui Robert Lewandowski este ocupat de Gibraltar și San Marino. Ambele selecționate au încasat șase goluri din partea vârfului legendar din Varșovia. De menționat este că Gibraltar este naționala care a primit cele mai multe goluri într-un singur meci: 4.

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Trei adversare au primit, de-a lungul timpului, patru goluri din partea vârfului lui Chicago Fire. Este vorba despre Armenia, Letonia și Muntenegru. Robert Lewandowski și-a trecut în palmares trei reușite contra Andorrei, Danemarcei, Georgiei, Kazahstanului, Lituaniei și Scoției.

  • 92 de reușite a strâns atacantul pentru prima reprezentativă a Poloniei
  • 170 de selecții are Robert Lewandowski la ”Vulturii Albi”
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