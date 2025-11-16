România, victorie la „masa verde” cu Bosnia, după scandările gazdelor? Verdictul specialistului: „UEFA are toleranță zero! Era obligatoriu”

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a intrat în direct a doua zi după meciul Bosnia – România 3-1. Fostul arbitru FIFA l-a criticat pe Michael Oliver pentru felul în care a gestionat partida de la Zenica. Ce a spus despre „centralul” englez.

Cristi Balaj l-a pus la zid pe Michael Oliver după arbitrajul din Bosnia – România 3-1

România a cedat la Zenica cu 1-3 în fața Bosniei, într-o atmosferă ostilă și după un meci marcat de un arbitraj chestionabil. Cristi Balaj a comentat în direct pe seama deciziilor lui Michael Oliver.

„Am văzut diferite opinii. Dacă s-a demarat procedura (n.r. – de oprire a meciului), nu mai sunt de acord cu cei care vin și spun că nu știau ce înseamnă acest cuvânt (n.r. – „țiganii”). Dacă nu știa ce înseamnă acest cuvânt, nu trebuia să demareze procedura nici măcar o dată. Atât timp cât ai demarat procedura o dată și s-a strigat tot meciul și dacă nu s-au făcut pasul 2 și 3, care duce la oprirea meciului, atunci arbitrul este părtaș, este vinovat.

Era obligatoriu să fie demarată procedura și apoi să se facă pasul 2 și 3. Dacă s-a anunțat la stație, atunci, obligatoriu, dacă s-a continuat să se strige, este impardonabil să se accepte așa ceva. UEFA are toleranță 0!”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a explicat regulamentul UEFA pentru scandări xenofobe

„Primul pas este oprirea meciului și anunțarea la stație. Se reia meciul. Dacă continuă să se strige, jucătorii merg 5-10 minute la cabine și se anunță la stație repetat. Revin jucătorii pe teren și dacă se continuă cu scandările se oprește meciul. Este responsabilitatea lui Oliver să aplice regulamentul. Mi-a provocat nervi aseară!”, a mai spus Balaj.

Ce trebuia să facă Michael Oliver, de fapt

Ulterior, Cristi Balaj a explicat ce decizie trebuia să ia obligatoriu arbitrul englez după ce a văzut comportamentul ostil al fanilor bosniaci. Fostul „central” român a spus clar că se impunea oprirea definitivă a meciului.

„Obligatoriu trebuia să facă și pasul 2, ceea ce demonstrează că el cunoaște acest cuvânt. El știa și trebuia să facă și pasul 2 atâta timp cât s-a strigat în continuare. Dacă încetau, nu ar fi oprit meciul. Dacă strigau în continuare, atunci punea stop. Obligatoriu trebuia să continue procedura. Nu cunosc ce interes a avut. În trecut arbitra mai bine decât a făcut-o aseară!”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.