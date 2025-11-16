Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

România, victorie la „masa verde” cu Bosnia, după scandările gazdelor? Verdictul specialistului: „UEFA are toleranță zero! Era obligatoriu”

Putea România să câștige la „masa verde” duelul cu Bosnia de la Zenica?! Ce spune specialistul după ce fanii gazdelor au avut scandări rasiste și xenofobe
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 12:09
Romania victorie la masa verde cu Bosnia dupa scandarile gazdelor Verdictul specialistului UEFA are toleranta zero Era obligatoriu
Cum trebuia, de fapt, să procedeze Michael Oliver la meciul Bosnia - România 3-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Cristi Balaj a intrat în direct a doua zi după meciul Bosnia – România 3-1. Fostul arbitru FIFA l-a criticat pe Michael Oliver pentru felul în care a gestionat partida de la Zenica. Ce a spus despre „centralul” englez.

Cristi Balaj l-a pus la zid pe Michael Oliver după arbitrajul din Bosnia – România 3-1

România a cedat la Zenica cu 1-3 în fața Bosniei, într-o atmosferă ostilă și după un meci marcat de un arbitraj chestionabil. Cristi Balaj a comentat în direct pe seama deciziilor lui Michael Oliver.

„Am văzut diferite opinii. Dacă s-a demarat procedura (n.r. – de oprire a meciului), nu mai sunt de acord cu cei care vin și spun că nu știau ce înseamnă acest cuvânt (n.r. – „țiganii”). Dacă nu știa ce înseamnă acest cuvânt, nu trebuia să demareze procedura nici măcar o dată. Atât timp cât ai demarat procedura o dată și s-a strigat tot meciul și dacă nu s-au făcut pasul 2 și 3, care duce la oprirea meciului, atunci arbitrul este părtaș, este vinovat.

Era obligatoriu să fie demarată procedura și apoi să se facă pasul 2 și 3. Dacă s-a anunțat la stație, atunci, obligatoriu, dacă s-a continuat să se strige, este impardonabil să se accepte așa ceva. UEFA are toleranță 0!”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a explicat regulamentul UEFA pentru scandări xenofobe

După ce a caracterizat arbitrajul lui Michael Oliver într-un singur cuvânt, Cristi Balaj a explicat regulamentul UEFA în cazul scandărilor xenofobe, precum cele auzite la meciul de pe stadionul Bilino Polje.

„Primul pas este oprirea meciului și anunțarea la stație. Se reia meciul. Dacă continuă să se strige, jucătorii merg 5-10 minute la cabine și se anunță la stație repetat. Revin jucătorii pe teren și dacă se continuă cu scandările se oprește meciul. Este responsabilitatea lui Oliver să aplice regulamentul. Mi-a provocat nervi aseară!”, a mai spus Balaj.

Ce trebuia să facă Michael Oliver, de fapt

Ulterior, Cristi Balaj a explicat ce decizie trebuia să ia obligatoriu arbitrul englez după ce a văzut comportamentul ostil al fanilor bosniaci. Fostul „central” român a spus clar că se impunea oprirea definitivă a meciului.

„Obligatoriu trebuia să facă și pasul 2, ceea ce demonstrează că el cunoaște acest cuvânt. El știa și trebuia să facă și pasul 2 atâta timp cât s-a strigat în continuare. Dacă încetau, nu ar fi oprit meciul. Dacă strigau în continuare, atunci punea stop. Obligatoriu trebuia să continue procedura. Nu cunosc ce interes a avut. În trecut arbitra mai bine decât a făcut-o aseară!”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a intervenit arbitrul și ce decizie radicală trebuia să ia după derapajul rasist al fanilor bosniaci

